Nos últimos meses, houve um aumento sem precedentes nas tensões entre os EUA e a Venezuela, particularmente entre os seus líderes — Nicolás Maduro e Donald Trump. O que é mais preocupante é que esse aumento nas tensões é acompanhado pelo envio de tropas americanas para o Caribe, algo que não se via há décadas. Surgem questões sobre qual será o resultado desses eventos e como eles afetarão os mercados.

A Venezuela é um dos poucos países abertamente socialistas nas proximidades dos EUA e mantém relações estreitas com a Rússia, a China, o Irão e Cuba. Maduro poderia ter sido destituído em 2020 por meio de uma operação militar dos EUA, mas isso acabou não ocorrendo. Muitos indícios sugerem que Trump pode tentar novamente, desta vez optando por uma solução militar.

Dois fatos importantes apontam para isso. Em primeiro lugar, conforme relatado pela Reuters, entre outros, o governo Maduro fez uma proposta muito generosa aos EUA, oferecendo uma série de concessões económicas significativas. No entanto, os EUA rejeitaram-na sem tentar negociar. Além disso, os EUA acumularam uma quantidade sem precedentes de navios, aeronaves e mísseis em bases e portos ao redor da Venezuela. O suficiente para destruir as forças armadas de um país de médio porte. Esse agrupamento é muitas vezes maior do que a retórica de Trump focada nos cartéis de drogas poderia sugerir. Ao mesmo tempo, vale a pena enfatizar que isso ainda pode ser apenas uma demonstração de força e prontidão, em vez do uso definitivo da força. Por outro lado, Trump já mostrou este ano que está pronto para lutar contra regimes, como demonstrado pelo ataque aéreo à infraestrutura nuclear iraniana.

Medidas operacionais

Em breve, o grupo de ataque do porta-aviões USS General Ford se juntará ao agrupamento atual. A presença de tal navio traz várias implicações importantes.

Devido ao sistema muito complexo de rotação, operação e manutenção dos porta-aviões, o USS General Ford terá uma janela de cerca de 15 a 20 dias para entrar em ação contra a Venezuela antes de ter de regressar ao porto. O incumprimento destes prazos ameaça perturbar a longo prazo o calendário de operações do porta-aviões.

Considerando a velocidade atual do porta-aviões, este estará em posição de conduzir operações militares na Venezuela entre 8 e 10 de novembro.

A janela de operação do porta-aviões pode ser estendida até um máximo de 22 a 30 de novembro.

O objetivo da operação pode ser atacar infraestruturas militares e agrupamentos de tropas, permitindo a tomada do poder por oponentes de Maduro preparados para isso, que então formarão um novo governo orientado para a cooperação com os EUA.

Quando a poeira baixar

Se os EUA decidirem finalmente atacar a Venezuela, será uma ação rápida que levará ao fim do regime atual. Uma operação prolongada com possíveis perdas para o lado americano seria um desastre para a atual administração presidencial. O Estado venezuelano está em decadência económica há anos, e as suas forças armadas são numerosas, mas muito mal equipadas, treinadas e comandadas. Além disso, a lealdade dos oficiais e dos militares pode revelar-se instável. Devido a estes fatos, o cenário base é um rápido sucesso dos EUA, mas a estabilidade regional a longo prazo permanece em questão.

Portanto, é necessário considerar a justificação económica e os efeitos no mercado de uma solução tão drástica. É de conhecimento geral que a Venezuela possui as maiores reservas de petróleo documentadas do mundo. O que é menos conhecido é que a Chevron, apesar do embargo à Venezuela, continua a exportar petróleo venezuelano para os EUA e ainda mantém as capacidades e o «know-how» para trabalhar com petróleo venezuelano. Igualmente importante no contexto dos eventos recentes é que, na virada de agosto para setembro, a Chevron e a Valero assinaram acordos com o objetivo de aumentar o fornecimento de petróleo venezuelano. A Valero é uma das refinarias na costa do Golfo do México, especializada no processamento de petróleo venezuelano. Como o petróleo venezuelano é pesado e a adaptação das refinarias para processar a matéria-prima é demorada, os EUA ainda precisam de acesso a esse tipo de matéria-prima.

O petróleo é significativo no contexto da rivalidade geopolítica e comercial de longo prazo. A Rússia e o Irão dependem da sua exportação e a China da sua importação. O controlo sobre os depósitos da Venezuela permitiria aos EUA cortar a China de parte de um recurso crucial que tem vindo a acumular intensivamente nos últimos meses, e o aumento da produção atualmente escassa e a pressão sobre o preço da matéria-prima poderiam empurrar os orçamentos e as economias da Rússia e do Irão para o abismo. Ao mesmo tempo, a administração Trump, focada no apoio às fontes de energia convencionais, deve equilibrar o desejo de reduzir os preços com o apoio ao seu próprio setor de extração, que precisa de preços acima da faixa de 50-60 dólares para continuar a desenvolver-se.

Um aspecto secundário que vale a pena mencionar em relação às matérias-primas é que a Venezuela também possui jazidas de coltan. Um mineral que combina cobalto e tântalo. Dois elementos raros muito importantes nas indústrias espacial, de defesa e automóvel.

Ouro negro

A produção de petróleo na Venezuela é de cerca de 0,9-1,0 milhões de barris por dia, com uma grande parte exportada para a China. Isso representa menos de 1% da produção global. No caso de um ataque massivo e um golpe na Venezuela, a produção a curto prazo pode cair 25-50%, o que não causará uma escassez fundamental no mercado, mas, devido à onda de preocupações, o preço do petróleo pode aumentar até 5-8%. No entanto, esse aumento será de curta duração devido à falta de base fundamental. Muito mais importante é o que acontecerá a longo prazo.

Num cenário cauteloso, a reconstrução da capacidade de produção petrolífera da Venezuela é lenta. Ainda assim, espera-se que a produção aumente cerca de metade em relação aos níveis atuais numa perspetiva de cinco anos. No entanto, centros analíticos e organizações governamentais já estão a comunicar claramente excedentes recorde de petróleo nos próximos anos, pelo que o preço do petróleo irá descer, independentemente da participação da Venezuela.

O cenário base é uma variante altamente provável em que a produção de petróleo aumenta consistentemente e a cooperação com os EUA permite a rápida introdução da matéria-prima no mercado. Tal cenário inevitavelmente levará o preço do petróleo para menos de 60 dólares.

O cenário otimista pressupõe uma alocação exemplar de capital e um salto na expansão da indústria de extração na Venezuela. A produção máxima alcançável na Venezuela é de cerca de 4,5 a 5 milhões de barris por dia, o que representa um aumento de cinco vezes em relação aos níveis atuais. As equações acima colocam a Rússia na pior posição. A Rússia precisa que o petróleo Ural (negociado com um desconto em relação ao petróleo Brent de cerca de 10 a 12 dólares) custe no mínimo 50 dólares, o que significa um preço do petróleo Brent de pelo menos 60 dólares. Uma queda no preço abaixo de 60 dólares, nas condições atuais, por 2 a 3 trimestres levará a Rússia a uma catástrofe económica. A economia do Irão está nesse estado há vários anos e serve como um lembrete preocupante de para onde a Rússia está a caminhar. Hiperinflação, fiscalismo extremo e o colapso da maioria dos serviços públicos e infraestruturas. O governo luta para manter o controlo. Novas reduções no preço do petróleo podem levar ao colapso do Estado e/ou ao desmantelamento do seu «eixo de resistência». Esta situação deixa a China numa posição relativamente boa; eles se beneficiarão do petróleo barato, do qual são importadores, mas isso deixará a China isolada em relação aos EUA e, no caso de uma rivalidade intensificada, os EUA terão mais maneiras de cortar a China de um recurso indispensável.

Em suma, a Venezuela é uma jogada arriscada, quase como no póquer, mas se o cenário acima puder ser concretizado, os EUA podem inclinar o equilíbrio de poder extremamente a seu favor com uma única jogada. No entanto, este continua a ser apenas um dos muitos cenários possíveis, e o número de incógnitas e riscos ainda é significativo.

CVX.US (D1)

Fonte: xStation5

Kamil Szczepański

XTB Financial Markets Analyst



