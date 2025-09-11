Petróleo desvaloriza, após relatório da OPEP

Nos mercados mundiais de combustíveis, estamos a observar uma clara descida dos preços do petróleo. O último relatório da OPEP indica que a pressão sobre os preços persiste, apesar dos sólidos fundamentos da procura e da oferta. Os contratos de petróleo Brent e WTI estão a cair mais de 2%. A descida dos preços do petróleo é o resultado de vários factores que se sobrepõem - tanto de mercado como financeiros. Do ponto de vista dos fundamentos físicos, a situação do mercado parece estável: a procura global continua a crescer e a estrutura dos contratos permanece em retrocesso, o que normalmente indica um mercado forte. No entanto, os factores financeiros e os sinais económicos a curto prazo têm-se revelado mais fortes e dominam atualmente as cotações. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Estes incluem: Pressão de oferta dos produtores não-OPEP+: incluindo os EUA, Brasil, Canadá e Argentina.

Venda agressiva de contratos de futuros por fundos de cobertura e gestores de dinheiro.

Diminuição sazonal da procura nos EUA após o final do período de verão.

Preocupações sobre o ritmo de crescimento económico nos EUA e as consequências das tarifas comerciais.

Sinais de um processamento mais fraco nas refinarias da China em julho, sugerindo um ligeiro enfraquecimento da procura do maior importador.

As actuais descidas dos preços do petróleo não resultam de um colapso fundamental da procura, mas da predominância de factores financeiros e de curto prazo. Isto significa que os mercados podem ainda assistir a uma recuperação dos preços na eventualidade de um choque na oferta ou de uma escalada geopolítica. O crescimento económico estável - tanto nos países desenvolvidos como nas economias emergentes - principalmente apoia a procura. Prevê-se que o PIB mundial cresça a uma taxa de 3,0% em 2025 e 3,1% em 2026. O contributo da Ásia é particularmente forte: China - 4,8% em 2025

- 4,8% em 2025 Índia - 6,5% em 2025 Estes mercados são os motores do consumo de energia - a classe média em crescimento e o desenvolvimento dinâmico da indústria e dos transportes garantem que a procura de combustíveis se mantém elevada. O segundo fator que sustenta a procura são os combustíveis para transportes e os produtos petroquímicos. O aumento das viagens aéreas, a procura estável de gasolina nos países da OCDE e o desenvolvimento da logística na Ásia sustentam a procura de petróleo. Entretanto, o GPL e o querosene, utilizados na indústria petroquímica, impulsionam o consumo no sector da produção de plásticos e produtos químicos. Isto significa que, apesar da pressão financeira e das descidas de preços a curto prazo, os fundamentos da procura permanecem fortes e o mercado ainda tem motivos para crescer a médio prazo. A descida dos preços do petróleo tem consequências muito mais vastas do que o mercado dos produtos de base. Os preços mais baixos da energia reflectem-se na inflação, nas balanças comerciais, nos resultados das empresas e no sentimento dos investidores. Os maiores perdedores da descida dos preços do petróleo serão: Países produtores de petróleo- Rússia, Brasil, EUA ou Arábia Saudita. A descida dos preços do petróleo significa menores receitas orçamentais e uma moeda mais fraca. Indiretamente, isto também exercerá pressão sobre os índices de acções locais, dependendo proporcionalmente da dependência do mercado financeiro das receitas do sector extrativo. Empresas de energia e extractores- Preços mais baixos do petróleo e dos produtos acabados significam margens, receitas e lucros mais baixos, o que afectará certamente a avaliação das empresas do sector. Os beneficiários dos preços mais baixos incluem: Importadores de energia-Os países dependentes da importação de produtos petrolíferos melhorarão as suas balanças comerciais. Entre eles, a Índia, a China, a Turquia e o Japão. Transportes e logística- As empresas de transportes reduzirão as despesas de combustível, o que se traduzirá em maiores lucros, competitividade de preços ou investimentos, afectando positivamente as suas avaliações. Consumidores- Devido à redução dos custos de transporte, os consumidores podem esperar um ritmo mais lento de aumento dos preços.

OIL.WTI (D1) Fonte: Xstation



O gráfico mostra uma clara tendência descendente confirmada por uma série mínimos mais baixos. O preço permanece abaixo das resistências-chave em 65,20 USD, que coincide com o nível FIBO 61. A zona de suporte mais importante está na região dos 61,70 USD, e uma quebra abaixo dessa zona poderia levar os preços a atingirem a marca dos 56,50 USD.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.