Os futuros do petróleo bruto Brent (OIL) registam hoje uma subida superior a 2%, ultrapassando os 73 dólares por barril, à medida que as tensões geopolíticas voltam a agravar-se no Estreito de Ormuz. De acordo com relatos, pelo menos três navios comerciais ficaram danificados, incluindo um navio-tanque de GNL do Catar, um superpetroleiro saudita de petróleo bruto e outro navio atingido por um drone.

O Catar acusou o Irão de ter levado a cabo o ataque, classificando-o como uma grave violação do direito internacional e uma ameaça à segurança do abastecimento energético global;



e uma ameaça à segurança do abastecimento energético global; Ao mesmo tempo, o Irão anunciou que não retomará as negociações com os Estados Unidos se Washington continuar a proferir ameaças militares;

Novos ataques a petroleiros fazem subir os preços do petróleo

Os preços do petróleo estão a subir acentuadamente na sequência de relatos de novos ataques numa das rotas marítimas de transporte de energia mais importantes do mundo. A Unidade de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO) afirmou que várias embarcações comerciais que transitavam pelo Estreito de Ormuz foram alvo de ataques, tendo pelo menos três navios sofrido danos.

O incidente mais grave envolveu o petroleiro de GNL do Catar Al-Rekayyat, que foi atingido por um projétil perto da costa de Omã. Deu-se início a um incêndio na sala das máquinas, suscitando receios quanto a uma potencial explosão. O superpetroleiro saudita de petróleo bruto Wedyan também terá ficado danificado, enquanto uma terceira embarcação foi atingida por um drone e sofreu danos estruturais menores. De acordo com a informação disponível, não houve vítimas nem derrames ambientais.

O Irão nega a responsabilidade, mas tinha alertado os navios

Embora o Irão não tenha reivindicado oficialmente a responsabilidade pelos ataques, a televisão estatal iraniana informou que pelo menos um dos petroleiros tinha ignorado avisos prévios das forças iranianas relativamente à rota de navegação aprovada através do Estreito. As três embarcações navegavam, alegadamente, ao longo da rota sul, perto da costa de Omã, cuja utilização o Irão tinha desaconselhado na semana passada.

O Catar e os Estados do Golfo condenam o Irão

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Catar descreveu o ataque como «uma violação grave e explícita do direito internacional», acusando o Irão de ameaçar a navegação internacional e a segurança energética global. Doha apelou à cessação imediata das ações que põem em risco o tráfego marítimo e exigiu que o Irão fosse responsabilizado por quaisquer consequências resultantes dos ataques.

O Secretário-Geral do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) também condenou o que descreveu como um ataque «brutal» ao petroleiro do Catar, classificando-o como uma escalada perigosa que ameaça a estabilidade regional. Instou a comunidade internacional a assumir uma posição firme contra novos ataques.

As tensões entre os EUA e o Irão continuam a agravar-se

Os preços do petróleo estão também a ser impulsionados pelo agravamento das relações diplomáticas entre Washington e Teerão. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, afirmou que Teerão não regressaria às negociações se os Estados Unidos continuassem a proferir ameaças militares. As negociações permanecem suspensas durante um período de luto de uma semana, na sequência da morte do Líder Supremo do Irão.

As suas declarações surgiram um dia depois de o presidente Donald Trump ter advertido que, a menos que se chegue a um acordo de paz, os Estados Unidos iriam «concluir o trabalho» no que diz respeito ao Irão.

Por que razão o Estreito de Ormuz é importante

O Estreito de Ormuz continua a ser um dos pontos de estrangulamento energético mais críticos do mundo. Em tempo de paz, cerca de 20 % do comércio global de petróleo e gás natural passa por esta estreita via navegável, o que significa que mesmo incidentes militares isolados podem aumentar rapidamente o prémio de risco geopolítico incorporado nos preços da energia.

Por enquanto, os mercados não estão a prever uma perturbação prolongada no abastecimento energético global. No entanto, os últimos ataques destacam o quão frágil continua a ser a situação de segurança. Qualquer nova escalada ou restrições à navegação pelo Estreito de Ormuz poderão rapidamente fazer subir ainda mais os preços do petróleo e do gás natural.

Petróleo (H1)

O petróleo bruto Brent está a recuperar hoje e atingiu o seu nível mais elevado desde 30 de junho, subindo para quase 74 dólares por barril.

Fonte: xStation5

Petróleo (D1)