Petróleo WTI Cai para Mínimos Apesar de Queda nos Stocks

Stocks de petróleo bruto: Diminuição de 3,775 milhões de barris . Este resultado é ligeiramente melhor do que os 4 milhões de barris previstos, mas superior ao da semana anterior, em que os stocks diminuíram quase 6,1 milhões de barris. O stock total situa-se atualmente em 408,359 milhões de barris (uma diminuição de 0,92%).

Diminuição de . Este resultado é ligeiramente melhor do que os 4 milhões de barris previstos, mas superior ao da semana anterior, em que os stocks diminuíram quase 6,1 milhões de barris. O stock total situa-se atualmente em 408,359 milhões de barris (uma diminuição de 0,92%). Stocks de gasolina: Diminuição de 2,33 milhões de barris (uma queda de 1,08%). Esperava-se uma queda de 0,9 milhões de barris, tendo-se registado anteriormente um aumento de 2,06 milhões de barris.

Diminuição de (uma queda de 1,08%). Esperava-se uma queda de 0,9 milhões de barris, tendo-se registado anteriormente um aumento de 2,06 milhões de barris. Stocks de destilados: Aumento de 2,48 milhões de barris (um aumento de 2,34%). Esperava-se uma diminuição de 0,8 milhões de barris, tendo-se registado anteriormente um aumento de 3,06 milhões de barris.

Aumento de (um aumento de 2,34%). Esperava-se uma diminuição de 0,8 milhões de barris, tendo-se registado anteriormente um aumento de 3,06 milhões de barris. Stocks no centro de Cushing: Aumento de 709 mil barris (para o nível de 19,666 milhões de barris). Isto atenua as recentes preocupações de que os stocks no centro pudessem cair para um nível crítico.

Aumento de (para o nível de 19,666 milhões de barris). Isto atenua as recentes preocupações de que os stocks no centro pudessem cair para um nível crítico. Utilização das refinarias: Aumento de 0,50% em relação à semana anterior.

Aumento de em relação à semana anterior. Importações de crude dos EUA: Diminuição de 291 mil barris por dia (bpd) para o nível de 5,279 milhões de bpd. Comentário sobre os dados O relatório de hoje da EIA tem um impacto bastante positivo nos preços; no entanto, continuamos a observar quedas no mercado petrolífero, devido ao sentimento positivo que se mantém relativamente à abertura do Estreito de Ormuz. O que vale a pena destacar no relatório? Forte procura e pressão sobre a redução dos stocks de petróleo bruto: Um ponto-chave do relatório é a redução contínua dos stocks de petróleo bruto (-3,775 milhões de barris). Esta redução foi impulsionada por dois fatores: um aumento da atividade das refinarias dos EUA (um aumento da taxa de utilização de 0,50%) e um menor afluxo de matéria-prima do estrangeiro (as importações caíram quase 300 mil barris por dia). O peso principal destas reduções recaiu sobre a região da Costa do Golfo, que constitui o coração da indústria de refinação norte-americana. Mercado de combustíveis (gasolina vs. destilados): Um sinal muito positivo para a procura dos consumidores é a sólida redução dos stocks de gasolina (em 2,33 milhões de barris), o que sugere uma época de viagens intensa. Por outro lado, o otimismo do mercado está a ser prejudicado por um aumento inesperadamente elevado nos stocks de destilados (gasóleo, óleo para aquecimento) de quase 2,5 milhões de barris, o que pode indicar um ligeiro abrandamento no setor industrial ou no setor dos transportes pesados. Vale a pena referir que os spreads de crack no mercado se mantêm a um nível elevado. ​​​​​​​ Cushing Hub: Um ligeiro fator de baixa é também o aumento dos stocks no importante centro de liquidação de Cushing, no valor de 709 mil barris, o que demonstra que a disponibilidade física de petróleo no ponto de entrega dos futuros do WTI melhorou ligeiramente. Os stocks continuam a registar uma forte retração. Observamos também uma nova descida na SPR. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB O crack spread já está a atingir máximos locais recentes, o que pode sugerir uma elevada procura de combustível ou uma escassez. Divergências tão acentuadas são extremamente raras. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB O petróleo bruto WTI está hoje a cair para um novo mínimo desde o início da guerra, situando-se apenas 1,5% acima do fecho de fevereiro. Fonte: xStation5



Vítor Madeira Analista XTB Vítor Madeira é economista e responsável pela área de Research na XTB Portugal, com uma forte paixão pelos mercados financeiros. Dedica-se à produção de análises aprofundadas, focadas na identificação de tendências e oportunidades de investimento nas várias classes de ativos. Com vasta experiência em trading e especialização em análise técnica e fundamental, destaca-se pela capacidade de transformar informação complexa em insights claros, acessíveis e práticos para os investidores, tendo como principal foco o trading de ações. Concluiu recentemente com sucesso o Nível I do CFA e encontra-se atualmente a preparar o Nível II. O seu trabalho contribui para decisões de investimento mais informadas, reforçando a missão da XTB de promover conhecimento financeiro rigoroso e confiável. Mais sobre o analista

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