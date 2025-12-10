Photronics dispara quase 50% após mostrar resultados sólidos 📈

As ações da Photronics subiram até 50% na quarta-feira, registrando o maior aumento intradiário desde março de 2009, após a empresa de semicondutores prever receitas para o primeiro trimestre que superaram a estimativa média dos analistas. A Photronics é uma das maiores produtoras mundiais de fotomáscaras para semicondutores; as fotomáscaras são uma parte importante da infraestrutura. O EPS ficou quase 35% acima do consenso do mercado. Resultados do quarto trimestre fiscal: EPS ajustado de 60 cêntimos contra 59 cêntimos no ano anterior, estimativa de 45 cêntimos

Receita de US$ 215,8 milhões, -3,1% no ano anterior, estimativa de US$ 205,3 milhões

EPS de US$ 1,07 contra 54 cêntimos no ano anterior Previsões para o primeiro trimestre fiscal: Receita prevista de US$ 217 milhões a US$ 225 milhões, estimativa de US$ 207,3 milhões (consenso da Bloomberg)

EPS ajustado previsto de 51 cêntimos a 59 cêntimos (estimativa de 46 cêntimos) Fonte: xStation5 A avaliação da Photronics, mesmo após o aumento das ações hoje, continua potencialmente atrativa, com um rácio PE na casa dos 20 e um rácio preço/vendas de 2,5. A margem líquida da empresa está a aumentar, assim como o lucro líquido, que atingiu quase US$ 62 milhões, um resultado quase 35% melhor do que o recorde anterior do terceiro trimestre de 2023. Fonte: Bloomberg Finance L.P, XTB Research

