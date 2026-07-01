O setor industrial da zona euro demonstrou uma resiliência encorajadora no final do primeiro semestre do ano. Embora o índice global PMI Industrial da Zona Euro da S&P Global tenha registado uma ligeira descida para um mínimo de quatro meses de 51,4 em junho (face aos 51,6 de maio), manteve-se em território de expansão pelo quinto mês consecutivo. Os dados subjacentes revelam uma dinâmica setorial complexa: a produção industrial está a acelerar, as cadeias de abastecimento continuam sob pressão, mas mostram sinais de estabilização, e a descida dos custos energéticos está a proporcionar um alívio muito necessário aos fabricantes. EURUSD (M15) O par EUR/USD registou uma ligeira subida após os dados de inflação da França, da Alemanha e da zona euro no seu conjunto terem ficado acima das expectativas. No entanto, o par continua confinado ao intervalo de 1,1380/1,1430, com fatores adicionais de volatilidade, incluindo a inflação do IHPC da zona euro, o relatório de emprego da ADP e o painel de Sintra, que contará com a presença dos presidentes dos principais bancos centrais, previstos para mais tarde nesta sessão. O impulso de alta poderá reforçar-se se o EUR/USD ultrapassar as suas médias móveis exponenciais (EMA) principais. No momento da redação deste artigo, o par regista uma descida de 0,15%. Dinâmica do setor: Produção vs. Procura Apesar da ligeira descida do PMI global, a produção industrial efetiva registou um aumento notável, marcando o trimestre civil mais forte para a produção industrial da zona do euro desde o início de 2022. Aceleração da produção: O Índice de Produção do PMI da Indústria Transformadora subiu para um máximo de dois meses de 51,7 (face aos 51,3 registados em maio), assinalando seis meses consecutivos de aumento dos volumes de produção.



O subiu para um máximo de dois meses de (face aos 51,3 registados em maio), assinalando seis meses consecutivos de aumento dos volumes de produção. Divergência geográfica: O crescimento da produção foi generalizado em toda a zona do euro, tendo a Espanha e a França sido os únicos países constituintes que não registaram expansões em junho.



O crescimento da produção foi generalizado em toda a zona do euro, tendo a sido os únicos países constituintes que não registaram expansões em junho. Procura frágil: As novas encomendas voltaram a crescer após uma estagnação em maio, embora o aumento tenha sido apenas marginal. A procura de exportações (que inclui o comércio intra-zona do euro) continuou a ser o principal fator de travagem do setor, registando uma contração pelo segundo mês consecutivo.



As novas encomendas voltaram a crescer após uma estagnação em maio, embora o aumento tenha sido apenas marginal. A (que inclui o comércio intra-zona do euro) continuou a ser o principal fator de travagem do setor, registando uma contração pelo segundo mês consecutivo. Tensões persistentes na cadeia de abastecimento: O Índice de Prazos de Entrega dos Fornecedores subiu para o valor mais elevado dos últimos três meses, sinalizando um ligeiro alívio das pressões logísticas. No entanto, a capacidade dos fornecedores continua severamente sobrecarregada, com os prazos de entrega ainda a situarem-se bem abaixo dos níveis observados antes do início das hostilidades no Médio Oriente. Atenuação das pressões inflacionistas e moderação dos cortes de postos de trabalho Um destaque significativo do inquérito de junho foi um arrefecimento notável do ambiente de custos, impulsionado principalmente por uma queda acentuada nos preços internacionais do petróleo. A inflação de custos mais moderada desde março: Embora os custos dos fatores de produção continuem elevados, a taxa de inflação dos preços dos fatores de produção abrandou em junho, interrompendo uma subida sustentada que teve início em setembro do ano passado. Preços à saída da fábrica menos agressivos: Refletindo o alívio nos custos dos fatores de produção, os fabricantes da zona euro moderaram os seus próprios comportamentos de fixação de preços. A inflação dos preços de produção abrandou subsequentemente para o nível mais baixo dos últimos três meses. Reduções moderadas do número de trabalhadores: O número de trabalhadores nas fábricas continuou a diminuir em junho. No entanto, o ritmo dos cortes de postos de trabalho foi moderado e mais lento do que o observado em maio. Recuperação da confiança: O otimismo das empresas em relação à produção futura atingiu o nível mais elevado dos últimos quatro meses, prosseguindo a sua recuperação em relação ao mínimo de 17 meses registado em abril. No entanto, as expectativas para o próximo ano continuam ligeiramente abaixo da sua tendência histórica.

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.