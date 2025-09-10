Polónia abate drones russos, reação no mercado?

Por volta das 2 da manhã, o espaço aéreo polaco foi violado por drones de combate russos, comumente conhecidos como “Shahed”. Vários a uma dúzia de drones entraram em território polaco. A maioria deles foi abatida, mas alguns caíram e explodiram, causando danos. Atualmente, não há vítimas ou feridos confirmados. O mercado está a reagir com um ligeiro enfraquecimento do zloty polaco, com os pares USDPLN e EURPLN a subirem cerca de 0,4%. O índice WIG20 também regista uma ligeira descida de 0,6% na abertura. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Informação importante: A Força Aérea Polaca enviou caças para interceptar a ameaça aérea.

Até ao momento, foi confirmada a travessia da fronteira por 10 drones de combate.

Uma casa unifamiliar na aldeia de Wyryki, perto de Lublin, foi atingida. Não há relatos de feridos.

Os membros da Força de Defesa Territorial (WOT) receberam notificações para aumentar o seu nível de prontidão. As guarnições da WOT nas províncias fronteiriças e em Mazóvia têm 6 horas para se apresentarem às suas unidades.

O primeiro-ministro Donald Tusk convocou uma reunião extraordinária do governo para tratar da crise.

Os drones cruzaram a fronteira da Ucrânia para a Polónia. Os drones faziam parte de um grande ataque aéreo à Ucrânia na noite passada. Atualmente, a natureza do ataque não indica um assalto organizado como parte de uma agressão maior. No entanto, vale a pena notar que esta sexta-feira marca o início dos exercícios «Zapad 2025», durante os quais 30 000 soldados bielorrussos e russos irão praticar a ocupação da Suwalki Gap. Isto coincide com o aniversário da invasão russa em 17 de setembro de 1939, que é muito significativo para os decisores russos.

