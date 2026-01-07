Os preços da prata no início do ano arrancaram novamente com força, empurrando o metal de cerca de US $ 70 para quase US $ 82, aproximando-se do máximo histórico registado no final de dezembro de 2025. No entanto, o movimento descendente começou ontem, com a prata a recuar cerca de 5%. Catalisadores que podem estar a pressionar os preços da prata Managed Money (grandes especuladores) detém 29.100 contratos longos e 15.092 contratos curtos, resultando em uma posição líquida longa de aproximadamente +14.000 contratos.

Numa base semanal, os fundos reduziram a exposição na última semana de dezembro, fechando 5.926 contratos longos e aumentando simultaneamente as posições curtas em 1.674 contratos.

Os Comerciais (Produtor/Mercador/Processador/Utilizador) detêm apenas 4.680 contratos longos contra 30.754 contratos curtos, produzindo uma posição líquida curta de cerca de 26.000 contratos.

Na semana passada, os Comerciais reduziram ainda mais as posições longas em 1.153 contratos e aumentaram as posições curtas em 692 contratos, vendendo na força do mercado.

A diferença de posicionamento entre o Managed Money e os Comerciais é, portanto, clara: os fundos permanecem líquidos longos e esperam preços mais altos, enquanto os hedgers (produtores) estão fortemente curtos. Padrão de comportamento da prata Historicamente, esta configuração na prata tende a aparecer mais frequentemente nas fases posteriores de uma tendência de alta, em vez de no seu início. Em geral, o relatório CoT sugere que ainda há potencial para mais ganhos, mas a assimetria de risco favorece cada vez mais os traders, tornando o mercado mais vulnerável a uma correção ou a uma consolidação prolongada. Por outro lado, a concentração de posições curtas é atualmente elevada, uma vez que os quatro maiores operadores controlam 28,4% do total de posições em aberto no lado das posições curtas. A partir de uma perspetiva técnica, o gráfico da prata mostra a possibilidade de estar a formar um duplo topo perto da zona dos $80 por onça. PRATA (H1 timeframe) xStation



