⚪ Prata sobe mais de 4,5%

O preço da prata registou hoje uma recuperação de 4,5%. Os preços do ouro subiram mais de 3%, enquanto a platina e o paládio registaram um aumento superior a 5%. No caso da prata, contudo, está em curso uma mudança técnica crucial, impulsionada, em primeiro lugar, por uma potencial formação de duplo fundo e, em segundo lugar, por uma quebra acima da média móvel de 200 dias. A análise técnica sugere que a formação teórica de «cabeça e ombros» poderia ter sido discutida durante a descida para os 61–62 dólares por onça. Estes níveis definem simultaneamente o potencial fundo duplo, a par da clara barra de pino observada a 23 de março. Nessa altura, o preço recuperou 33% desde o seu mínimo local até ao nível de 82–83 dólares por onça, onde a potencial linha de pescoço da formação deve ser considerada. Além disso, poderá estar a surgir uma recuperação em forma de V a curto prazo, o que provavelmente empurrará os preços para a faixa dos 73–74 dólares por onça no curto prazo. Existe uma forte resistência nesta zona, logo acima das médias de 50 e 100 períodos. A prata poderá estar a caminhar para o nível de resistência de curto prazo de 73–74 dólares por onça. Fonte: xStation5 Em termos de desvios em relação às médias, a prata parece ligeiramente subvalorizada em relação à média móvel simples (SMA) de 100 dias, mas razoavelmente valorizada face à média de 1 ano. Por outro lado, o preço já recuperou da média de 1 ano nos últimos meses. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB O período de verão é tipicamente favorável para a prata, como evidenciado pelas médias de 10 anos e de longo prazo. No entanto, a média de 5 anos sugere que os preços só poderão começar a recuperar por volta da 160.ª–170.ª sessão do ano. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB



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