A sessão de hoje marca um regresso decisivo do interesse de compra nos metais preciosos, sendo a prata a maior beneficiária deste movimento. Após ultrapassar a zona de resistência anterior em torno dos 58 dólares por onça, o metal subiu acima do nível dos 59 dólares, registando ganhos superiores a 5%. A força da prata é impulsionada por vários fatores que se sobrepõem. Os investidores estão, mais uma vez, a aumentar a sua exposição aos metais preciosos num contexto de enfraquecimento do dólar norte-americano e de expectativas relativamente à futura política do banco central. Um apoio adicional provém do papel industrial da prata. Ao contrário do ouro, a prata não é apenas um ativo de refúgio, mas também uma matéria-prima amplamente utilizada em vários setores da economia, incluindo a energia fotovoltaica, a eletrónica e as tecnologias relacionadas com a transição energética. Fonte: xStation5 A quebra acima do nível dos 59 dólares também reveste-se de importante significado técnico. Nos últimos dias, a zona dos 58–59 dólares funcionou como uma barreira onde surgiu pressão de venda. A quebra desta faixa indica que os compradores assumiram o controlo do mercado e poderá abrir caminho para novos ganhos em direção aos próximos níveis de resistência, nomeadamente em torno dos 60 dólares e para além deles. O ouro está também a beneficiar da melhoria do sentimento nos mercados de metais preciosos, embora o seu desempenho continue a ser mais moderado. O metal continua a ser afetado pela pressão técnica anterior e precisa de superar níveis-chave de resistência antes que se possa confirmar uma inversão de tendência mais sustentada. Fonte: xStation5 A sessão de hoje destaca o claro desempenho superior da prata em relação ao ouro. Os investidores estão a direcionar o capital não só para ativos que oferecem proteção contra a incerteza, mas também para um metal que pode beneficiar de uma recuperação da procura industrial. Manter-se acima do nível dos 59 dólares será um sinal fundamental para determinar se o movimento atual é apenas uma recuperação de curto prazo ou o início de mais uma fase de subida

Henrique Tomé Analista XTB Henrique Tomé é analista de mercados financeiros, trader e investidor, com especialização em análise macroeconómica e no impacto desta nas diferentes classes de ativos. As suas análises e perspetivas sobre a evolução económica têm sido destacadas e reconhecidas por meios de referência nacionais e internacionais, incluindo o Financial Times. É formado em Finanças e Contabilidade e possui uma pós-graduação em Mercados Financeiros e Gestão de Risco pela Nova SBE. Mais sobre o analista

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