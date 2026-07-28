Preço do Café Dispara: Porque Sobem os Futuros de Arábica?

Embora o café tenha perdido valor desde o início deste ano, se analisarmos os últimos meses ou dias, observamos uma dinâmica de crescimento muito forte. Nos últimos dias, a procura tem vindo a ganhar força e os preços do café estão a registar os maiores aumentos de há muito tempo. Os futuros do Arábica subiram quase 10 % em apenas duas sessões. Esta situação parece lógica à primeira vista, tendo em conta as previsões de colheita altamente otimistas do Brasil. Para compreender por que razão os preços estão a subir apesar da promessa de colheitas recorde, é necessário analisar o mercado através do prisma do que está a acontecer «aqui e agora», e não do que irá acontecer daqui a alguns meses.
Variações de preços no mercado de matérias-primas no último mês
O café está a registar um crescimento muito forte na perspetiva dos últimos 30 dias. Fonte: XTB
E quanto às colheitas recorde no Brasil?
As expectativas do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) de uma colheita massiva no Brasil (superior a 70 milhões de sacos) continuam válidas, mas os fundamentos de mercado a longo prazo são uma coisa, e a disponibilidade física da mercadoria num determinado momento é outra. O principal responsável pelos atuais aumentos é o clima, que está a atrasar drasticamente as colheitas e pode indicar que as previsões anteriores eram excessivamente otimistas. Embora o USDA tenha apontado para previsões na ordem dos 70 milhões de sacos de café no Brasil, as avaliações de outras instituições, incluindo a CONAB brasileira, continuam significativamente mais baixas.
Em Minas Gerais, a maior região produtora de arábica do Brasil, caíram pouco mais de 32 mm de chuva numa única semana, o que corresponde a 2700% da média histórica para este período. Estas chuvas intensas significam que os agricultores enfrentam enormes problemas não só na colheita, mas também na secagem e no transporte dos grãos. Embora a oferta potencial, no papel, seja enorme, este café ainda não chegou ao mercado. Além disso, os analistas de mercado salientam que, embora a quantidade de café seja suficiente, os produtores irão enfrentar problemas relacionados com a qualidade dos grãos. Apesar de o Brasil ser o maior produtor mundial de café e de o seu café estar disponível no âmbito das entregas na bolsa ICE, a falta de colheitas de qualidade poderá fazer com que os stocks esgotados da mercadoria na ICE não aumentem, apesar das colheitas recorde.
Colapso dos armazéns: Stocks quase nos níveis mais baixos desde os anos 90.
Os atrasos nas entregas provenientes do Brasil estão a afetar o mercado no pior momento possível, quando os armazéns da bolsa estão vazios. Os stocks de Arábica certificado monitorizados pela bolsa ICE estão a cair drasticamente, tendo registado recentemente a maior queda num único dia (de 5,9 %) desde o início de 2025. Ao longo de 25 sessões de negociação consecutivas, estes stocks diminuíram num total de até 26 %.
A partir de dados históricos e curvas de stocks, parece que o nível das reservas está, de facto, a aproximar-se de mínimos críticos nunca vistos desde a viragem dos anos 90 e 2000 (atualmente a cair abaixo do limite de 300 mil sacos).
Além disso, a situação da oferta é complicada pelas tensões no Mar Vermelho. O prolongamento dos tempos de trânsito dos navios, o aumento dos custos de frete e a necessidade de as empresas de logística manterem stocks mais elevados significam que as entregas aos mercados de consumo estão a sofrer atrasos significativos.
Preço do café Arábica juntamente com os stocks da ICE (eixo invertido)
Os stocks monitorizados pela ICE caíram para os seus níveis mais baixos desde a viragem de 2023/2024, que, por sua vez, são os mais baixos desde a década de 90. Tudo isto está a ocorrer apesar das colheitas recorde previstas no Brasil. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB
Será que isto já constitui uma mudança de tendência para uma trajetória permanentemente ascendente?
O forte aumento atual dos preços deve-se, em grande parte, a um efeito de pânico de oferta a curto prazo, embora, ao mesmo tempo, devido às condições meteorológicas imprevisíveis, não se possa excluir uma situação em que os aumentos atuais terminem por atingir novos máximos históricos. O fenómeno meteorológico El Niño, de intensidade extrema, costuma provocar chuvas excessivas na América do Sul e secas no Sudeste Asiático, o que pode significar um potencial apoio às culturas de café no Brasil, mas um agravamento da logística, ao mesmo tempo que afeta fortemente a oferta na Ásia. No entanto, o mercado acredita que a oferta não será um problema no futuro. Isto é evidenciado pela própria estrutura do mercado de futuros.
A diferença (spread) de preço entre os contratos de setembro e dezembro alargou-se para um nível recorde de mais de 24 cêntimos por libra. Isto significa um fenómeno poderoso de backwardation. Os torrefadores e compradores estão dispostos a pagar um prémio avultado pela entrega imediata do café, pois receiam que este se esgote nos armazéns a qualquer momento. Os contratos para os anos seguintes apresentam preços muito mais baixos.
Curva a prazo do café Arábica atualmente (linha preta) e há 6 meses (linha laranja)
A curva a prazo do café continua a indicar que a oferta a curto prazo constitui o problema, enquanto se prevê uma maior produção de café no futuro. Fonte: Bloomberg Finance LP
Resumo e conclusões
O mercado do café está atualmente a demonstrar preocupações consideráveis quanto à oferta a curto prazo, à semelhança do que aconteceu no mercado do cacau há apenas algumas semanas. No entanto, se a produção continuar a crescer e, num futuro próximo, isso afetar a recuperação dos stocks, poderá acontecer que os preços tenham dificuldade em atingir os níveis mais elevados da história. Teoricamente, quando todo o café for colhido e começar a chegar aos consumidores em todo o mundo, deveremos observar esse efeito nos preços já no período de outono. Se, no entanto, os preços não começarem a cair a partir dos níveis elevados atuais nessa altura, isso poderá significar que a situação física é, de facto, restrita, e poderemos simplesmente descartar as expectativas teóricas relativas a uma produção elevada.
Gráfico técnico do café no intervalo D1
Os preços do café têm vindo a subir de forma muito acentuada desde o início desta semana, e o preço já está a testar a zona próxima de metade da última grande onda descendente. A zona dos 350-360 cêntimos por libra de café será crucial. Se estes níveis forem ultrapassados de forma permanente, tal poderá significar uma tentativa de regresso aos 400 cêntimos e até mesmo uma aproximação aos máximos históricos. Se, no entanto, se verificar que a produção de café no Brasil será, de facto, recorde, o preço poderá regressar aos 300 cêntimos por libra mais rapidamente do que seria de esperar com base na estrutura dos contratos a prazo, que prevê esse nível apenas em março de 2028. Fonte: xStation5
Onda de vendas no setor dos semicondutores
Abertura da sessão americana: Uma queda mais acentuada e uma recuperação do setor do SaaS
Gráfico do dia: EUR/NOK
Calendário económico: Resultados da PayPal, Visa e Coca-Cola em destaque
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.