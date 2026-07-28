Preço do Café Dispara: Porque Sobem os Futuros de Arábica?

Embora o café tenha perdido valor desde o início deste ano, se analisarmos os últimos meses ou dias, observamos uma dinâmica de crescimento muito forte. Nos últimos dias, a procura tem vindo a ganhar força e os preços do café estão a registar os maiores aumentos de há muito tempo. Os futuros do Arábica subiram quase 10 % em apenas duas sessões. Esta situação parece lógica à primeira vista, tendo em conta as previsões de colheita altamente otimistas do Brasil. Para compreender por que razão os preços estão a subir apesar da promessa de colheitas recorde, é necessário analisar o mercado através do prisma do que está a acontecer «aqui e agora», e não do que irá acontecer daqui a alguns meses.

Variações de preços no mercado de matérias-primas no último mês

O café está a registar um crescimento muito forte na perspetiva dos últimos 30 dias. Fonte: XTB

E quanto às colheitas recorde no Brasil?

As expectativas do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) de uma colheita massiva no Brasil (superior a 70 milhões de sacos) continuam válidas, mas os fundamentos de mercado a longo prazo são uma coisa, e a disponibilidade física da mercadoria num determinado momento é outra. O principal responsável pelos atuais aumentos é o clima, que está a atrasar drasticamente as colheitas e pode indicar que as previsões anteriores eram excessivamente otimistas. Embora o USDA tenha apontado para previsões na ordem dos 70 milhões de sacos de café no Brasil, as avaliações de outras instituições, incluindo a CONAB brasileira, continuam significativamente mais baixas.

Em Minas Gerais, a maior região produtora de arábica do Brasil, caíram pouco mais de 32 mm de chuva numa única semana, o que corresponde a 2700% da média histórica para este período. Estas chuvas intensas significam que os agricultores enfrentam enormes problemas não só na colheita, mas também na secagem e no transporte dos grãos. Embora a oferta potencial, no papel, seja enorme, este café ainda não chegou ao mercado. Além disso, os analistas de mercado salientam que, embora a quantidade de café seja suficiente, os produtores irão enfrentar problemas relacionados com a qualidade dos grãos. Apesar de o Brasil ser o maior produtor mundial de café e de o seu café estar disponível no âmbito das entregas na bolsa ICE, a falta de colheitas de qualidade poderá fazer com que os stocks esgotados da mercadoria na ICE não aumentem, apesar das colheitas recorde.

Colapso dos armazéns: Stocks quase nos níveis mais baixos desde os anos 90.

Os atrasos nas entregas provenientes do Brasil estão a afetar o mercado no pior momento possível, quando os armazéns da bolsa estão vazios. Os stocks de Arábica certificado monitorizados pela bolsa ICE estão a cair drasticamente, tendo registado recentemente a maior queda num único dia (de 5,9 %) desde o início de 2025. Ao longo de 25 sessões de negociação consecutivas, estes stocks diminuíram num total de até 26 %.

A partir de dados históricos e curvas de stocks, parece que o nível das reservas está, de facto, a aproximar-se de mínimos críticos nunca vistos desde a viragem dos anos 90 e 2000 (atualmente a cair abaixo do limite de 300 mil sacos).

Além disso, a situação da oferta é complicada pelas tensões no Mar Vermelho. O prolongamento dos tempos de trânsito dos navios, o aumento dos custos de frete e a necessidade de as empresas de logística manterem stocks mais elevados significam que as entregas aos mercados de consumo estão a sofrer atrasos significativos.

Preço do café Arábica juntamente com os stocks da ICE (eixo invertido)

Os stocks monitorizados pela ICE caíram para os seus níveis mais baixos desde a viragem de 2023/2024, que, por sua vez, são os mais baixos desde a década de 90. Tudo isto está a ocorrer apesar das colheitas recorde previstas no Brasil. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Será que isto já constitui uma mudança de tendência para uma trajetória permanentemente ascendente?

O forte aumento atual dos preços deve-se, em grande parte, a um efeito de pânico de oferta a curto prazo, embora, ao mesmo tempo, devido às condições meteorológicas imprevisíveis, não se possa excluir uma situação em que os aumentos atuais terminem por atingir novos máximos históricos. O fenómeno meteorológico El Niño, de intensidade extrema, costuma provocar chuvas excessivas na América do Sul e secas no Sudeste Asiático, o que pode significar um potencial apoio às culturas de café no Brasil, mas um agravamento da logística, ao mesmo tempo que afeta fortemente a oferta na Ásia. No entanto, o mercado acredita que a oferta não será um problema no futuro. Isto é evidenciado pela própria estrutura do mercado de futuros.

A diferença (spread) de preço entre os contratos de setembro e dezembro alargou-se para um nível recorde de mais de 24 cêntimos por libra. Isto significa um fenómeno poderoso de backwardation. Os torrefadores e compradores estão dispostos a pagar um prémio avultado pela entrega imediata do café, pois receiam que este se esgote nos armazéns a qualquer momento. Os contratos para os anos seguintes apresentam preços muito mais baixos.

Curva a prazo do café Arábica atualmente (linha preta) e há 6 meses (linha laranja)

A curva a prazo do café continua a indicar que a oferta a curto prazo constitui o problema, enquanto se prevê uma maior produção de café no futuro. Fonte: Bloomberg Finance LP

Resumo e conclusões

O mercado do café está atualmente a demonstrar preocupações consideráveis quanto à oferta a curto prazo, à semelhança do que aconteceu no mercado do cacau há apenas algumas semanas. No entanto, se a produção continuar a crescer e, num futuro próximo, isso afetar a recuperação dos stocks, poderá acontecer que os preços tenham dificuldade em atingir os níveis mais elevados da história. Teoricamente, quando todo o café for colhido e começar a chegar aos consumidores em todo o mundo, deveremos observar esse efeito nos preços já no período de outono. Se, no entanto, os preços não começarem a cair a partir dos níveis elevados atuais nessa altura, isso poderá significar que a situação física é, de facto, restrita, e poderemos simplesmente descartar as expectativas teóricas relativas a uma produção elevada.

Gráfico técnico do café no intervalo D1

Os preços do café têm vindo a subir de forma muito acentuada desde o início desta semana, e o preço já está a testar a zona próxima de metade da última grande onda descendente. A zona dos 350-360 cêntimos por libra de café será crucial. Se estes níveis forem ultrapassados de forma permanente, tal poderá significar uma tentativa de regresso aos 400 cêntimos e até mesmo uma aproximação aos máximos históricos. Se, no entanto, se verificar que a produção de café no Brasil será, de facto, recorde, o preço poderá regressar aos 300 cêntimos por libra mais rapidamente do que seria de esperar com base na estrutura dos contratos a prazo, que prevê esse nível apenas em março de 2028. Fonte: xStation5