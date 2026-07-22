Os preços do petróleo continuam a recuperar, com a cotação do Brent a ultrapassar o nível dos 95 dólares por barril pela primeira vez em 6 semanas, pouco antes do rolagem dos contratos de futuros. Esta forte evolução dos preços resulta, principalmente, das preocupações quanto à segurança do abastecimento global de petróleo, que surgiram a par da escalada das tensões geopolíticas no Médio Oriente. O mercado está a ter cada vez mais em conta o risco de que um agravamento do conflito possa restringir o abastecimento de petróleo e perturbar o seu transporte para os consumidores globais. Variações mensais nos preços do Brent Após dois meses de quedas acentuadas, o petróleo está a regressar a valores extremamente elevados, que já ultrapassa os 30%. Numa perspetiva dos últimos 25 anos, aumentos superiores a 30% só ocorreram em poucas ocasiões. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB A razão para estes aumentos é o adiamento de potenciais negociações de paz entre os EUA e o Irão. O Irão confirmou claramente que não estão atualmente em curso quaisquer negociações de paz, apesar de se ter previsto que o Irão se reunisse ontem com mediadores paquistaneses. Além disso, o próprio Trump indicou uma intensificação dos ataques com bombas caso os rebeldes houthis decidam atacar navios no Estreito de Bab al-Mandab, que constitui atualmente não só uma rota comercial fundamental entre a Europa e a Ásia, mas também a principal via de exportação do petróleo saudita para a Ásia. Qualquer perturbação no tráfego marítimo nesta zona implica custos de transporte mais elevados e maior incerteza para as empresas do setor energético. O mero risco de restrição do tráfego marítimo neste local estratégico é suficiente para que os investidores comecem a adicionar um prémio de risco adicional ao preço da matéria-prima. Consequentemente, algumas transportadoras decidem alterar as rotas, o que prolonga as entregas e aumenta os custos de toda a cadeia de transporte. Por outro lado, transportar o petróleo saudita contornando completamente o estreito, sem utilizar o mesmo, iria contrariar totalmente o objetivo. Na situação atual, os fatores geopolíticos têm um impacto significativamente maior nos preços do que os dados de oferta e procura a curto prazo. Embora as informações provenientes dos Estados Unidos indiquem uma estabilização dos inventários e a produção em alguns países produtores de petróleo tenha claramente aumentado, o mercado continua focado principalmente no risco potencial de restrições ao abastecimento provenientes do Médio Oriente. Os investidores temem que mesmo pequenas perturbações numa das regiões produtoras de petróleo mais importantes possam conduzir rapidamente a novos aumentos de preços. Análise Técnica do Brent no Intervalo D1 O Brent continua a sua forte recuperação e, hoje, não só está a testar os 95 dólares por barril, como também está a ultrapassar, pela primeira vez, o nível de retração de fibonacci nos níveis 50,0 do último impulso descendente e a média móvel de 100 períodos. A próxima zona de resistência importante situa-se em torno dos 98-100 dólares por barril. Vale a pena referir, no entanto, que se aproxima a renovação dos contratos de futuros (rollover), o que deverá fazer descer os preços do petróleo para cerca de 90 dólares por barril. Se não surgirem perspetivas de paz, é provável que os investidores voltem a exercer pressão ascendente sobre o mercado do petróleo após o rollover. Fonte: xStation5



Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.