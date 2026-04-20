Principais conclusões O petróleo (OIL) sobe 3,50 % para 90 dólares, enquanto o WTI sobe 4,50 % para 87 dólares

Forte aumento dos preços após novos ataques a navios comerciais no Estreito de Ormuz

O Irão anunciou um novo encerramento do estreito e advertiu os navios contra a aproximação

As forças norte-americanas apreenderam um navio com bandeira iraniana, aumentando o risco de escalada

Teerão poderá não participar na próxima ronda de negociações com os EUA no Paquistão

O atual cessar-fogo entre os EUA e o Irão expira na quarta-feira, com incerteza quanto à sua prorrogação

O tráfego através de Ormuz continua significativamente restringido, mantendo a pressão sobre o abastecimento energético global

Os Emirados Árabes Unidos estão a considerar apoio financeiro dos EUA face aos riscos para as exportações de petróleo e os fluxos de dólares

Os preços do petróleo estão a recuperar após o fim de semana, com o (OIL) a subir 3,50 % para 90 dólares, enquanto o WTI regista um aumento de 4,50 % para 87 dólares. As preocupações do mercado voltaram, e o risco de novas e mais graves perturbações no Médio Oriente aumentou. Inicialmente, os preços subiram de forma muito mais acentuada na sequência dos ataques a navios comerciais no Estreito de Ormuz, das novas ameaças iranianas à navegação e da apreensão de um navio iraniano pelas forças norte-americanas. Posteriormente, os preços recuaram parcialmente em relação aos seus máximos intradiários. A situação no Médio Oriente deteriorou-se novamente após um breve período de otimismo. O Irão retirou os sinais anteriores sobre a reabertura do estreito, culpando o bloqueio naval norte-americano em curso, enquanto as negociações de cessar-fogo se tornam cada vez mais frágeis. Teerão sugeriu que poderá não participar na próxima ronda de negociações no Paquistão, acusando os EUA de exigências irrealistas, e o atual cessar-fogo de duas semanas expira na quarta-feira. A falta de progressos diplomáticos claros e a crescente pressão militar estão a levar os investidores a encarar cada vez mais a região como uma fonte persistente de risco geopolítico, em vez de um choque temporário impulsionado pelas notícias. Para os mercados, já não se trata apenas de retórica, mas do impacto real nos fluxos de energia, na confiança no transporte marítimo e na estabilidade financeira na região do Golfo. O tráfego de navios através de Ormuz permanece bem abaixo dos níveis normais, os preços dos combustíveis estão a subir globalmente e alguns governos estão a começar a recorrer às reservas ou a introduzir medidas de conservação. Há também sinais de que os Estados do Golfo se estão a preparar para perturbações prolongadas — os Emirados Árabes Unidos estão a considerar medidas de apoio financeiro e até mesmo a potencial utilização de moedas alternativas no comércio de petróleo em cenários de crise. Por enquanto, o petróleo a cerca de 90 dólares e o WTI perto dos 87 dólares indicam que o mercado petrolífero continua tenso, embora as esperanças de uma resolução do conflito continuem a ser significativas.

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