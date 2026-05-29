Destaques da manhã (29.05.2026)

Os futuros dos índices norte-americanos registam uma ligeira subida esta madrugada de sexta-feira, enquanto os futuros das ações europeias também apresentam ganhos ligeiros, com o contrato de futuros do DAX (DE40) a subir 0,3%. O par EUR/USD está a ser negociado ligeiramente em baixa, enquanto que a Bitcoin cai 0,3% e continua a ter dificuldades em recuperar o momentum de alta após as recentes quedas. Os preços do petróleo quebraram abaixo dos 92 dólares por barril, atenuando as preocupações com as pressões inflacionistas e com um novo aumento dos juros das obrigações. A Costco Wholesale divulgou um lucro por ação (EPS) no terceiro trimestre fiscal de 4,93 dólares, ligeiramente acima da estimativa consensual de 4,91 dólares, enquanto a receita ficou em 70,53 mil milhões de dólares, superando as expectativas dos analistas de 69,62 mil milhões de dólares. As vendas comparáveis a nível da empresa, excluindo os preços da gasolina e os efeitos cambiais, aumentaram 6,6% em termos homólogos, ligeiramente abaixo das expectativas do mercado de 6,7%. O Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, salientou que os Estados Unidos impuseram as sanções mais severas à Rússia de entre todos os países, visando particularmente as exportações de petróleo russo. Afirmou ainda que os EUA continuam a ser líderes mundiais em inteligência artificial, estão a trabalhar em estreita colaboração com empresas de IA para equilibrar a inovação e a segurança regulamentar, e esperam que o mercado global de petróleo continue bem abastecido, referindo que cerca de 2.000 navios aguardam atualmente para sair da região do Golfo. As ações da Dell Technologies subiram quase 40% no mercado pós-bolsa, depois de a empresa ter revisto em alta as suas previsões para o ano inteiro e divulgado resultados do primeiro trimestre que superaram as expectativas tanto em termos de receitas como de lucros. Entretanto, a Costco Wholesale divulgou um lucro por ação (EPS) no terceiro trimestre fiscal de 4,93 dólares, ligeiramente acima da estimativa consensual de 4,91 dólares, enquanto a receita ficou em 70,53 mil milhões de dólares, excedendo as expectativas dos analistas de 69,62 mil milhões de dólares. As vendas comparáveis a nível da empresa, excluindo os preços da gasolina e os efeitos cambiais, aumentaram 6,6% em relação ao ano anterior, ligeiramente abaixo das expectativas do mercado de 6,7%. As ações da American Eagle Outfitters caíram 11% depois de as vendas comparáveis da sua marca American Eagle terem diminuído 2% em termos homólogos no primeiro trimestre. A Anthropic angariou 65 mil milhões de dólares na série H, com uma avaliação pós-financiamento de 965 mil milhões de dólares, atingindo um novo máximo antes da oferta pública inicial (IPO) prevista para 2026. No Japão, o número de novas construções habitacionais caiu 11,4% em termos homólogos, um resultado significativamente abaixo das expectativas do mercado, que apontavam para um aumento de 14,8%. Entretanto, o índice de confiança do consumidor japonês subiu para 33,6, superando a previsão de 32,4, enquanto os preços das importações alemãs aumentaram 1,2% em termos mensais, ligeiramente acima das expectativas de 1,1%. Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.