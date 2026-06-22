Principais conclusões A saída do primeiro-ministro Keir Starmer volta a gerar a incerteza política no Reino Unido, mas os investidores mantiveram uma postura cautelosa.

O FTSE 100 reagiu de forma moderada ao anúncio, registando uma valorização de aproximadamente 0,28%, sinalizando que o mercado não antecipa impactos económicos imediatos.

A expectativa de uma transição ordenada para a liderança de Andy Burnham contribuiu para limitar a volatilidade nos mercados britânicos.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, demitiu-se esta manhã, menos de dois anos após ter sido eleito, afirmando que o Partido Trabalhista já não o considera a pessoa mais indicada para liderar o governo. A sua saída volta a evidenciar a instabilidade política no Reino Unido. Com este anúncio, o país prepara-se para ter o seu sétimo primeiro-ministro em cerca de 10 anos. Apesar de ter conquistado uma maioria expressiva de 411 lugares na Câmara dos Comuns em julho de 2024, a forte queda na popularidade do governo — com o Partido Trabalhista a registar apenas 18% nas sondagens mais recentes — e a perda de apoio interno entre os membros do gabinete e os deputados tornaram a sua permanência no cargo insustentável. O que se segue após a demissão de Keir Starmer? A transição deverá agora centrar-se em Andy Burnham, antigo presidente da câmara de Manchester e recém-eleito deputado por Makerfield, cuja «coroação» — isto é, uma eleição sem oposição interna — é amplamente esperada pelos deputados trabalhistas. O calendário definido por Starmer prevê a abertura do período de nomeações a 9 de julho e o respetivo encerramento a 16 de julho, permitindo que a nova liderança seja escolhida antes do reatamento dos trabalhos parlamentares, em setembro. Tabela comparativa que mostra quanto tempo cada primeiro-ministro do Reino Unido permaneceu no cargo nos últimos 10 anos. Fonte: Gov.uk A Reação dos Mercados ao Anúncio da Saída de Sir Keir Starmer Apesar do anúncio demonstrar uma vez mais a instabilidade política vivida no Reino Unido, os mercados acabaram por reagir de forma cautelosa. A reação do índice britânico FTSE 100 foi neutra, estando o índice neste momento a registar ganhos ligeiros de ~0,28%. No mercado cambial, também não se observou grandes reações por parte da libra, onde o par EUR/GBP segue a registar perdas ligeiros de 0,22% e o par GBP/USD regista ganhos ligeiros de 0,09%. No mercado secundário de dívida, os juros da dívida a 2 anos estão a cair mais de 1,3%, enquanto que a 10 anos estão a recuar cerca de 0,83%. Gráfico UK100 Gráfico com o desempenho do índice britânico (UK 100) e o par cambial EUR/GBP. Fonte: Plataforma de investimentos da XTB

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