Wall Street abriu a sessão desta quarta-feira em alta, após a divulgação dos dados do IPC de julho, que não trouxeram surpresas negativas em termos de inflação e atenuaram as preocupações quanto a um novo aumento das taxas de juro por parte da Reserva Federal. O S&P 500 regista uma subida de cerca de 0,2%, o Nasdaq Composite ganha 0,5%, enquanto o Dow Jones é negociado ligeiramente acima do nível de equilíbrio. As ações do setor da IA e das infraestruturas de centros de dados estão a liderar o mercado, depois de os resultados sólidos e as orientações da CoreWeave e da Super Micro Computer terem reforçado a confiança de que a procura por capacidade computacional continua robusta. Ao mesmo tempo, os investidores não podem ignorar completamente os riscos de inflação decorrentes do petróleo, com os preços do crude norte-americano a ultrapassarem, mais uma vez, os 83 dólares por barril.

Fonte: xStation5

Nasdaq 100: mapa de calor do mercado

O Nasdaq 100 continua sob ligeira pressão, mas o panorama subjacente é consideravelmente mais sólido do que o índice principal sugere, uma vez que as ações do setor dos semicondutores estão a registar um interesse generalizado por parte dos compradores. A Nvidia está a registar um ganho de cerca de 1,7%, enquanto a Applied Materials, a Intel, a Micron e a Lam Research apresentam subidas ainda mais acentuadas, o que aponta para uma procura contínua por empresas expostas à IA e às infraestruturas informáticas. O principal peso negativo provém das maiores empresas de software e da Internet, com a Microsoft a registar uma queda de cerca de 1%, a Apple de 0,5% e a Meta de 0,4%, enquanto a Alphabet permanece ligeiramente em território negativo. Na prática, o capital não está a abandonar o setor tecnológico no seu conjunto, mas sim a reorientar-se para os semicondutores em detrimento de algumas megacaps. A Nvidia reveste-se de particular importância, dado o seu elevado peso no índice, uma vez que os seus ganhos estão a ajudar a compensar a fraqueza verificada em vários outros constituintes importantes. A sessão mantém-se, portanto, altamente seletiva: o apetite pelo risco não desapareceu, mas os investidores estão cada vez mais a diferenciar entre empresas individuais, mesmo dentro dos maiores segmentos do Nasdaq 100.

Fonte: XTB Research Team

Nasdaq 100: que setores estão a impulsionar a queda do índice?

A fraqueza registada hoje no Nasdaq 100 deve-se principalmente ao setor das Comunicações, que registou uma queda de cerca de 2,37 % e representa, de longe, a maior parte da contribuição negativa para o índice. O setor da tecnologia, por sua vez, registou uma queda de apenas cerca de 0,31%, uma distinção importante que demonstra que a pressão de venda não está distribuída uniformemente pelo conjunto mais alargado de setores de crescimento. O setor dos bens de consumo discricionário também está a pesar sobre o índice de referência, com uma descida de cerca de 1%, enquanto os setores da saúde e dos serviços públicos estão a ser negociados em território positivo. Esta estrutura aponta mais para uma rotação no seio do índice do que para uma venda generalizada convencional de ativos de risco. Ao mesmo tempo, a contribuição desproporcionada do setor das Comunicações destaca uma característica inerente aos índices ponderados pela capitalização: os movimentos de um punhado das maiores empresas podem determinar a direção de todo o índice de referência, mesmo quando o mercado em geral se mantém relativamente estável. Para o resto da sessão, a questão fundamental será, portanto, não tanto o desempenho médio dos constituintes do Nasdaq, mas sim se as maiores empresas do setor das Comunicações poderão começar a recuperar.

Fonte: XTB Research Team

S&P 500: as empresas com maiores ganhos e perdas

A tabela de classificação do S&P 500 de hoje revela uma clara preferência pelas empresas tecnológicas e pelas que beneficiam dos investimentos em infraestruturas de IA, com a Super Micro Computer (+14,14 %) a liderar firmemente os ganhos. A Ciena (+6,03 %), a Teradyne (+5,03 %), a Applied Materials (+4,58 %) e a Lam Research (+4,53 %) também apresentam um desempenho sólido, confirmando que o capital está, mais uma vez, a fluir para as empresas de hardware, semicondutores e infraestruturas de centros de dados. No entanto, as avaliações de algumas destas empresas líderes continuam a ser elevadas, a Ciena é negociada com um rácio P/E superior a 125x, enquanto a Marvell está avaliada em cerca de 74x, o que significa que o mercado continua a prever um crescimento futuro muito forte dos lucros. No lado negativo, não existe um tema setorial dominante, com quedas que abrangem empresas do setor da saúde, como a Cencora (-3,72 %) e a Insulet (-2,86 %), bem como empresas dos setores da energia, do consumo e da tecnologia. A Palantir (-2,24 %) é outro caso notável, com um rácio P/E de cerca de 139x, com uma avaliação deste tipo, mesmo uma deterioração modesta do sentimento em relação às ações de crescimento pode traduzir-se numa volatilidade do preço das ações acima da média. Em termos gerais, a sessão de hoje reflete não tanto um aumento generalizado do apetite pelo risco, mas sim um retorno altamente seletivo do capital para as infraestruturas de IA e os semicondutores, onde os investidores continuam dispostos a pagar múltiplos elevados pelo crescimento esperado.

Fonte: XTB Research Team

Nasdaq 100: avaliação, dinâmica e amplitude do mercado

O Nasdaq 100 registou uma descida de cerca de 0,3%, mas, numa perspetiva mais ampla das tendências, há poucos indícios, até ao momento, de uma deterioração significativa do panorama do mercado. O índice continua a apresentar uma valorização de 16,9% desde o início do ano e de 25% ao longo do último ano, encontrando-se a ser negociado apenas 3,7% abaixo do seu máximo histórico. A amplitude do mercado também se mantém relativamente saudável: 68,7% dos constituintes encontram-se acima da sua média móvel de 200 dias e 52,5% acima da sua média móvel de 50 dias, enquanto 59% das ações estão a ser negociadas em alta durante a sessão de hoje. Esta divergência é significativa porque demonstra que a descida do índice está a ser impulsionada principalmente pela fraqueza de vários constituintes de grande peso, em vez de uma onda de vendas generalizada no mercado. A avaliação continua a ser a principal limitação, o Nasdaq 100 é negociado com um rácio P/E de cerca de 31,4x e o setor tecnológico de quase 40x, deixando relativamente pouca margem para desilusões nos próximos resultados. Entre os líderes em força relativa continuam a figurar nomes do setor tecnológico, como a Micron, a AMD, a Palo Alto Networks e a CrowdStrike, o que confirma que os investidores continuam a procurar exposição ao crescimento, embora de forma cada vez mais seletiva. A atual correção parece, portanto, mais uma rotação subjacente a uma tendência forte do que uma quebra dessa tendência; no entanto, a estes níveis de avaliação, a sustentabilidade do mercado em alta exigirá um crescimento contínuo dos resultados subjacentes, em vez de apenas uma nova expansão dos múltiplos.

Fonte: XTB Research Team

Notícias empresariais: Nebius, Cava, Super Micro Computer e Intel

O Grupo Nebius (NBIS) está a registar uma valorização superior a 12 % após ter divulgado resultados que superaram as expectativas do mercado, tanto em termos de receitas como de EBITDA. A margem bruta também ficou acima das previsões, o que é particularmente importante para um fornecedor de infraestruturas de IA em rápida expansão, uma vez que sugere que o crescimento do negócio não tem necessariamente de se fazer inteiramente à custa da rentabilidade. A questão fundamental para a Nebius neste momento é o ritmo de expansão da infraestrutura e a utilização da capacidade computacional recém-adicionada, uma vez que estes fatores determinarão se a atual dinâmica das receitas se poderá traduzir numa melhoria sustentável dos resultados.

O Cava Group (CAVA) registou uma subida de quase 12% na sequência dos resultados do segundo trimestre. A cadeia de restaurantes obteve um lucro de 0,19 dólares por ação, contra as expectativas de 0,18 dólares, enquanto a receita atingiu 368,4 milhões de dólares, superando a estimativa consensual de 361 milhões de dólares. A reação do preço das ações demonstra que o mercado continua a recompensar as empresas de consumo capazes de expandir a sua presença, mantendo simultaneamente um forte impulso nos lucros. À medida que a Cava cresce, no entanto, é provável que os investidores se concentrem cada vez mais na rentabilidade unitária dos novos restaurantes, em vez de se limitarem ao ritmo das novas aberturas.

A Intel (INTC), entretanto, continua no centro das atenções após ter aumentado a sua oferta de ações para 20 mil milhões de dólares. O capital adicional irá diluir os acionistas existentes, o Bank of America estima o impacto nos lucros por ação em cerca de 5%, mas os analistas também estão a destacar o outro lado da transação. Esta angariação de capital considerável reforça o balanço da Intel e proporciona maior flexibilidade financeira para executar a sua estratégia de fundição, que exige um elevado investimento de capital, enquanto o Bank of America encara esta medida como um sinal de confiança crescente na procura futura e na capacidade da empresa para expandir a produção. O UBS argumenta igualmente que a oferta elimina uma fonte anterior de incerteza em torno do financiamento da estratégia da Intel e pode ser interpretada como prova da maior confiança da administração no seu plano de desenvolvimento da fundição. A curto prazo, os investidores têm, portanto, de absorver a diluição, mas, a longo prazo, a questão mais importante é se os 20 mil milhões de dólares adicionais podem ajudar a Intel a transformar despesas de capital avultadas em novos clientes, maior utilização das fábricas e melhor rentabilidade.

Super Micro Computer (D1)

A Super Micro Computer (SMCI) está a registar uma recuperação na sequência dos seus resultados e de orientações particularmente sólidas para o próximo trimestre. A empresa prevê um lucro por ação ajustado de 1,01 a 1,10 dólares, bem acima da estimativa de consenso de apenas 0,76 dólares, enquanto a sua orientação de receitas de 14,5 a 15,5 mil milhões de dólares também excede confortavelmente os 11,68 mil milhões de dólares esperados pelo mercado. Este é um sinal importante para toda a cadeia de abastecimento da IA, uma vez que a Super Micro opera relativamente perto da procura final de servidores e infraestruturas de centros de dados. Uma diferença tão acentuada entre as previsões da administração e o consenso anterior sugere que a procura por infraestruturas informáticas continua a ser mais forte do que muitos em Wall Street tinham antecipado.