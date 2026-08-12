Wall Street abriu a sessão desta quarta-feira em alta, após a divulgação dos dados do IPC de julho, que não trouxeram surpresas negativas em termos de inflação e atenuaram as preocupações quanto a um novo aumento das taxas de juro por parte da Reserva Federal. O S&P 500 regista uma subida de cerca de 0,2%, o Nasdaq Composite ganha 0,5%, enquanto o Dow Jones é negociado ligeiramente acima do nível de equilíbrio. As ações do setor da IA e das infraestruturas de centros de dados estão a liderar o mercado, depois de os resultados sólidos e as orientações da CoreWeave e da Super Micro Computer terem reforçado a confiança de que a procura por capacidade computacional continua robusta. Ao mesmo tempo, os investidores não podem ignorar completamente os riscos de inflação decorrentes do petróleo, com os preços do crude norte-americano a ultrapassarem, mais uma vez, os 83 dólares por barril.
- O IPC de julho subiu 0,1% em termos mensais e 3,4% em termos homólogos, em linha com as expectativas, enquanto a inflação subjacente situou-se em 0,2% em termos mensais e 2,5% em termos homólogos, permitindo que os mercados mantenham o cenário de ausência de subida das taxas de juro em setembro.
- Os futuros dos fundos federais estão agora a precificar uma probabilidade de cerca de 58% de que a Reserva Federal mantenha as taxas inalteradas na faixa de 3,50/3,75% em setembro, um aumento em relação aos pouco mais de 45% registados há uma semana.
- O setor tecnológico surge mais uma vez como o principal motor de Wall Street: a CoreWeave registou uma subida de cerca de 18%, a Super Micro Computer de 13% e a Nebius de mais de 16%, enquanto a Micron, a Dell e a Cisco também registam ganhos sólidos.
- Os resultados das empresas de infraestruturas de IA sugerem que, apesar das dúvidas em torno da escala dos gastos de capital por parte das maiores empresas tecnológicas, a procura subjacente por centros de dados e capacidade computacional continua forte, sustentando atualmente a cadeia de abastecimento de IA em geral.
- O petróleo continua a ser o principal fator de risco, com o WTI a ultrapassar novamente os 83 dólares por barril, à medida que as esperanças de uma reabertura rápida do Estreito de Ormuz se desvanecem, o que poderá manter a pressão sobre os preços da energia e complicar as perspetivas de inflação nos EUA.
US100 (D1)
O contrato de futuros do Nasdaq 100 atingiu o nível de retração de Fibonacci de 71,6% do mais recente impulso descendente registado na viragem entre junho e julho. Uma quebra acima dos 30 000 pontos poderá desencadear um impulso de alta mais forte, abrindo potencialmente caminho para novos máximos históricos na zona dos 30 800 pontos.
Nasdaq 100: mapa de calor do mercado
O Nasdaq 100 continua sob ligeira pressão, mas o panorama subjacente é consideravelmente mais sólido do que o índice principal sugere, uma vez que as ações do setor dos semicondutores estão a registar um interesse generalizado por parte dos compradores. A Nvidia está a registar um ganho de cerca de 1,7%, enquanto a Applied Materials, a Intel, a Micron e a Lam Research apresentam subidas ainda mais acentuadas, o que aponta para uma procura contínua por empresas expostas à IA e às infraestruturas informáticas. O principal peso negativo provém das maiores empresas de software e da Internet, com a Microsoft a registar uma queda de cerca de 1%, a Apple de 0,5% e a Meta de 0,4%, enquanto a Alphabet permanece ligeiramente em território negativo. Na prática, o capital não está a abandonar o setor tecnológico no seu conjunto, mas sim a reorientar-se para os semicondutores em detrimento de algumas megacaps. A Nvidia reveste-se de particular importância, dado o seu elevado peso no índice, uma vez que os seus ganhos estão a ajudar a compensar a fraqueza verificada em vários outros constituintes importantes. A sessão mantém-se, portanto, altamente seletiva: o apetite pelo risco não desapareceu, mas os investidores estão cada vez mais a diferenciar entre empresas individuais, mesmo dentro dos maiores segmentos do Nasdaq 100.
Nasdaq 100: que setores estão a impulsionar a queda do índice?
A fraqueza registada hoje no Nasdaq 100 deve-se principalmente ao setor das Comunicações, que registou uma queda de cerca de 2,37 % e representa, de longe, a maior parte da contribuição negativa para o índice. O setor da tecnologia, por sua vez, registou uma queda de apenas cerca de 0,31%, uma distinção importante que demonstra que a pressão de venda não está distribuída uniformemente pelo conjunto mais alargado de setores de crescimento. O setor dos bens de consumo discricionário também está a pesar sobre o índice de referência, com uma descida de cerca de 1%, enquanto os setores da saúde e dos serviços públicos estão a ser negociados em território positivo. Esta estrutura aponta mais para uma rotação no seio do índice do que para uma venda generalizada convencional de ativos de risco. Ao mesmo tempo, a contribuição desproporcionada do setor das Comunicações destaca uma característica inerente aos índices ponderados pela capitalização: os movimentos de um punhado das maiores empresas podem determinar a direção de todo o índice de referência, mesmo quando o mercado em geral se mantém relativamente estável. Para o resto da sessão, a questão fundamental será, portanto, não tanto o desempenho médio dos constituintes do Nasdaq, mas sim se as maiores empresas do setor das Comunicações poderão começar a recuperar.
S&P 500: as empresas com maiores ganhos e perdas
A tabela de classificação do S&P 500 de hoje revela uma clara preferência pelas empresas tecnológicas e pelas que beneficiam dos investimentos em infraestruturas de IA, com a Super Micro Computer (+14,14 %) a liderar firmemente os ganhos. A Ciena (+6,03 %), a Teradyne (+5,03 %), a Applied Materials (+4,58 %) e a Lam Research (+4,53 %) também apresentam um desempenho sólido, confirmando que o capital está, mais uma vez, a fluir para as empresas de hardware, semicondutores e infraestruturas de centros de dados. No entanto, as avaliações de algumas destas empresas líderes continuam a ser elevadas, a Ciena é negociada com um rácio P/E superior a 125x, enquanto a Marvell está avaliada em cerca de 74x, o que significa que o mercado continua a prever um crescimento futuro muito forte dos lucros. No lado negativo, não existe um tema setorial dominante, com quedas que abrangem empresas do setor da saúde, como a Cencora (-3,72 %) e a Insulet (-2,86 %), bem como empresas dos setores da energia, do consumo e da tecnologia. A Palantir (-2,24 %) é outro caso notável, com um rácio P/E de cerca de 139x, com uma avaliação deste tipo, mesmo uma deterioração modesta do sentimento em relação às ações de crescimento pode traduzir-se numa volatilidade do preço das ações acima da média. Em termos gerais, a sessão de hoje reflete não tanto um aumento generalizado do apetite pelo risco, mas sim um retorno altamente seletivo do capital para as infraestruturas de IA e os semicondutores, onde os investidores continuam dispostos a pagar múltiplos elevados pelo crescimento esperado.
Nasdaq 100: avaliação, dinâmica e amplitude do mercado
O Nasdaq 100 registou uma descida de cerca de 0,3%, mas, numa perspetiva mais ampla das tendências, há poucos indícios, até ao momento, de uma deterioração significativa do panorama do mercado. O índice continua a apresentar uma valorização de 16,9% desde o início do ano e de 25% ao longo do último ano, encontrando-se a ser negociado apenas 3,7% abaixo do seu máximo histórico. A amplitude do mercado também se mantém relativamente saudável: 68,7% dos constituintes encontram-se acima da sua média móvel de 200 dias e 52,5% acima da sua média móvel de 50 dias, enquanto 59% das ações estão a ser negociadas em alta durante a sessão de hoje. Esta divergência é significativa porque demonstra que a descida do índice está a ser impulsionada principalmente pela fraqueza de vários constituintes de grande peso, em vez de uma onda de vendas generalizada no mercado. A avaliação continua a ser a principal limitação, o Nasdaq 100 é negociado com um rácio P/E de cerca de 31,4x e o setor tecnológico de quase 40x, deixando relativamente pouca margem para desilusões nos próximos resultados. Entre os líderes em força relativa continuam a figurar nomes do setor tecnológico, como a Micron, a AMD, a Palo Alto Networks e a CrowdStrike, o que confirma que os investidores continuam a procurar exposição ao crescimento, embora de forma cada vez mais seletiva. A atual correção parece, portanto, mais uma rotação subjacente a uma tendência forte do que uma quebra dessa tendência; no entanto, a estes níveis de avaliação, a sustentabilidade do mercado em alta exigirá um crescimento contínuo dos resultados subjacentes, em vez de apenas uma nova expansão dos múltiplos.
Notícias empresariais: Nebius, Cava, Super Micro Computer e Intel
O Grupo Nebius (NBIS) está a registar uma valorização superior a 12 % após ter divulgado resultados que superaram as expectativas do mercado, tanto em termos de receitas como de EBITDA. A margem bruta também ficou acima das previsões, o que é particularmente importante para um fornecedor de infraestruturas de IA em rápida expansão, uma vez que sugere que o crescimento do negócio não tem necessariamente de se fazer inteiramente à custa da rentabilidade. A questão fundamental para a Nebius neste momento é o ritmo de expansão da infraestrutura e a utilização da capacidade computacional recém-adicionada, uma vez que estes fatores determinarão se a atual dinâmica das receitas se poderá traduzir numa melhoria sustentável dos resultados.
O Cava Group (CAVA) registou uma subida de quase 12% na sequência dos resultados do segundo trimestre. A cadeia de restaurantes obteve um lucro de 0,19 dólares por ação, contra as expectativas de 0,18 dólares, enquanto a receita atingiu 368,4 milhões de dólares, superando a estimativa consensual de 361 milhões de dólares. A reação do preço das ações demonstra que o mercado continua a recompensar as empresas de consumo capazes de expandir a sua presença, mantendo simultaneamente um forte impulso nos lucros. À medida que a Cava cresce, no entanto, é provável que os investidores se concentrem cada vez mais na rentabilidade unitária dos novos restaurantes, em vez de se limitarem ao ritmo das novas aberturas.
A Intel (INTC), entretanto, continua no centro das atenções após ter aumentado a sua oferta de ações para 20 mil milhões de dólares. O capital adicional irá diluir os acionistas existentes, o Bank of America estima o impacto nos lucros por ação em cerca de 5%, mas os analistas também estão a destacar o outro lado da transação. Esta angariação de capital considerável reforça o balanço da Intel e proporciona maior flexibilidade financeira para executar a sua estratégia de fundição, que exige um elevado investimento de capital, enquanto o Bank of America encara esta medida como um sinal de confiança crescente na procura futura e na capacidade da empresa para expandir a produção. O UBS argumenta igualmente que a oferta elimina uma fonte anterior de incerteza em torno do financiamento da estratégia da Intel e pode ser interpretada como prova da maior confiança da administração no seu plano de desenvolvimento da fundição. A curto prazo, os investidores têm, portanto, de absorver a diluição, mas, a longo prazo, a questão mais importante é se os 20 mil milhões de dólares adicionais podem ajudar a Intel a transformar despesas de capital avultadas em novos clientes, maior utilização das fábricas e melhor rentabilidade.
Super Micro Computer (D1)
A Super Micro Computer (SMCI) está a registar uma recuperação na sequência dos seus resultados e de orientações particularmente sólidas para o próximo trimestre. A empresa prevê um lucro por ação ajustado de 1,01 a 1,10 dólares, bem acima da estimativa de consenso de apenas 0,76 dólares, enquanto a sua orientação de receitas de 14,5 a 15,5 mil milhões de dólares também excede confortavelmente os 11,68 mil milhões de dólares esperados pelo mercado. Este é um sinal importante para toda a cadeia de abastecimento da IA, uma vez que a Super Micro opera relativamente perto da procura final de servidores e infraestruturas de centros de dados. Uma diferença tão acentuada entre as previsões da administração e o consenso anterior sugere que a procura por infraestruturas informáticas continua a ser mais forte do que muitos em Wall Street tinham antecipado.
Resumo diário: O S&P 500 atinge um novo máximo histórico (13.08.2026)
Abertura da sessão americana: S&P 500 próximo dos máximos, à medida que diminuem as probabilidades de um aumento das taxas de juro pela Reserva Federal em setembro (13.08.2026)
Resultados da Cisco: Volume de encomendas sólido, mas margem abaixo das expectativas
Última hora: Mais uma série de dados sobre a inflação nos EUA, o que revelaram?
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.