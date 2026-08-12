A sessão europeia apresentou um desempenho misto, com o DAX e o Euro Stoxx 50 a encerrarem ligeiramente em baixa, enquanto o WIG20 da Polónia registou uma subida de 0,4%, terminando acima dos 4 060 pontos. Na sequência das valorizações da SK Hynix e da Samsung, nas quais a Temasek de Singapura estaria, alegadamente, a ponderar investimentos, o setor mais alargado dos semicondutores e da memória registou uma subida. A recuperação foi ainda apoiada pelos resultados da Super Micro Computer e pelos fortes ganhos registados pelo Nebius Group, pela CoreWeave e pela Lumentum.

Os principais índices norte-americanos estão a ser negociados em alta hoje, com o Nasdaq 100 a valorizar-se quase 1%, o S&P 500 a subir cerca de 0,4%, enquanto o DJIA e o Russell 2000 registam ganhos modestos. A inflação medida pelo IPC dos EUA em julho ficou exatamente em linha com as expectativas: os preços subiram 0,1% em relação ao mês anterior e 3,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior, enquanto a inflação subjacente situou-se em 0,2% em relação ao mês anterior e 2,5% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

O relatório parece ser um sinal encorajador de que as pressões subjacentes sobre os preços estão a abrandar gradualmente e reforça os argumentos a favor de que a Reserva Federal mantenha as taxas de juro inalteradas em setembro. No entanto, está prevista a publicação de outro relatório do IPC antes da reunião do FOMC, o que ainda poderá alterar estas perspetivas. Na sequência da divulgação do IPC, o dólar norte-americano registou uma ligeira subida, com o par EUR/USD a cair para 1,151. Os metais preciosos também cederam parte dos seus ganhos iniciais, com o ouro a subir pouco menos de 0,8% e a recuar em relação aos máximos intradiários atingidos por volta das 15h00.

Os preços do petróleo estão ligeiramente mais baixos, mas mantêm-se próximos dos 89 dólares por barril. De acordo com uma fonte iraniana de alto nível citada pela Reuters, não há atualmente negociações sobre a prorrogação do cessar-fogo entre os EUA e o Irão, uma vez que Teerão argumenta que o acordo não tinha uma data formal de início e que Washington o violou nas primeiras 48 horas. As negociações centram-se, em vez disso, num potencial regresso dos EUA ao memorando de entendimento (MOU) e num calendário para a implementação dos compromissos acordados, embora o Irão afirme que, até ao momento, não se registaram progressos.

Donald Trump afirmou que os EUA têm «controlo total» do Estreito de Ormuz e sugeriu que Washington poderia manter o controlo sobre esta via navegável estratégica, descrevendo o bloqueio naval dos EUA como uma «muralha de aço». O presidente dos EUA argumentou ainda que as capacidades militares do Irão foram gravemente enfraquecidas, que a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) foi «dizimada» e que o país enfrenta graves problemas económicos, afirmando que o Irão já não é a potência dominante no Médio Oriente.

Apenas 159 navios entraram nos portos da região de Odessa para carregamento em julho, em comparação com quase 400 durante o mesmo período do ano passado, afirmou o vice-ministro das Infraestruturas da Ucrânia à Reuters. O acentuado declínio na atividade portuária reflete a intensificação dos ataques russos, que estão a aumentar os riscos para o transporte marítimo e poderão limitar a capacidade de exportação da Ucrânia.

O trigo da CBOT (WHEAT) registou hoje uma subida de quase 4%, depois de o USDA ter revisto em baixa a sua previsão para a produção de trigo dos EUA em 2026 para 1,53 mil milhões de bushels, o que representa uma queda de 23% em relação ao ano anterior e o nível mais baixo desde 1970. As perspetivas de oferta estão a ser ainda mais restringidas por condições meteorológicas adversas e pelo risco de perturbações nas exportações na região do Mar Negro, enquanto as previsões de rendimentos mais fracos para o milho também estão a dar apoio ao complexo de cereais em geral. A procura de exportação continua a ser a principal incerteza: sem uma recuperação significativa, a oferta mais restrita, por si só, poderá não ser suficiente para estabelecer uma tendência de alta sustentada.

O relatório WASDE revelou existências finais inferiores ao esperado para o trigo, situando-se nos 717 milhões de bushels contra os 720 milhões previstos, e especialmente para o milho, com 1,653 mil milhões de bushels contra os 1,737 mil milhões esperados. As existências finais de algodão situaram-se nos 4 milhões de fardos, contra os 3,99 milhões esperados. A soja surpreendeu no sentido oposto, com os stocks finais estimados em 320 milhões de bushels, contra o consenso de 300 milhões e os 310 milhões anteriormente previstos.

Um superpetroleiro chegou ao principal terminal petrolífero da Arábia Saudita no Golfo Pérsico pela primeira vez em quase um mês. A embarcação, atracada em Ju’aymah, parte do complexo de exportação de Ras Tanura, tem capacidade para transportar cerca de 2 milhões de barris de crude. O regresso dos petroleiros a Ras Tanura ocorre num momento em que a Arábia Saudita continua a redirecionar milhões de barris através do seu porto de Yanbu, no Mar Vermelho, devido aos riscos acrescidos para a navegação na região.

US500 (D1)