Em termos de mercado, as companhias aéreas estão entre os perdedores mais evidentes da guerra no Irão. Este conflito não só encerrou um corredor aéreo extremamente importante através do Médio Oriente, como também provocou uma explosão nos preços do combustível para aviões. O combustível para aviões é um vetor energético muito mais escasso do que outros produtos petrolíferos. Isto é claramente visível nas demonstrações financeiras das companhias aéreas, uma vez que o combustível representa, em média, cerca de 30 % dos seus custos operacionais. Fonte: Bloomberg Finance Dado que o Médio Oriente representava uma parte desproporcionalmente grande do abastecimento global de combustível para aviões, o bloqueio do estreito e os ataques às infraestruturas fizeram com que os preços do combustível para aviões subissem entre 100 % e 200 %, dependendo da região. A consequência natural seria uma forte pressão sobre os custos das companhias aéreas, ou seja, um aumento dos custos de cerca de 30 % a 60 %. Mas será esse realmente o caso? As companhias aéreas não dependem exclusivamente dos caprichos do mercado e dos produtores ao planearem os seus orçamentos. Utilizam instrumentos financeiros que lhes permitem eliminar 70 a 80% da volatilidade dos preços do combustível. Isto significa que um aumento de várias dezenas de por cento, em termos reais, pode reduzir-se a apenas alguns por cento. Isto é positivo do ponto de vista dos resultados potenciais das companhias aéreas; no entanto, tal estratégia torna o preço e a procura menos estreitamente ligados e, num contexto de oferta persistentemente reduzida, isto pode implicar uma escassez física. Analistas da Cirium e da Bloomberg indicam que, por enquanto, as principais companhias aéreas na Europa não mostram sinais de um choque de oferta/combustível. Não é possível, no entanto, determinar em que medida estas entidades estão a antecipar decisões políticas e reações do mercado, e em que medida isto é simplesmente «fazer boa figura». O que não pode ser contornado, porém, é o congestionamento físico nos corredores aéreos. As guerras na Ucrânia e no Irão deixam uma faixa muito estreita sobre o Cáucaso através da qual as aeronaves podem viajar da Ásia Oriental para a Europa e vice-versa. Também aqui o mercado pode ainda ser apanhado de surpresa. Uma escalada do conflito no Médio Oriente não tem de eliminar a procura por viagens, mas pode deslocá-la para outros locais, algo que se refletirá nos volumes de viagens. O consenso dos analistas sobre os resultados das empresas é profundamente negativo. Por exemplo, na sequência dos resultados do primeiro trimestre da Lufthansa, prevê-se um prejuízo líquido e uma queda de quase 10% nas receitas. Um cenário mais plausível é que as companhias aéreas, especialmente as europeias, possam contrariar as expectativas sombrias do mercado e surpreender positivamente com os resultados de um trimestre difícil. Se, no entanto, os resultados, por alguma razão, se revelarem piores do que as expectativas pessimistas, isso poderá desencadear uma verdadeira fuga de capitais do setor. LHA.DE (D1) Fonte: xStation5 O preço das ações continua a manter uma tendência de alta moderada. O momentum da EMA100 e da EMA200 permanece otimista, mas o cruzamento da EMA50 com a EMA100 aponta para uma pressão clara a curto prazo. A defesa da linha de tendência será crucial para sustentar a tendência de alta e, potencialmente, recuperar as perdas. Se os vendedores assumirem o controlo, o nível-alvo para uma correção adicional situa-se em torno dos 7,1 €.

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