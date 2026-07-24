Quando é que os aumentos do petróleo vão chegar até nós?

Será que o choque inflacionário de 2022 poderá voltar a ocorrer, tendo em conta que o Estreito de Ormuz continua bloqueado?

Ao analisar os indicadores económicos adequados, é possível perceber claramente uma crise energética que se vai instalando gradualmente, semelhante (embora não idêntica) à que observámos em 2022.

O regresso da inflação também parece, nesta altura, ser apenas uma questão de tempo, mas terá uma estrutura e uma escala radicalmente diferentes.

Transformar o petróleo em combustível

Será possível que a forte procura por combustível esteja a conter os preços do petróleo? Em parte, sim.

É importante compreender que, atualmente, o maior estrangulamento no mercado global de hidrocarbonetos não é o petróleo bruto, mas sim a capacidade de refinação. Os dados não deixam dúvidas quanto a isso.

Margens de refinação (NYMEX 3-2-1) [2025-2026]

Fonte: Bloomberg Finance

A percentagem da margem de refinação num barril de petróleo é atualmente a mais elevada da história, e nada sugere que isto venha a mudar. Compreender a origem deste fenómeno no contexto atual ajuda a explicar a chamada elasticidade da oferta.

A oferta de petróleo bruto pode ser aumentada com relativa rapidez, se não através de taxas de produção mais elevadas, então através da libertação de reservas estratégicas.

Isso faz baixar os preços do petróleo, mas não abastecemos os depósitos de automóveis, aviões e navios com petróleo bruto.

Esse petróleo bruto tem de ser processado e, ao contrário da extração, as refinarias não conseguem aumentar rapidamente a produção. Isto significa que, quando as reservas de petróleo são libertadas enquanto persistem a escassez de combustível, as refinarias ficam inundadas com petróleo bruto que não conseguem processar e reduzem as compras.

O resultado é uma situação absurda em que o petróleo bruto se torna mais barato apesar da escassez, enquanto o combustível se torna mais caro apesar do petróleo bruto mais barato.

O mundo dispõe de reservas de petróleo e da capacidade de aumentar moderadamente a produção, mas não a refinação.

Utilização da indústria de refinação de petróleo nos EUA, na China e na Rússia

Em primeiro lugar, os factos:

Os stocks de petróleo e combustível da China são desconhecidos, mas as estimativas e publicações fragmentárias sugerem que são os maiores do mundo.

A China reduziu as importações de petróleo em quase metade desde o início da guerra no Irão. Isso significa que cerca de 20 milhões de toneladas de crude desapareceram do mercado (cerca de 5 a 10 % da procura global).

A China passou os últimos dois anos a comprar quantidades recorde de petróleo no mercado.

A designação «fábrica do mundo» não surgiu do nada. Só a China é responsável por cerca de 30 % da produção industrial global (2025).

A China não consegue satisfazer a sua procura de petróleo por si só, mas a sua capacidade de refinação cobre agora quase todas as necessidades do país, com potencial implícito para exportações.

A China reduziu as importações, proporcionando ao mercado petrolífero uma enorme margem de segurança, ao mesmo tempo que utilizou as suas reservas de petróleo e gasolina para se proteger da inflação dos preços. Ao fazê-lo, exporta parcialmente esta «desinflação», uma vez que introduz no mercado bens e produtos sem a majoração do custo do combustível.

Tudo isto é fundamental para compreender por que razão um acontecimento com implicações tão catastróficas como o bloqueio do Estreito de Ormuz tem um impacto relativamente reduzido nos dados e nas avaliações atuais.

No entanto, as forças que pressionam os preços para baixo são temporárias, enquanto os fatores que impulsionam novos aumentos da inflação são inevitáveis.

Um incêndio inflacionário?

O fogo precisa de combustível, calor e oxigénio para arder. A inflação é semelhante.

O episódio de espiral inflacionária a que assistimos em 2022 teve três componentes principais. Retire um deles e o mecanismo deixa de funcionar.

Fator de oferta: fábricas e portos encerrados, a par das sanções, desestabilizaram o mercado e limitaram a quantidade de produtos disponíveis.

Fator da procura: o estímulo fiscal, a elevada poupança dos consumidores e a sólida situação financeira das empresas criaram uma enorme margem para a subida dos preços.

Estes dois fatores deram origem a um terceiro fator:

O poder de fixação de preços, ou a capacidade de definir os preços. As empresas podiam não só repercutir os custos nos clientes, como também alargar as margens, não porque tivessem de o fazer, mas porque podiam.

Hoje, faltam dois destes três fatores. Como, porquê e o que é que isso significa?

O fator da oferta está a comportar-se razoavelmente bem. O bloqueio do Estreito de Ormuz e o conflito em curso na Ucrânia mantêm os mercados de matérias-primas tensos, mas ainda não se verifica uma escassez absoluta.

A evolução dos preços continua lenta. Um nível de 90 USD por barril está acima da média, mas não constitui um nível de crise. Ao mesmo tempo, a inflação nos países desenvolvidos situa-se «apenas» entre 3 % e 4 %.

Isto está a acontecer porque o fator da procura e o poder de fixação de preços estão, em grande medida, ausentes. Este mecanismo de mercado afetará a inflação assim que os preços dos combustíveis se refletirem nos consumidores. Neste contexto, torna-se claro que o aumento da inflação é um fenómeno tardio, mas quase inevitável. Mas será que podemos suspeitar que a magnitude dos aumentos de preços será a mesma que em 2022? Muitos sinais sugerem que não será.



Fraqueza do consumo e poder de fixação de preços

O fator da procura reside na vontade e na capacidade dos consumidores para gastar dinheiro. A situação dos consumidores atualmente é fraca e, em alguns locais, desastrosa.

Os consumidores já se encontravam em declínio entre 2024 e 2025, de forma notória. No entanto, esta situação foi mascarada pelas poupanças e pelo crédito. Essas fontes esgotaram-se e o crescimento económico não se está a traduzir em salários para a maior parte da força de trabalho.

Pelo contrário, assistimos a um período de aumento do desemprego, cuja dimensão é atenuada pela baixa qualidade dos dados, por uma taxa de participação na força de trabalho em queda e pelo trabalho temporário, cada vez mais comum.

O poder de fixação de preços nestas condições é significativamente limitado. O consumo está estagnado e, em alguns locais, em declínio, as reservas esgotaram-se e a situação do mercado de trabalho é questionável. A pressão acima referida, resultante da produção barata na China, apenas agrava a capacidade das empresas para controlar os preços.

Perspetiva do mercado

O que acontece, no entanto, quando os fatores de produção, os custos energéticos e os custos de transporte aumentam, mas o cliente final simplesmente não dispõe de margem no seu orçamento para um aumento das despesas?

As margens ficam comprimidas.

Muitas empresas registaram um aumento sem precedentes das margens nos últimos anos e, teoricamente, dispõem de uma margem de manobra que podem devolver. O problema é que nem todas as empresas aproveitaram os «anos de inflação» para aumentar as margens, e os setores que poderão perder mais desta vez — nomeadamente os setores de consumo — não lidam com a expansão das margens tão bem como os setores da energia, financeiro ou tecnológico.

Quem irá ganhar e perder mais?

Nem todos irão perder, pelo menos não na mesma medida. Diferentes segmentos de mercado e modelos de negócio estão adaptados às condições de mercado que se avizinham em diferentes graus.

As empresas com melhor controlo de custos e maior capacidade para defender as margens terão melhores resultados. Entre estas incluem-se:

O retalho focado em produtos alimentares e economias de escala (por exemplo, a Walmart)

As refinarias (ver Chevron, Valero)

O mercado de automóveis usados e a respetiva manutenção (por exemplo, a AutoZone)

Por outro lado, ficarão em pior situação as empresas com a maior e menos flexível exposição aos segmentos de maior risco. Entre estas incluem-se:

Companhias aéreas de baixo custo, especialmente no segmento de preços mais baixos (como o Frontier Group)

Setor financeiro focado no chamado «subprime» (CRMT)

Restaurantes, especialmente os de ambiente informal (por exemplo, a Dine Brands)

No entanto, é necessário um aviso: trata-se de um cenário que pressupõe que não haverá alterações no contexto macroeconómico.