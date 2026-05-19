Será que os semicondutores entrarão numa fase de correção após a subida histórica?

O setor dos semicondutores está a entrar numa fase de maior volatilidade, na sequência da recuperação muito forte observada em abril e no início de maio. De acordo com a Seaport Research, algumas empresas começaram a antecipar-se aos seus fundamentos subjacentes, embora a tendência de longo prazo da IA continue a ser um dos principais motores de crescimento para todo o setor. Os semicondutores continuam a ser a espinha dorsal da recuperação do mercado acionista impulsionada pela IA, especialmente depois de o ETF iShares Semiconductor ter valorizado cerca de 65% desde o início do ano. No entanto, as próximas semanas poderão favorecer as empresas com avaliações mais realistas e uma trajetória de crescimento dos lucros mais clara, ao mesmo tempo que exercem pressão sobre as ações cujas expectativas já se tornaram quase perfeitas.



O analista da Seaport, Jay Goldberg, acredita que o setor dos chips poderá permanecer «instável» no curto prazo, o que significa mais nervosismo e vulnerabilidade a correções. Na sua opinião, a AMD e a Intel têm uma probabilidade relativamente maior de atingirem as suas avaliações atuais ao longo do tempo. A Nvidia, por outro lado, continua limitada por expectativas de mercado extremamente elevadas e por restrições de oferta contínuas.



A KKM Financial encara a recente onda de vendas principalmente como uma realização de lucros após uma recuperação histórica. Jeff Killburg argumenta que os investidores estão atualmente a tratar as ações de semicondutores como um «multibanco de curto prazo», reduzindo as posições para aumentar as reservas de caixa após a subida parabólica do setor. Na sua opinião, isto não sinaliza necessariamente o fim da tendência, mas sim uma tentativa de garantir ganhos após um desempenho excecionalmente forte. Ao mesmo tempo, a procura por processadores, chips de memória e hardware especializado em IA continua muito forte. A escassez de oferta tem sustentado as margens em toda a indústria de semicondutores, mas também aumentou os custos para gigantes digitais como a Apple e a Google. Este continua a ser um importante fator de risco, porque se as grandes empresas tecnológicas começarem a restringir as despesas com centros de dados, algumas das atuais expectativas de crescimento do mercado poderão revelar-se demasiado otimistas. No entanto, os principais motores do mercado permanecem intactos, pelo que a correção poderá finalmente conduzir a uma nova fase de crescimento. Advanced Micro Devices (D1) Fonte: xStation5

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