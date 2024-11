Reddit sobe 40% após resultados 💣

As ações do Reddit subiram 45% após um forte relatório de lucros do terceiro trimestre, impulsionado por um aumento de 68% nas receitas anuais para 348,4 milhões de dólares, ultrapassando as expectativas dos analistas de 312,8 milhões de dólares. A empresa também melhorou drasticamente a rentabilidade e os utilizadores activos diários da plataforma. De acordo com a administração, este desempenho reflecte o sucesso do Reddit em alavancar gastos robustos com anúncios digitais e licenciamento de conteúdo de IA.

Receita: $ 348.4 milhões (+ 68% A / A), acima da expetativa dos analistas de $ 312.8 milhões Receita Média por Utilizador (ARPU): $3,58 (+14% YoY) Receitas de Publicidade: $315.1 milhões (+56% YoY) Outras Receitas (IA e licenciamento): $33.2 milhões (+547% YoY)

$ 348.4 milhões (+ 68% A / A), acima da expetativa dos analistas de $ 312.8 milhões Rentabilidade: Alcançou um lucro líquido GAAP de 29,9 milhões de dólares (16 cêntimos por ação), revertendo uma perda de 13 cêntimos por ação há um ano atrás

Alcançou um lucro líquido GAAP de 29,9 milhões de dólares (16 cêntimos por ação), revertendo uma perda de 13 cêntimos por ação há um ano atrás Utilizadores Diários Activos (DAUs): 97,2 milhões (+47% em relação ao ano anterior)

97,2 milhões (+47% em relação ao ano anterior) Margem Bruta: 90,1%, um aumento de 280 pontos base em relação ao ano anterior

90,1%, um aumento de 280 pontos base em relação ao ano anterior EBITDA Ajustado: $94,1 milhões (margem de 27%), comparado com $(6,9) milhões no ano anterior

Orientação para o quarto trimestre

Orientação de receita para o quarto trimestre: US$ 385 milhões a US$ 400 milhões (bem acima do consenso de US$ 357,9 milhões)

US$ 385 milhões a US$ 400 milhões (bem acima do consenso de US$ 357,9 milhões) Orientação do EBITDA ajustado para o quarto trimestre: US$ 110 milhões a US$ 125 milhões

Para o quarto trimestre, o Reddit projecta receitas entre 385 e 400 milhões de dólares, bem acima da previsão consensual de 357,9 milhões de dólares, e espera que o EBITDA ajustado varie entre 110 e 125 milhões de dólares. O CEO Steve Huffman destacou o crescimento do Reddit, impulsionado por inovações como a tradução de idiomas baseada em IA e a reformulação da funcionalidade “Ask Me Anything”, que aumentou o envolvimento dos utilizadores e a interação com a comunidade. Estas iniciativas reforçaram a atração do Reddit como uma plataforma de informação e de conteúdos orientados para a comunidade.

Gráfico de preços D1

As ações da Reddit ganharam quase 40%, atingindo os 115 dólares após a divulgação dos resultados de ontem. Este aumento leva a capitalização de mercado da empresa a um novo máximo histórico, com um ROI de quase 240% desde o preço IPO de 34 dólares por ação em março.