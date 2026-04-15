A ASML registou um primeiro trimestre de 2026 muito sólido, com resultados que se situaram na parte superior do seu próprio intervalo de previsões e um lucro por ação acima do consenso dos analistas. Ao mesmo tempo, a empresa reviu em alta as suas perspetivas para o ano inteiro, o que, no atual contexto macroeconómico e geopolítico, constitui um sinal muito forte da resistência da procura.

O relatório mostra claramente que o principal motor de crescimento continua a ser a infraestrutura de inteligência artificial, enquanto o ciclo de investimento em semicondutores continua a fortalecer-se. A administração comunicou também que se espera que 2026 seja mais um ano de crescimento em todos os segmentos, com a faixa de orientação atualizada a incorporar explicitamente os potenciais impactos das restrições à exportação.

Na prática, isto significa que, mesmo num cenário regulatório mais adverso, a empresa continua a esperar crescimento, o que reforça significativamente a credibilidade das perspetivas e aponta para fundamentos de procura subjacentes muito sólidos.

Principais resultados financeiros

Receitas: 8,8 mil milhões de euros (reportados: 8,767 mil milhões de euros)

Resultado líquido: 2,8 mil milhões de euros (reportados: 2,757 mil milhões de euros)

Lucro por ação (EPS): 7,15 euros (aprox. +0,54 euros acima do consenso)

Margem bruta: 53,0% (limite superior da faixa de orientação)

Base instalada (serviços e modernização): ~2,5 mil milhões de euros

Vendas de sistemas: 67 sistemas novos + 12 sistemas usados

Recompra de ações: ~1,1 mil milhões de euros no 1.º trimestre

Dividendo de 2025: 7,50 euros por ação (+17% em relação ao ano anterior)

Desempenho financeiro e qualidade dos resultados

O aspeto mais importante do relatório não é apenas a dimensão das receitas, mas a sua qualidade. O nível de receitas de 8,8 mil milhões de euros confirma uma procura muito forte e sustentada, sem sinais visíveis de arrefecimento da procura.

O resultado líquido e o EPS demonstram uma conversão muito forte das receitas em lucro líquido. Para a ASML, isto é particularmente importante, uma vez que o seu modelo de negócio se baseia em equipamentos de capital de valor extremamente elevado, o que requer uma forte eficiência operacional.

Uma margem bruta de 53% é um dos indicadores mais sólidos da qualidade do negócio. Reflete tanto a posição tecnológica dominante da empresa como uma contribuição crescente dos segmentos de negócio com margens mais elevadas.

É importante referir que não se trata de um efeito pontual, mas sim de uma mudança mais estrutural na composição das receitas.

A Base Instalada como pilar central do modelo de negócio

O segmento Base Instalada refere-se à base instalada de máquinas já em funcionamento nas instalações dos clientes. Na prática, inclui assistência, atualizações, peças sobressalentes, opções adicionais e software que melhora o desempenho do sistema.

A Base Instalada gerou aproximadamente 2,5 mil milhões de euros em receitas, indicando uma quota significativa e crescente nos resultados totais. Fundamentalmente, trata-se de um negócio com margens mais elevadas, mais recorrente e menos cíclico em comparação com as vendas de equipamentos.

No ambiente atual, a sua importância está a aumentar ainda mais. Os clientes, limitados pela disponibilidade restrita de novas ferramentas e pelos longos prazos de entrega, estão a concentrar-se em maximizar a produtividade do equipamento existente. As atualizações e a assistência tornam-se a forma mais rápida de expandir a capacidade de produção efetiva.

De uma perspetiva estratégica, isto representa uma mudança para um perfil de resultados e fluxo de caixa mais estável e previsível, o que é particularmente importante num setor historicamente altamente cíclico.

Procura, IA e o ciclo em mudança

A principal conclusão do relatório é simples: a procura de chips excede atualmente a oferta.

Os clientes, especialmente no segmento de memória, já indicam que a capacidade para 2026 está praticamente esgotada e esperam que as restrições de oferta persistam para além desse período. O principal fator impulsionador é a rápida expansão da inteligência artificial, que está a alimentar investimentos massivos em nova capacidade de fabrico.

Ao mesmo tempo, os fabricantes de semicondutores estão a construir novas fábricas e a desenvolver tecnologias de processo mais sofisticadas, o que aumenta o número de etapas necessárias para produzir um único chip.

Em termos práticos, isto traduz-se numa maior procura por sistemas de litografia, que são os produtos principais da ASML.

Para a empresa, isto é altamente favorável, uma vez que o aumento da complexidade dos processos se traduz diretamente numa procura mais forte pelas suas tecnologias.

Previsões para o 2.º trimestre

As perspetivas para o segundo trimestre apontam para receitas na ordem dos 8,4 mil milhões a 9,0 mil milhões de euros, com as receitas da Base Instalada a deverem manter-se em cerca de 2,5 mil milhões de euros.

A margem bruta deverá situar-se entre 51% e 52%, o que representa um ligeiro declínio em relação ao primeiro trimestre, que foi excepcionalmente forte, mas continua a situar-se em níveis historicamente elevados.

As despesas operacionais incluem aproximadamente 1,2 mil milhões de euros em I&D e cerca de 0,3 mil milhões de euros em despesas gerais, administrativas e de vendas, refletindo o investimento contínuo e significativo em EUV e no desenvolvimento de outras tecnologias avançadas.

Perspetivas revistas para o ano inteiro e suas implicações

A empresa reviu em alta a sua previsão de receitas para 2026, passando de um intervalo anterior de 34 a 39 mil milhões de euros para 36 a 40 mil milhões de euros. Mais importante ainda, a previsão para a margem bruta foi mantida entre 51% e 53%, sugerindo uma melhoria duradoura na estrutura de rentabilidade.

A administração salientou que este intervalo incorpora cenários potenciais relacionados com controlos de exportação, particularmente no que diz respeito à China. Na prática, isto implica que a procura proveniente de outras regiões, incluindo os Estados Unidos, a Europa e o resto da Ásia, é suficientemente forte para compensar potenciais restrições.

Limitações de capacidade e restrições de oferta

Uma das conclusões mais importantes é que a principal limitação ao crescimento não é a procura, mas sim a capacidade de produção.

A empresa planeia atingir pelo menos 60 entregas de sistemas EUV em 2026, com potencial para aumentar este número para cerca de 80 sistemas em 2027, em condições favoráveis. O fabrico destes sistemas é altamente complexo e demorado, o que significa que a oferta aumenta apenas gradualmente.

Consequentemente, a ASML opera num ambiente de escassez estrutural de oferta, o que representa uma mudança fundamental em comparação com ciclos anteriores do setor dos semicondutores.

Riscos

O risco mais importante continua a ser a geopolítica e as potenciais restrições à exportação, particularmente no que diz respeito à China. A concentração de clientes é também um fator-chave, uma vez que a empresa depende fortemente das decisões de investimento de um pequeno número de fabricantes líderes de semicondutores. Além disso, o longo ciclo de produção dos seus sistemas limita a flexibilidade na resposta às alterações da procura.

Oportunidades e motores de crescimento

O principal motor de crescimento continua a ser a inteligência artificial, que está a impulsionar o investimento em centros de dados e chips semicondutores avançados. A ASML ocupa uma posição central no ecossistema global de semicondutores como fornecedor de tecnologia essencial.

Além disso, o aumento do investimento nas cadeias de abastecimento regionais e o apoio governamental à independência em semicondutores reforçam ainda mais a procura a longo prazo.

Perspetivas

Nos próximos trimestres, o foco principal será sustentar a forte procura e continuar a expandir a capacidade de produção. Se a atual tendência impulsionada pela IA persistir, a ASML poderá estar a entrar num ciclo de crescimento estrutural de vários anos.

No entanto, a principal incerteza continua a ser a evolução geopolítica e o ritmo de adoção tecnológica.

Conclusão

O primeiro trimestre de 2026 foi muito forte para a ASML, tanto em termos de dinâmica de crescimento como de qualidade dos resultados. A empresa não só superou as expectativas como também elevou as suas previsões, o que constitui um forte sinal para o mercado.

O relatório confirma que o negócio está a passar por uma mudança estrutural no sentido de uma maior estabilidade, rentabilidade mais forte e maior previsibilidade.

O boom da IA continua a proporcionar uma base de crescimento a longo prazo, e a ASML continua a ser um dos principais beneficiários desta tendência global.

Fonte: xStation5