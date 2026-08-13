A empresa norte-americana do setor das redes divulgou os resultados do segundo trimestre de 2026, na sequência dos quais as ações registaram uma queda de cerca de 7% na abertura de Wall Street. Apesar de ter superado ligeiramente as expectativas elevadas impulsionadas pelo investimento em IA, o mercado reagiu negativamente à divulgação. Resultados A receita ascendeu a 17,3 mil milhões de dólares, face às expectativas de cerca de 16,8 mil milhões de dólares, o que representa um crescimento de aproximadamente 15% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O resultado por ação (EPS) foi mais sólido, situando-se nos 1,22 dólares (não GAAP) face às expectativas de 1,17 dólares, o que representa um aumento de cerca de 100% em relação ao mesmo período do ano anterior. Vale a pena referir que o valor do segundo trimestre de 2026 do ano passado constituiu uma anomalia contabilística com uma base artificialmente baixa, mas o resultado continua a ser impressionante: o EPS trimestral aumentou quase 20% em relação ao trimestre anterior.

A margem bruta apresentou um desempenho fraco, caindo de 68,4% para 66,3% no trimestre mais recente do atual ano fiscal. É possível obter mais informações analisando os segmentos de negócio específicos. Redes: o total de encomendas aumentou 40%, ou 25% excluindo as encomendas de empresas de «hiperescala». As encomendas totalizaram 9,3 mil milhões de dólares no atual ano fiscal. IA: para o próximo ano fiscal, a empresa prevê 7,5 mil milhões de dólares em receitas de IA. Trata-se de um aumento em relação aos 4 mil milhões de dólares do ano em curso.

Segurança: o segmento cresceu 14% em relação ao ano anterior, atingindo 2,22 mil milhões de dólares. Previsões As projeções da administração para os resultados no final do ano ficaram acima do consenso anterior. Espera-se que a receita no final do próximo ano fiscal atinja 72,8 mil milhões de dólares, cerca de 6% acima da estimativa anterior.

A previsão do EPS aumentou de forma muito mais rápida e clara: o EPS projetado para o próximo trimestre chega aos 1,33 dólares, o que implicaria um aumento hipotético, em termos homólogos, de pouco menos de 30%.

O elemento de longe mais fraco da teleconferência sobre os resultados foi a perspetiva para as margens no próximo trimestre, em que a empresa prevê uma descida de 60 pontos base para um valor inferior a 66%. Conclusão Os resultados da Cisco confirmaram que a empresa está a beneficiar do ciclo de investimento em curso, mas enfrenta dificuldades na otimização de custos. A procura é forte e generalizada. O principal motor continua a ser o segmento das redes, apoiado principalmente, embora não exclusivamente, pelos investimentos das hiperescaladoras. O crescimento é visível, mas parece um pouco dececionante em relação ao resto do setor, especialmente tendo em conta a dimensão e a experiência da empresa. No entanto, uma vez que a Cisco prevê um maior crescimento nas vendas de infraestruturas de IA, a continuação do ciclo de atualização das redes e melhorias na segurança e nos serviços, o mercado ainda tem margem para incorporar nas cotações uma trajetória mais otimista. Dito isto, o «teto» de valorização durante a especulação relacionada com os resultados é muito mais baixo para a Cisco do que para outras empresas ligadas ao boom da IA. Vale também a pena referir que a composição do crescimento está a tornar-se mais centrada no hardware, o que aumenta a pressão sobre a margem bruta e torna a melhoria da rentabilidade dependente da disciplina de custos, uma área em que a empresa tem claramente dificuldades. Nos próximos trimestres, o fator-chave será não só o ritmo de conversão das encomendas de IA em receitas, mas também, cada vez mais, a defesa das margens e a melhoria do fluxo de caixa livre (FCF). Cisco (H1) Fonte: xStation5 Apesar das quedas significativas em relação ao último pico (cerca de 12 %) e de uma quebra em baixa do canal ascendente de longo prazo, o preço continua a apresentar uma perspetiva técnica moderadamente otimista. A zona de resistência entre 107 e 101 é ampla e poderá revelar-se mais forte do que os vendedores esperam atualmente. Tal poderá apoiar a ação a curto e médio prazo, caso esta desça em direção ao limite inferior do amplo canal de consolidação. O próximo objetivo para os compradores, a partir dos níveis atuais, é a resistência em torno dos 120, seguida de um novo teste da zona de resistência entre os 126 e os 130. Este movimento seria apoiado pelo fenómeno da «cruz dourada» (as médias móveis exponenciais de 100 e 200).

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

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