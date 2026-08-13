Os índices europeus abriram a sessão desta quinta-feira ligeiramente em alta, com o otimismo a ser sustentado principalmente pelos dados sobre a inflação nos EUA, que se revelaram, em geral, em linha com as expectativas. O IPC de julho registou um aumento de 0,1% em relação ao mês anterior, enquanto a inflação subjacente se situou nos 2,5% em termos homólogos, atenuando as preocupações quanto a uma nova medida de aperto monetário a curto prazo por parte da Reserva Federal. Em resposta, os mercados de futuros reduziram a probabilidade implícita de um aumento da taxa de juro da Reserva Federal de 25 pontos-base em setembro para cerca de 40%, face aos quase 67% registados na semana anterior. A melhoria do sentimento impulsionou a maioria dos principais índices europeus, enquanto o crescimento do PIB do Reino Unido de 0,4% no segundo trimestre proporcionou um sinal macroeconómico adicional para os ativos britânicos. Os investidores estão agora focados em novos dados macroeconómicos europeus, resultados empresariais e preços do petróleo, que estão a registar uma ligeira descida, mas permanecem acima dos 80 dólares por barril.

O Stoxx Europe 600 registou uma subida de cerca de 0,2% , voltando a aproximar-se dos seus máximos históricos. As valorizações são relativamente generalizadas, sugerindo que a melhoria do sentimento não se limita a um único setor ou mercado.

, voltando a aproximar-se dos seus máximos históricos. As valorizações são relativamente generalizadas, sugerindo que a melhoria do sentimento não se limita a um único setor ou mercado. O DAX e o CAC 40 estão a valorizar cerca de 0,3%. As ações alemãs e francesas estão a beneficiar principalmente da diminuição das preocupações quanto a novos aumentos dos custos de financiamento nos EUA. As expectativas mais baixas em relação às taxas da Reserva Federal podem apoiar as valorizações das ações, reduzindo os prémios de risco das taxas de juro.

As ações alemãs e francesas estão a beneficiar principalmente da diminuição das preocupações quanto a novos aumentos dos custos de financiamento nos EUA. As expectativas mais baixas em relação às taxas da Reserva Federal podem apoiar as valorizações das ações, reduzindo os prémios de risco das taxas de juro. O FTSE 100 está a ser negociado em baixa, apesar dos dados mais sólidos relativos ao PIB do Reino Unido. A economia britânica cresceu 0,4% no segundo trimestre, em linha com as expectativas do consenso. Este resultado diminui as preocupações quanto a uma deterioração acentuada da atividade económica, apesar das taxas de juro ainda elevadas.

A economia britânica cresceu 0,4% no segundo trimestre, em linha com as expectativas do consenso. Este resultado diminui as preocupações quanto a uma deterioração acentuada da atividade económica, apesar das taxas de juro ainda elevadas. A inflação nos EUA continua a ser o principal catalisador do sentimento do mercado. O IPC de julho aumentou 0,1% em relação ao mês anterior, enquanto a inflação subjacente se situou nos 2,5% em termos homólogos. Em conjunto com sinais anteriores de fraqueza no mercado de trabalho dos EUA, estes dados reduzem a pressão sobre a Reserva Federal para voltar a aumentar as taxas já em setembro.

O IPC de julho aumentou 0,1% em relação ao mês anterior, enquanto a inflação subjacente se situou nos 2,5% em termos homólogos. Em conjunto com sinais anteriores de fraqueza no mercado de trabalho dos EUA, estes dados reduzem a pressão sobre a Reserva Federal para voltar a aumentar as taxas já em setembro. O petróleo continua a refletir um prémio de risco geopolítico, devido às tensões entre os EUA e o Irão e às preocupações com a segurança da navegação no Estreito de Ormuz. Mais tarde, durante a sessão europeia, os investidores voltarão a sua atenção para o valor final do IPC espanhol e para a produção industrial da zona euro, em busca de mais pistas sobre a economia regional e as perspetivas de política do BCE.

Gráficos do EU50 e do DE40 (intervalo de 30 minutos)

Analisando os futuros do Euro Stoxx 50, o preço está a ser negociado aproximadamente no meio do seu canal de preços ascendente. A MME de 50 períodos (linha laranja) continua a ser um importante suporte de momentum – nos dois impulsos de baixa anteriores, uma quebra abaixo desta média precedeu um movimento mais acentuado em baixa. O nível-chave de resistência situa-se em torno dos 6 600 pontos, correspondendo aos máximos locais recentes.

Fonte: xStation5

Os futuros do DAX estão a tentar manter-se acima da MME de 50 períodos (linha laranja), enquanto o nível de resistência chave se situa em torno dos 26 600 pontos. O índice está também a ser negociado relativamente próximo da média móvel exponencial de 200 períodos, perto dos 26 400 pontos.

Fonte: xStation5

A Adyen é, de longe, a empresa com melhor desempenho no Euro Stoxx 50, com as ações a registarem uma subida de 10,1%, superando significativamente o restante índice. Os bancos europeus também se encontram entre os líderes: o BBVA valoriza 1,6%, o Santander 1,5% e o Nordea 1,4%, enquanto o UniCredit, o Deutsche Bank e o Intesa Sanpaolo avançam cerca de 0,7–0,8%, o que destaca a força relativa do setor financeiro. A Deutsche Telekom e a Rheinmetall também apresentam um bom desempenho, ambas com ganhos de cerca de 0,9%. No extremo oposto do mercado, a BASF é a que apresenta o pior desempenho, com uma queda de cerca de 1,3%, enquanto a Wolters Kluwer (-0,7%) e a Volkswagen (-0,5%) também se encontram sob pressão. Algumas das empresas com pior desempenho de hoje, no entanto, mantêm-se excepcionalmente fortes num horizonte mais alargado — a Infineon, por exemplo, registou hoje uma queda de 0,4%, mas mantém-se cerca de 67% acima do seu nível no início do ano. A distribuição entre vencedores e perdedores aponta, portanto, principalmente para uma rotação de capital para o setor financeiro, enquanto os setores dos materiais, industrial e algumas ações do setor do consumo enfrentam uma pressão relativamente maior.

Fonte: XTB Research

O Euro Stoxx 50 está a ser negociado apenas cerca de 0,3% abaixo do seu máximo histórico e, apesar do ligeiro retorno negativo registado na sessão atual, a tendência geral mantém-se claramente em alta: o índice registou uma subida de 4,0% no último mês e de 12,8% desde o início do ano. A amplitude do mercado mantém-se positiva, com 66% dos constituintes a serem negociados acima da sua média móvel de 200 dias e 64% acima da sua média móvel de 50 dias, sugerindo que a recuperação não está a ser impulsionada exclusivamente por um punhado de ações de grande capitalização. O desempenho setorial continua altamente diferenciado, com os setores industrial e financeiro a liderarem, enquanto as ações dos setores dos serviços de comunicação e do consumo discricionário constituem os principais fatores de pressão negativa sobre o índice. O setor da tecnologia destaca-se particularmente — o setor registou uma subida de cerca de 32% desde o início do ano, mas um rácio P/E de aproximadamente 47 indica que a forte dinâmica dos preços das ações é agora acompanhada por múltiplos de valorização elevados. A Infineon e a ASML destacam-se entre os líderes a longo prazo, enquanto a solidez do ING, do BBVA e do UniCredit confirma que os bancos continuam a ser um dos pilares fundamentais da recuperação do mercado acionista europeu este ano. Em termos gerais, o Euro Stoxx 50 mantém-se tecnicamente forte, mas cada vez mais exigente do ponto de vista das valorizações, o que significa que novos ganhos perto de máximos históricos dependerão cada vez mais dos resultados, das taxas de juro e da participação generalizada e contínua em todos os setores.

Fonte: XTB Research

Notícias Empresariais

A Adyen é o líder indiscutível do Euro Stoxx 50 , com as ações a registarem uma valorização superior a 10% após a empresa ter revisto em alta as suas perspetivas de crescimento das receitas para 2026. A empresa holandesa de processamento de pagamentos prevê agora um crescimento das receitas líquidas de 21–23% , em comparação com a sua previsão anterior de 20–22%.

, com as ações a registarem uma valorização superior a 10% após a empresa ter revisto em alta as suas perspetivas de crescimento das receitas para 2026. A empresa holandesa de processamento de pagamentos prevê agora um crescimento das receitas líquidas de , em comparação com a sua previsão anterior de 20–22%. As ações da Pandora estão a valorizar cerca de 3% na sequência da divulgação dos seus resultados. A empresa dinamarquesa superou as expectativas para o segundo trimestre e reviu em alta as suas perspetivas de lucros. A reação do mercado sugere que os investidores continuam a recompensar as empresas que combinam resultados acima das expectativas com perspetivas futuras em melhoria.

A empresa dinamarquesa superou as expectativas para o segundo trimestre e reviu em alta as suas perspetivas de lucros. A reação do mercado sugere que os investidores continuam a recompensar as empresas que combinam resultados acima das expectativas com perspetivas futuras em melhoria. A Thyssenkrupp continua sob pressão, registando uma queda de cerca de 1,5% no início da sessão de negociação. A reação negativa surge apesar de a empresa ter ajustado e revisto em alta partes das suas orientações para 2026, sugerindo que a revisão, por si só, foi insuficiente face às expectativas já incorporadas no preço das ações.

Os fortes resultados da Adyen apoiam as ações

A Adyen divulgou fortes resultados do primeiro semestre de 2026 e elevou as suas perspetivas de crescimento da receita, o que levou as suas ações a subir mais de 10% durante a sessão europeia. A receita líquida atingiu 1,30 mil milhões de euros, um aumento de 19% em termos homólogos e de 21% a taxas de câmbio constantes, excedendo ligeiramente as expectativas do consenso. O volume de pagamentos processados cresceu ainda mais rapidamente, subindo 24% para 803,8 mil milhões de euros. O EBITDA ajustado aumentou 18% para 641,5 milhões de euros, embora a margem tenha diminuído de 50% para 49% devido ao aumento dos custos e às aquisições da Talon. One e Orb. A principal conclusão do relatório, no entanto, é a revisão em alta da previsão de crescimento da receita líquida da Adyen para 2026, de 20–22% para 21–23% a taxas de câmbio constantes.

Receita líquida: 1,303 mil milhões de euros, +19% em relação ao ano anterior e +21% a taxas de câmbio constantes, face às expectativas do mercado de cerca de 1,29 mil milhões de euros.

1,303 mil milhões de euros, +19% em relação ao ano anterior e +21% a taxas de câmbio constantes, face às expectativas do mercado de cerca de 1,29 mil milhões de euros. Volume de pagamentos processados: 803,8 mil milhões de euros, +24% em termos homólogos, face aos 649 mil milhões de euros do ano anterior.

803,8 mil milhões de euros, +24% em termos homólogos, face aos 649 mil milhões de euros do ano anterior. EBITDA ajustado: 641,5 milhões de euros, +18% em termos homólogos, enquanto a margem EBITDA diminuiu de 50% para 49%.

641,5 milhões de euros, +18% em termos homólogos, enquanto a margem EBITDA diminuiu de 50% para 49%. Resultado líquido: 544,1 milhões de euros, +13% em relação ao ano anterior, enquanto o fluxo de caixa livre aumentou 17%, para 553,4 milhões de euros.

544,1 milhões de euros, +13% em relação ao ano anterior, enquanto o fluxo de caixa livre aumentou 17%, para 553,4 milhões de euros. Perspetivas para 2026: crescimento da receita líquida de 21–23% a taxas de câmbio constantes, em comparação com o intervalo anterior de 20–22%.

crescimento da receita líquida de 21–23% a taxas de câmbio constantes, em comparação com o intervalo anterior de 20–22%. Aquisições: A Adyen concluiu a aquisição da Talon.One, no valor de 750 milhões de euros, e a aquisição da Orb, no valor de 335 milhões de dólares. Prevê-se que estas transações contribuam com cerca de 1 ponto percentual para o crescimento das receitas em 2026, reduzindo simultaneamente a margem EBITDA num valor semelhante.

A Adyen concluiu a aquisição da Talon.One, no valor de 750 milhões de euros, e a aquisição da Orb, no valor de 335 milhões de dólares. Prevê-se que estas transações contribuam com cerca de 1 ponto percentual para o crescimento das receitas em 2026, reduzindo simultaneamente a margem EBITDA num valor semelhante. Segmento de crescimento mais rápido: As receitas das plataformas aumentaram 37%, para 165,5 milhões de euros, enquanto o volume processado subiu 42%, para 135 mil milhões de euros.

O volume de pagamentos está a crescer mais rapidamente do que a receita da Adyen

O sinal operacional mais forte dos resultados da Adyen é o aumento de 24% no volume de pagamentos processados, para 803,8 mil milhões de euros. Este valor superou o aumento nominal de 19% na receita líquida, para 1,303 mil milhões de euros. A taxas de câmbio constantes, a receita líquida cresceu 21%.

A composição do crescimento continua a ser um ponto forte importante do modelo de negócio da Adyen. Cerca de 70% do crescimento provém de clientes existentes, o que indica que a Adyen está a expandir-se a par dos seus comerciantes, em vez de depender exclusivamente da angariação de novos clientes. Ao mesmo tempo, 300 comerciantes representaram cerca de 60% do crescimento total, uma descida em relação aos mais de 70% registados há três anos, o que aponta para uma diversificação gradual da base de crescimento da empresa.

As plataformas registaram o maior dinamismo, com as receitas a aumentarem 37% para 165,5 milhões de euros e o volume processado a crescer 42% para 135 mil milhões de euros. O segmento digital continuou a ser o maior negócio, gerando 719,7 milhões de euros em receitas, um aumento de 13% em relação ao ano anterior, enquanto as receitas do Unified Commerce avançaram 25% para 417,7 milhões de euros.

Custos mais elevados e aquisições pesam na margem EBITDA

A rápida expansão do negócio foi acompanhada por pressões de custos, o que fez com que a margem EBITDA descesse para 49%, face aos 50% registados no ano anterior. O EBITDA ajustado registou ainda assim um aumento de 18%, para 641,5 milhões de euros, mas ficou ligeiramente abaixo das expectativas dos analistas. Excluindo cerca de 6 milhões de euros de custos pontuais relacionados com aquisições, a margem teria permanecido nos 50%.

As despesas operacionais aumentaram 21%, para 738 milhões de euros. A Adyen contratou 249 colaboradores durante o primeiro semestre, elevando o seu quadro total de pessoal para 5 020, enquanto os custos com benefícios dos colaboradores aumentaram 15%, para 431,1 milhões de euros. A empresa está também a acelerar o investimento em infraestruturas e prevê que as despesas de capital atinjam cerca de 7% da receita líquida este ano, em parte porque está a antecipar os gastos com um centro de dados inicialmente previsto para 2027.

Apesar do aumento do investimento, a geração de caixa mantém-se forte. O resultado líquido aumentou 13%, para 544,1 milhões de euros, enquanto o fluxo de caixa livre aumentou 17%, para 553,4 milhões de euros, o que equivale a cerca de 86% do EBITDA. No final de junho, a Adyen detinha 12,4 mil milhões de euros em caixa, enquanto o caixa operacional ascendia a aproximadamente 4,6 mil milhões de euros, após exclusão dos saldos relacionados com os comerciantes e das contas a receber de curto prazo.

A Adyen revê em alta as suas perspetivas e expande-se para além dos pagamentos tradicionais

O elemento-chave do relatório é a decisão da Adyen de elevar a sua previsão de crescimento da receita líquida para 2026 para 21–23% a taxas de câmbio constantes, face ao intervalo anterior de 20–22%. As perspetivas revistas incluem as contribuições da Talon.One e da Orb, as primeiras aquisições na história da Adyen, ao mesmo tempo que a administração aponta também para um aumento da atividade tanto entre clientes novos como existentes.

A Adyen adquiriu a Talon.One, fornecedora de soluções de fidelização, por 750 milhões de euros, e a Orb, especialista em faturação empresarial, por 335 milhões de dólares. Prevê-se que estas transações contribuam com cerca de 1 ponto percentual para o crescimento das receitas deste ano, reduzindo simultaneamente a margem EBITDA do ano completo em aproximadamente 1 ponto percentual, incluindo os custos de transação. Do ponto de vista estratégico, as aquisições permitem à Adyen expandir-se para além do processamento de pagamentos, abrangendo agora programas de fidelização, faturação e serviços de transferência de fundos.

Do ponto de vista dos investidores, o relatório transmite, portanto, uma mensagem de crescimento claramente positiva, ao mesmo tempo que destaca um compromisso a curto prazo entre expansão e rentabilidade. A Adyen continua a crescer a um ritmo superior a 20% a taxas de câmbio constantes, o volume de pagamentos processados está a expandir-se ainda mais rapidamente e a administração elevou as suas previsões, aceitando simultaneamente uma pressão temporária sobre as margens decorrente dos investimentos e aquisições. A empresa manteve, no entanto, a sua meta de atingir uma margem EBITDA superior a 55% até 2028, tornando o ritmo de recuperação da margem para esse nível um dos principais indicadores a acompanhar pelos investidores nos próximos trimestres.

Gráfico da cotação das ações da Adyen (ADYEN.NL, intervalo D1)

As ações da Adyen estão a valorizar mais de 10% hoje e aproximam-se de um teste à média móvel exponencial de 200 dias, a EMA200 (linha vermelha), que poderá funcionar como um importante nível de resistência técnica.

Fonte: xStation5

Os fundamentos da Adyen revelam um forte crescimento a longo prazo, apesar da significativa desvalorização do preço das ações, com o valor das ações a registar uma queda de 26,6 % desde o início do ano e de 29,7 % ao longo do último ano, embora tenha registado uma recuperação de 15,7 % no último mês. A receita registou uma taxa de crescimento anual composto (CAGR) de 11,1% ao longo de quatro anos, enquanto o EBIT cresceu consideravelmente mais rápido, a uma taxa de 18,0%, o que destaca a escalabilidade e a alavancagem operacional da plataforma de pagamentos da empresa. A rentabilidade mantém-se particularmente forte, com uma margem EBIT de 43,6%, um ROE de 23,4% e praticamente nenhuma alavancagem financeira, conforme refletido por um rácio dívida/capital próprio de 0,0. O último semestre apresenta receitas de cerca de 1,4 mil milhões de euros e um resultado líquido de 581,6 milhões de euros, o que se traduz numa margem de resultado líquido de 41,2%, enquanto o ROIC se situa nos 17,9%. Do ponto de vista da avaliação, a Adyen é negociada a 27,0x os lucros históricos e 23,6x os lucros futuros, com um múltiplo EV/EBITDA de 14,7x, o que significa que os investidores continuam a atribuir um prémio ao perfil de crescimento e rentabilidade da empresa. De um modo geral, o gráfico destaca uma divergência notável entre a melhoria dos fundamentos dos resultados e o fraco desempenho do preço das ações a médio prazo, tornando a sustentabilidade do crescimento de receitas de dois dígitos e das margens elevadas particularmente importante para a avaliação futura das ações.

Fonte: xStation5