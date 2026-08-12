As ações da Samsung Electronics e da SK Hynix estão a valorizar-se hoje, na sequência de notícias de que a Temasek, de Singapura, se prepara para realizar um investimento direto nas duas fabricantes de semicondutores. Os ADRs da SK Hynix registam uma subida de quase 8 % no mercado norte-americano, atingindo cerca de 153 dólares por ação. A notícia surge num momento favorável para o setor, uma vez que os resultados da CoreWeave e da Super Micro Computer voltaram a apontar para uma forte procura relacionada com a expansão das infraestruturas de IA. A reação não se limita às duas empresas: o KOSPI registou hoje uma valorização superior a 3,5%, enquanto o otimismo se espalhou a outras ações do setor dos semicondutores na Ásia, na Europa e nos EUA.

A Temasek, que gere uma carteira líquida no valor aproximado de 518 mil milhões de dólares de Singapura (404,5 mil milhões de dólares), está alegadamente a preparar-se para adquirir diretamente ações da Samsung Electronics e da SK Hynix.

De acordo com relatos, o fundo considera os fabricantes de chips de memória como uma parte relativamente subvalorizada da cadeia de abastecimento da IA, particularmente quando comparados com outros beneficiários do boom de investimento na IA.

As ações da Samsung e da SK Hynix registaram uma subida superior a 7%, tendo ambas as ações já registado ganhos superiores a 100% desde o início de 2026.

A Temasek ainda não confirmou as notícias da imprensa, o que significa que o mercado está atualmente a precificar a perspetiva de uma transação, em vez de um investimento já concretizado.

Por que razão a Temasek está a interessar-se pelos chips de memória?

O aspeto mais interessante não é a potencial aquisição em si, mas sim a lógica subjacente à mesma. Durante muito tempo, o setor da IA centrou-se principalmente nas GPUs, nos servidores e nos fornecedores de capacidade computacional. No entanto, à medida que os modelos de IA continuam a expandir-se, a memória está a tornar-se cada vez mais importante, uma vez que nem mesmo os processadores mais avançados conseguem processar de forma eficiente enormes volumes de dados sem memória de alto desempenho em quantidade suficiente.

Isto coloca a SK Hynix e a Samsung numa posição estrategicamente importante na cadeia de abastecimento da IA. Se a Temasek considerar efetivamente que os fabricantes de memória estão subvalorizados, o investimento representaria uma aposta não só no crescimento contínuo das despesas com IA, mas também numa maior quota-parte do valor gerado pelo boom da IA, que se está a deslocar para os fornecedores de memória.

Este desenvolvimento é igualmente significativo do ponto de vista do sentimento do mercado. A correção de julho demonstrou a rapidez com que os investidores podem reagir a preocupações relativas ao ritmo do investimento em centros de dados. Um compromisso mais significativo por parte de um importante investidor institucional de longo prazo poderia, por conseguinte, ser interpretado como um sinal de que os fundamentos do setor continuam a ser atrativos, mesmo depois de ambas as ações terem mais do que duplicado desde o início do ano.

A IA impulsiona mais uma vez as ações do setor dos semicondutores

A Temasek não é o único fator por trás dos ganhos de hoje. Os resultados sólidos da CoreWeave e as perspetivas otimistas da Super Micro Computer atenuaram as preocupações de que a maior onda de despesas em infraestruturas de IA pudesse já estar a perder dinamismo. A reação positiva alastrou-se a empresas como a Advantest, a Kioxia, a SMIC e a TSMC.

Para a Samsung e a SK Hynix, no entanto, a questão fundamental é se a enorme procura de memória relacionada com a IA se pode traduzir num crescimento sustentável dos lucros, em vez de ser simplesmente mais uma fase do ciclo tradicional da indústria de semicondutores. As notícias em torno da Temasek reforçam a narrativa de que as ações do setor da memória podem ainda oferecer avaliações atrativas em relação a outras partes da cadeia de abastecimento da IA, mas, após uma recuperação tão forte, a fasquia para os lucros futuros também subiu consideravelmente.

SK Hynix (D1)