Resultados reforçam rally no setor de defesa Antes da abertura da sessão de quinta-feira, uma das gigantes da indústria de defesa dos EUA divulgou os seus resultados. As expectativas do mercado foram superadas e a avaliação da empresa atingiu um novo recorde histórico, subindo 4% após a publicação. Um nível sem precedentes de tensões geopolíticas e gastos com defesa está a apoiar os contratantes de defesa. Isso também se aplica à Lockheed Martin, que recentemente se viu no centro das atenções negativas do governo dos EUA devido à sua política de dividendos e recompra de ações. Informações sobre demonstrações financeiras A empresa superou ligeiramente as expectativas tanto em termos de EPS como de receita no 4º trimestre de 2025 . EPS GAAP: $5,80 (consenso do mercado: $5,75)

Receita: $20,3 mil milhões (consenso do mercado: $19,85 mil milhões)

Margem operacional: 10,1% Numa base anual : As vendas aumentaram 5% em 2025 (para 75 mil milhões de dólares), e os lucros aumentaram 11% (para 6,7 mil milhões de dólares), resultando num EPS GAAP acumulado de 21,49.

A carteira de pedidos da empresa cresceu 17%, para $194 mil milhões, com um rácio book-to-bill de 1,2. A margem operacional anual foi exatamente de 9%.

No ano completo de 2025, a empresa alocou $3,1 mil milhões para dividendos e $3,0 mil milhões para recompra de ações. O fluxo de caixa livre (não GAAP) totalizou $6,9 mil milhões. Segmentos de negócio O CEO afirma que a procura pelos produtos da empresa é sem precedentes, com o maior crescimento nos segmentos de mísseis e controlo de fogo. As vendas neste segmento aumentaram para $14,4 mil milhões (+14%), enquanto o lucro cresceu 382%, para $1,9 mil milhões. Os principais «motores» neste segmento continuam a ser os sistemas Patriot e JASSM. No segmento aeronáutico, a empresa continua a beneficiar das vendas e do suporte das aeronaves F-35. No quarto trimestre, o lucro operacional aumentou 80%, mas, em relação ao ano anterior, caiu 17%. Isso está amplamente relacionado a baixas contábeis acima do planejado relacionadas a um dos projetos confidenciais da empresa. Dadas as tendências do setor, é muito provável que isso esteja relacionado ao projeto X-59 e a outros veículos hipersônicos. Orientação Além dos resultados sólidos, a empresa também apresentou orientações otimistas. Para o próximo ano, a empresa prevê vendas de $77,5 a $80,0 mil milhões e um lucro por ação (EPS) anual de $29,35 a $30,25 por ação. A administração afirma que espera um crescimento contínuo de dois dígitos nas vendas no segmento de mísseis e controlo de fogo. LMT.US (D1) Fonte: xStation5 Se o preço se mantiver acima das máximas mais recentes, então, dado o atual impulso ascendente e a estrutura das médias móveis EMA 100 e 200, a ação pode ter uma chance de continuar subindo, mesmo em direção à área de $740. Uma retração, potencialmente reforçada por um possível sinal negativo do indicador MACD, poderia levar o preço para baixo, em direção ao suporte entre o nível de Fibonacci de 78,6% e a retração de 50% da alta mais recente.

