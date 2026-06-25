Resultados da Micron Disparam e Salvam Rali da IA nas Bolsas

Os mercados globais deram um suspiro de alívio na sequência dos resultados trimestrais da Micron (MU.US), que superaram as expectativas, e das orientações otimistas, reforçando a narrativa otimista em torno da infraestrutura de IA e da procura de semicondutores. Os futuros do Nasdaq 100 subiram cerca de 1,8%, enquanto os futuros do S&P 500 registaram um ganho de 0,5%. Na Ásia, a Coreia do Sul destacou-se, com o KOSPI a registar uma subida de até 7% no seu pico intradiário. Os futuros das ações europeias também apontam para uma abertura em alta, com o DE40 alemão a avançar 0,4%.

O principal catalisador foi o relatório de resultados da Micron. As ações da fabricante de chips de memória subiram 15% nas negociações após o fecho do mercado, depois de a empresa ter projetado receitas bem acima das expectativas de Wall Street. Os investidores interpretaram os resultados como prova de que a procura por infraestruturas de IA continua resiliente, apesar das recentes preocupações com as elevadas valorizações do setor tecnológico.

O sentimento do mercado também beneficiou da descida dos preços do petróleo. O petróleo bruto caiu para cerca de 72 dólares por barril , revertendo grande parte do prémio de risco geopolítico associado às tensões em torno do Irão. A descida atenuou as preocupações com a inflação e apoiou um maior apetite pelo risco.

, revertendo grande parte do prémio de risco geopolítico associado às tensões em torno do Irão. A descida atenuou as preocupações com a inflação e apoiou um maior apetite pelo risco. O ouro estabilizou perto dos 4 000 dólares por onça , após ter caído brevemente abaixo desse nível anteriormente. O metal precioso permaneceu sob pressão devido ao fortalecimento do dólar norte-americano e às expectativas de que as taxas de juro possam permanecer elevadas por mais tempo.

, após ter caído brevemente abaixo desse nível anteriormente. O metal precioso permaneceu sob pressão devido ao fortalecimento do dólar norte-americano e às expectativas de que as taxas de juro possam permanecer elevadas por mais tempo. Na China, os investidores estão atentos à emissão prevista pelo governo de até 5 mil milhões de euros em obrigações soberanas, a par de novas medidas do Banco Popular da China (PBOC) para expandir o seu conjunto de instrumentos de gestão de liquidez a curto prazo. Pequim continua a aperfeiçoar o seu quadro de transmissão da política monetária, embora a recuperação do mercado de hoje esteja a ser impulsionada principalmente pela renovada confiança no tema do investimento em IA.

em obrigações soberanas, a par de novas medidas do Banco Popular da China (PBOC) para expandir o seu conjunto de instrumentos de gestão de liquidez a curto prazo. Pequim continua a aperfeiçoar o seu quadro de transmissão da política monetária, embora a recuperação do mercado de hoje esteja a ser impulsionada principalmente pela renovada confiança no tema do investimento em IA. As ações da Micron registaram inicialmente um salto de cerca de 9 % nas negociações após o fecho do mercado , na sequência da divulgação dos seus resultados do terceiro trimestre fiscal de 2026, que excederam confortavelmente as expectativas do mercado.

, na sequência da divulgação dos seus resultados do terceiro trimestre fiscal de 2026, que excederam confortavelmente as expectativas do mercado. A empresa reportou um lucro por ação (EPS) ajustado de 25,11 dólares , bem acima da estimativa de consenso de 20,49 dólares . A receita atingiu 41,46 mil milhões de dólares , excedendo significativamente as expectativas dos analistas de 35,69 mil milhões de dólares .

, bem acima da estimativa de consenso de . A receita atingiu , excedendo significativamente as expectativas dos analistas de . A Micron divulgou também orientações excepcionalmente sólidas para o quarto trimestre, prevendo um EPS ajustado de 30–32 dólares contra o consenso do mercado de 25,31 dólares , ao mesmo tempo que projetou uma receita de 49–51 mil milhões de dólares , em comparação com as expectativas de 43,24 mil milhões de dólares .

contra o consenso do mercado de , ao mesmo tempo que projetou uma receita de , em comparação com as expectativas de . A margem bruta aumentou para 84,9% , superando tanto a orientação anterior da empresa de 81,8% como o consenso do mercado de 83,6% .

, superando tanto a orientação anterior da empresa de como o consenso do mercado de . O segmento Cloud Memory gerou 13,77 mil milhões de dólares em receitas, muito acima dos 10,69 mil milhões de dólares esperados, enquanto as receitas do Core Data Center atingiram 11,52 mil milhões de dólares , excedendo largamente a estimativa de consenso de 6,88 mil milhões de dólares . A administração salientou que a procura por parte dos clientes continua excepcionalmente forte, o que sustenta uma perspetiva otimista para os próximos trimestres. A empresa anunciou também um dividendo trimestral de 0,15 dólares por ação .

em receitas, muito acima dos esperados, enquanto as receitas do Core Data Center atingiram , excedendo largamente a estimativa de consenso de . A administração salientou que a procura por parte dos clientes continua excepcionalmente forte, o que sustenta uma perspetiva otimista para os próximos trimestres. A empresa anunciou também um dividendo trimestral de . A Reserva Federal divulgou os resultados dos seus testes de resistência anuais, concluindo que os maiores bancos dos EUA continuam bem capitalizados e seriam capazes de resistir a uma recessão económica grave. Embora as perdas agregadas hipotéticas excedessem 700 mil milhões de dólares , os rácios de capital permaneceriam confortavelmente acima dos mínimos regulamentares.

, os rácios de capital permaneceriam confortavelmente acima dos mínimos regulamentares. A Reserva Federal anunciou ainda alterações previstas à sua metodologia de testes de resistência, com o objetivo de reduzir a volatilidade nos requisitos de capital, prevendo-se que novas reservas de capital pós-teste sejam implementadas após o ciclo de testes de 2027.

A Meta está a expandir a sua parceria com a Qualcomm e planeia implementar os processadores C1000 da Qualcomm nos seus centros de dados a partir de 2028. A Qualcomm afirmou que os seus processadores para centros de dados entrarão no mercado em meados de 2028, enquanto a empresa espera obter receitas significativas do seu negócio de chips personalizados a partir do final de 2027. Espera-se também que a Microsoft implemente os chips High Bandwidth Compute (HBC) da Qualcomm nos centros de dados do Azure. As ações da Qualcomm subiram mais de 12% nas negociações após o fecho do mercado.

da Qualcomm nos seus centros de dados a partir de 2028. A Qualcomm afirmou que os seus processadores para centros de dados entrarão no mercado em meados de 2028, enquanto a empresa espera obter receitas significativas do seu negócio de chips personalizados a partir do final de 2027. Espera-se também que a Microsoft implemente os chips da Qualcomm nos centros de dados do Azure. As ações da Qualcomm subiram mais de nas negociações após o fecho do mercado. A Anthropic acusou a Alibaba de obter acesso não autorizado aos seus modelos de IA através do laboratório de investigação Qwen. A Alibaba negou as alegações e recusou-se a fazer mais comentários.

A startup de IA SambaNova garantiu um novo financiamento que, segundo relatos, elevou a sua avaliação para 10 mil milhões de dólares, de acordo com o The Information.

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