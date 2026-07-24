A NOS apresentou resultados sólidos no segundo trimestre de 2026, com o lucro líquido a aumentar 34,1% para 77,5 milhões de euros e o Free Cash Flow (FCF) a crescer 120%, beneficiando da redução do investimento (CAPEX) e da melhoria da eficiência operacional. Apesar da reação negativa das ações após a divulgação das contas, a empresa continua a evidenciar uma forte capacidade de geração de caixa.

O segundo trimestre marca uma nova fase para a NOS

O segundo trimestre de 2026 marcou um ponto de viragem estrutural para a NOS, refletindo a transição de uma fase de forte investimento para uma de grande geração de caixa livre.

As receitas consolidadas mantiveram-se estáveis nos 458,3 milhões de euros, o que demonstra uma enorme resiliência num mercado de telecomunicações altamente competitivo. Enquanto o segmento de consumo tradicional continuou sob ligeira pressão e o negócio grossista sofreu uma quebra acentuada, o crescimento de 10,6% da área tecnológica compensou parte da pressão sentida nos restantes segmentos. O segmento empresarial também contribuiu positivamente, ajudando a estabilizar a faturação global da empresa.

Margens melhoram com redução de custos

A verdadeira força deste trimestre aconteceu na gestão de custos e na rentabilidade operacional. Graças ao programa de transformação SCAILE, que recorre à Inteligência Artificial para automatizar tarefas e melhorar o serviço ao cliente, a NOS conseguiu reduzir os seus custos operacionais em 1,2%.

Esta eficiência permitiu que o EBITDA aumentasse 1,5% para 206,0 milhões de euros, empurrando a margem de rentabilidade para os 44,9%. Na prática, a gestão provou que consegue proteger as margens e fazer mais gastando menos.

Lucro cresce mais de 34%

Toda esta disciplina refletiu-se de forma muito expressiva no resultado final. O Lucro Líquido consolidado deu um salto de 34,1%, atingindo os 77,5 milhões de euros.

É importante notar que este marco foi fortemente ajudado por ganhos não recorrentes, essencialmente provenientes da venda de torres de telecomunicações à Cellnex e da resolução de processos legais. Contudo, mesmo ignorando esses ganhos extraordinários e olhando apenas para o negócio puro, o lucro teria crescido uns robustos 19,2%, provando a vitalidade operacional da empresa.

Free Cash Flow dispara com redução do CAPEX

Para os investidores, um dos principais destaques dos resultados foi a evolução da geração de caixa. Com a fase mais intensiva de investimento nas redes de nova geração a aproximar-se do fim, o CAPEX diminuiu 8,2%. Em conjunto com a melhoria dos resultados operacionais, esta redução permitiu que o Free Cash Flow aumentasse 120%, para 83,3 milhões de euros.

Ao mesmo tempo, a dívida financeira manteve-se controlada, com um rácio de 1,56 vezes EBITDA, reforçando a flexibilidade financeira da empresa.

Análise técnica das ações da NOS

Plataforma de investimentos da XTB

​​​​​As ações da NOS.PT encontram-se em zona de consolidação, depois de uma expansão agressiva no seu preço ao longo do ano de 2025 e o 1T de 2026, com uma valorização de cerca de 50%. Nos últimos meses, contudo, as ações entraram numa fase de correção lenta, que fez as ações cair desde o seu topo de Abril em torno dos -17%.

Apesar da melhoria dos principais indicadores financeiros, as ações da NOS registaram uma reação negativa na sessão seguinte à divulgação dos resultados. O que poderá indicar que parte das expectativas positivas já estava refletida na cotação.

O preço está muito próximo da SMA200 (linha vermelha) o que pode ser um ponto importante de suporte a curto prazo (4,69€). Uma quebra em baixa desta zona poderia simbolizar que os investidores estão desconfiados quanto à continuação do crescimento do FCF da empresa, o que deve ser visto com cautela.

No entanto, esta consolidação é perfeitamente normal e caso o preço consiga aguentar nesta zona, facilmente pode ganhar impulso altista até à zona dos seus máximos junto aos 5.67€. Caso o preço consiga perfurar essa zona de máximos locais teria espaço para continuar as suas valorizações para a zona dos 6.10€.

O que significam estes resultados para os investidores?

Apesar dos desafios persistentes no segmento das telecomunicações para consumo, num mercado português altamente competitivo e maduro, a NOS tem demonstrado capacidade para proteger o seu negócio. Além disso, conseguiu reforçar as suas margens através de uma rigorosa disciplina na gestão dos custos operacionais.

O principal ponto de interesse desta tese de investimento continua a ser o ciclo de tesouraria: com a implementação das redes de nova geração praticamente concluída e a consequente redução do CAPEX, a empresa entra numa fase de forte geração de caixa livre (FCF), o que reforça a sustentabilidade dos dividendos e poderá até abrir espaço para uma remuneração adicional dos acionistas.

A evolução da cotação em bolsa sugere que os investidores continuam confiantes na empresa, encarando-a como uma história de crescimento sustentável, ainda que gradual, com potencial para aumentar a remuneração dos acionistas, quer através de dividendos, quer por meio de programas de recompra de ações.