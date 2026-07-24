Os principais índices europeus estão a recuperar hoje, na sequência da queda diária mais acentuada das últimas duas semanas registada ontem, com os investidores a procurarem apoio nos sólidos resultados empresariais e a tentarem avaliar o impacto da subida dos preços do petróleo na política monetária. O índice pan-europeu STOXX 600 registou uma subida de cerca de 0,5%, para 642,62 pontos, enquanto o DAX alemão está a valorizar-se após a SAP ter registado um salto de mais de 6%, graças a um crescimento superior ao esperado no seu segmento de serviços na nuvem. O FTSE 100 do Reino Unido registou uma subida de 0,3%, para 10 674,68 pontos, impulsionado pelo setor financeiro na sequência da notícia de que o HSBC está a vender o seu negócio de seguros em Singapura por 2,1 mil milhões de dólares.

O principal fator a impulsionar o mercado continua a ser a escalada das tensões no Médio Oriente, o Presidente Trump ameaçou com uma «punição militar severa» contra o Irão e os houthis, na sequência dos ataques destes a dois petroleiros sauditas no Mar Vermelho, o que suscitou receios de perturbações no abastecimento energético. Apesar desta retórica, o petróleo Brent está, paradoxalmente, a desvalorizar-se após uma subida acentuada anterior acima dos 100 dólares por barril, uma vez que os investidores estão, em parte, a realizar lucros na sequência de uma evolução tão forte. O dólar continua sob pressão, o índice do dólar registou uma ligeira descida, enquanto o euro e a libra estão a valorizar-se face a esta moeda; no entanto, o iene continua a caminhar para a sua queda semanal mais acentuada desde maio e está a atingir mínimos de 40 anos devido à fraqueza estrutural da política do Banco do Japão (BOJ).

Fonte: XTB Research Team

Nos mercados bolsistas, o setor tecnológico é o que apresenta melhor desempenho (dando a maior contribuição positiva para o índice, +1,65%), a par dos setores financeiro e industrial (ambos com +1,30%), enquanto o setor energético está claramente a puxar o mercado para baixo (-0,87%), a par de desempenhos mais fracos nos setores das comunicações e dos bens de consumo discricionário.

Informações Empresariais

Fonte: XTB Research Team

A SAP (+6,33 %) é a clara líder da sessão, depois de a gigante alemã de software ter anunciado um crescimento no seu negócio de nuvem que superou as expectativas dos analistas, impulsionando a subida de todo o índice alemão DAX.

O HSBC (+1,2%) está em alta na sequência do anúncio da venda do seu negócio de seguros de vida em Singapura à Allianz por 2,7 mil milhões de dólares de Singapura (2,1 mil milhões de dólares americanos), o que está em linha com a estratégia do banco de se concentrar nas suas operações bancárias principais na Ásia.

O Grupo 3i (+3,1%) atingiu um novo máximo no FTSE 100 depois de o UBS ter elevado o seu preço-alvo para a empresa de investimento de 2 900 para 3 200 pence.

O setor energético está a pesar sobre o mercado, a britânica BP (-1,6%) e a Shell (-0,9%) estão em queda, apesar dos preços elevados do petróleo, tal como a finlandesa Neste (-10%), na sequência de resultados trimestrais mais fracos, enquanto a sueca Securitas registou uma queda de 11% após ter divulgado um resultado operacional dececionante.

A Adidas e a Puma registaram quedas de 5,2 % e 1,2 %, respetivamente, depois de a sua rival Deckers Outdoor (proprietária das marcas Hoka e UGG) ter anunciado uma previsão do lucro por ação que ficou aquém das expectativas do mercado.

Empresa do Dia:

Volkswagen está a retirar a sua previsão de crescimento das receitas para 2026, na sequência de uma queda de 9,5% no lucro operacional no segundo trimestre, enquanto o CEO Oliver Blume está a promover uma reestruturação radical que envolve o corte de 100 000 postos de trabalho. A Volkswagen está a passar por uma das reestruturações mais drásticas da sua história, e os resultados do segundo trimestre de 2026, divulgados na sexta-feira, confirmam os problemas crescentes do grupo alemão.

Resultados financeiros insatisfatórios

O resultado operacional do grupo registou uma queda de 9,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, situando-se nos 3,5 mil milhões de euros (3,98 mil milhões de dólares) no segundo trimestre, apesar de a receita ter totalizado 82,4 mil milhões de euros e ter superado as previsões dos analistas. A margem operacional situou-se nos 4,2%, e a empresa manteve a sua meta para o ano inteiro na faixa de 4,0% a 5,5%, o que representaria, ainda assim, uma melhoria em relação aos meros 2,8% registados no ano passado. O grupo retirou a sua previsão anterior de crescimento das receitas para 2026, substituindo-a por uma expectativa de queda nas vendas de até 3 por cento, e as ações da empresa caíram até 3,3 por cento na sequência do anúncio.

Reestruturação radical

O CEO Oliver Blume está a levar por diante «a reestruturação mais abrangente da história da empresa», que inclui uma potencial redução de até 100 000 postos de trabalho e a redução para metade do número de modelos no portfólio. Este programa sobrepõe-se a um plano anterior de cortar 50 000 postos de trabalho até 2030 (dos quais 37 000 já foram alcançados através de rescisões voluntárias e reformas antecipadas), e o conselho de supervisão já rejeitou uma proposta para encerrar quatro fábricas na Alemanha. Blume argumenta que, uma vez que metade das despesas gerais da empresa são custos com pessoal, um cálculo teórico, partindo do princípio de que não haverá alterações nos níveis salariais, exigiria a eliminação de cerca de 50 000 postos de trabalho adicionais a nível mundial.

Pressão da China e da geopolítica

A principal fonte dos problemas é uma queda acentuada nas vendas na China, superior a um terço nos últimos três meses, em comparação com o mesmo período do ano passado, em resultado da expansão dos fabricantes chineses de veículos elétricos, que estão a oferecer veículos mais baratos e tecnologicamente mais avançados. Blume fala abertamente de uma ameaça existencial para a empresa, salientando que «a Europa se encontra sob enorme pressão económica e geopolítica» e que a indústria automóvel está a enfrentar estes desafios «como se estivesse sob uma lupa». Em resposta, a VW está mesmo a considerar produzir modelos concebidos para o mercado chinês nas linhas de produção europeias e partilhar a capacidade de produção com parceiros chineses, embora os analistas alertem que se trata de uma estratégia arriscada. Ao mesmo tempo, a empresa tem registado alguma recuperação na América do Norte, e o lançamento de modelos elétricos económicos das marcas VW, Skoda e Cupra está a impulsionar as encomendas na Europa.