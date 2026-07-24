O mercado reagiu com uma onda de vendas das ações da Alphabet (GOOGL.US), apesar dos resultados trimestrais excepcionalmente sólidos da empresa. Os investidores continuam preocupados com o rápido aumento das despesas de capital e com a possibilidade de a Alphabet estar a entrar num período de fluxo de caixa livre negativo, à medida que expande agressivamente a sua infraestrutura de inteligência artificial. Ao mesmo tempo, a empresa continua a impressionar com o desempenho do seu negócio de nuvem, e a IA poderá, em última análise, tornar-se um dos maiores motores de crescimento em toda a organização.

O Google Cloud está a tornar-se um dos pilares de crescimento mais importantes da Alphabet

Em apenas alguns anos, o Google Cloud evoluiu de um negócio deficitário para um dos principais motores de crescimento da Alphabet. Durante o último trimestre, as receitas aumentaram 82% em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo quase 25 mil milhões de dólares, enquanto a margem operacional aumentou para quase 36%. Esta combinação de um crescimento de receitas excepcionalmente forte e de uma rentabilidade em ascensão é rara entre as grandes empresas de tecnologia, onde a expansão rápida costuma ocorrer à custa das margens.

O Google Cloud só se tornou rentável no início de 2023, mas, desde então, o seu dinamismo acelerou significativamente. O crescimento das receitas aumentou de 28% para 48%, depois para 63%, situando-se agora nos 82%. De acordo com a Alphabet, o crescimento está a ser impulsionado pela procura de infraestruturas de IA, plataformas de desenvolvimento de IA, bem como de serviços tradicionais na nuvem, incluindo bases de dados, armazenamento e cibersegurança. Durante o último trimestre, o Google Cloud gerou quase metade da receita incremental da Alphabet e quase dois terços do seu lucro operacional adicional, demonstrando que se tornou um motor central de lucros, em vez de se limitar a complementar o negócio de publicidade do Google.

A procura recorde de IA poderá sustentar o crescimento do Google Cloud durante anos

Outro argumento convincente a favor da expansão contínua é a carteira de encomendas recorde do Google Cloud. No final do trimestre, as obrigações de desempenho pendentes atingiram aproximadamente 514 mil milhões de dólares, tendo aumentado mais 52 mil milhões de dólares em comparação com o trimestre anterior. Parte destes compromissos inclui agora vendas diretas dos processadores TPU proprietários do Google, utilizados para treinar modelos de IA, o que destaca a crescente capacidade da empresa para rentabilizar a sua própria infraestrutura de hardware.

Ao mesmo tempo, a Alphabet está deliberadamente a acelerar as despesas de capital para responder à crescente procura por serviços de IA. As despesas de capital trimestrais quase duplicaram para cerca de 45 mil milhões de dólares, fazendo com que o fluxo de caixa livre caísse temporariamente abaixo de zero. A administração está a aceitar intencionalmente uma pressão a curto prazo sobre a geração de caixa, em troca da construção de infraestruturas que se espera que gerem receitas e lucros significativamente mais elevados nos próximos anos. Se a atual procura por IA se mantiver forte, o Google Cloud poderá tornar-se um dos negócios mais rentáveis da Alphabet e, em última análise, justificar o atual nível recorde de investimento.

Alphabet (D1)

As ações da Alphabet caíram abaixo da média móvel exponencial de 200 dias (EMA200) no gráfico diário, algo que ocorreu apenas duas vezes desde o verão de 2025. Em ambas as ocasiões anteriores, as ações recuperaram para acima da média móvel de forma relativamente rápida. Um cenário otimista exigiria que as ações recuperassem o nível de 320 dólares e avançassem gradualmente para os 370 dólares.

A atividade subjacente da empresa continua a apresentar um bom desempenho, enquanto os seus investimentos em IA têm potencial para gerar retornos substanciais a longo prazo. Desde que os investidores se mantenham confiantes de que estes investimentos acabarão por produzir lucros atrativos, a EMA200 poderá continuar a atrair compradores fundamentais a longo prazo. Os principais riscos continuam a ser de natureza macroeconómica, nomeadamente o aumento dos preços do petróleo e a possibilidade de subidas das taxas de juro, tanto nos Estados Unidos como na Europa. No entanto, a economia global continua a expandir-se a um ritmo saudável, proporcionando um importante impulso ao setor tecnológico.

Fonte: xStation5

Receitas, resultado líquido, margem líquida e margem de fluxo de caixa livre

A Alphabet aumentou as receitas trimestrais para aproximadamente 119,8 mil milhões de dólares, mantendo uma forte dinâmica no seu negócio principal. O resultado líquido, no entanto, subiu para cerca de 112,2 mil milhões de dólares, um valor que não reflete exclusivamente o desempenho operacional da empresa. Este lucro invulgarmente elevado deveu-se, em grande parte, a um ganho pontual resultante da reavaliação de títulos negociáveis. Consequentemente, a margem líquida de 93,7% reportada está temporariamente inflacionada e não deve ser considerada como um nível sustentável de rentabilidade. Em vez disso, os investidores devem centrar-se nas receitas publicitárias, no desempenho do Google Cloud e nas margens operacionais ao avaliarem a qualidade dos resultados.

Entretanto, a margem de fluxo de caixa livre diminuiu para -4,9%, refletindo a pressão gerada por despesas de capital recorde. A Alphabet continua a alocar montantes crescentes de capital a centros de dados, servidores e infraestruturas de IA. O fluxo de caixa livre negativo não indica, portanto, necessariamente uma deterioração do negócio subjacente, mas sim o custo crescente de competir na corrida à IA. A questão fundamental é saber se estes investimentos se traduzirão, ao longo do tempo, num crescimento sustentável das receitas e numa maior produtividade. Os investidores devem, por conseguinte, distinguir entre ganhos financeiros pontuais e a rentabilidade operacional recorrente da empresa.

Fonte: XTB Research Team

Caixa, ROE e ROA

A Alphabet detém aproximadamente 242,5 mil milhões de dólares em caixa, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo. O total de ativos circulantes aumentou para cerca de 343,5 mil milhões de dólares, proporcionando à empresa uma flexibilidade financeira excecional. Esta liquidez substancial permite à Alphabet financiar investimentos maciços em IA sem se tornar fortemente dependente do financiamento por dívida.

O Rendimento sobre o Capital Próprio subiu para 80,2%, enquanto o Rendimento sobre os Ativos aumentou para 55,2%. No entanto, ambos os indicadores foram significativamente impulsionados pelo mesmo ganho pontual proveniente de títulos negociáveis e, por conseguinte, não devem ser interpretados como níveis de rentabilidade sustentáveis. Mesmo após o ajustamento deste efeito, a eficiência de capital subjacente da Alphabet mantém-se muito sólida, graças à sua posição dominante na publicidade digital e à rápida expansão do Google Cloud. O seu balanço robusto reduz significativamente os riscos financeiros associados a despesas de capital recorde relacionadas com a IA, preservando simultaneamente a flexibilidade para a recompra de ações, aquisições e investimentos futuros. Numa perspetiva fundamental, a liquidez da Alphabet continua a ser uma das suas maiores vantagens competitivas, embora os investidores devam ajustar o ROE e o ROA para ter em conta o impacto dos ganhos financeiros não recorrentes.

Fonte: XTB Research Team

Dívida líquida, fluxo de caixa livre, rácio de liquidez corrente e rácio dívida/capital próprio

A Alphabet mantém aproximadamente 129,7 mil milhões de dólares em caixa líquido, o que significa que as suas disponibilidades excedem substancialmente a dívida total. O rácio dívida/capital próprio da empresa, de apenas 0,2x, reflete uma estrutura de capital excecionalmente conservadora. Um rácio de liquidez corrente de 2,7x indica que os ativos correntes excedem confortavelmente os passivos de curto prazo, deixando o balanço numa posição muito sólida, apesar dos gastos de investimento recorde.

A principal área de preocupação é a diminuição do fluxo de caixa livre para aproximadamente -5,9 mil milhões de dólares, impulsionada principalmente pelo aumento acentuado das despesas com centros de dados, chips de IA e infraestruturas informáticas. É importante referir que o fluxo de caixa livre negativo não resulta de restrições de liquidez, uma vez que a Alphabet continua a deter enormes reservas financeiras. Em vez disso, reflete a decisão estratégica da administração de acelerar o investimento antecipando-se à procura esperada a longo prazo. Os investidores irão concentrar-se cada vez mais em saber se estes investimentos multimilionários em IA geram retornos adequados ao longo do tempo. Se os serviços de IA e o Google Cloud continuarem a expandir-se com sucesso, as elevadas despesas de capital atuais poderão, em última análise, revelar-se uma das decisões estratégicas de longo prazo mais rentáveis da empresa. Por enquanto, a posição de tesouraria excepcionalmente sólida da Alphabet proporciona ampla capacidade financeira para executar esta estratégia sem comprometer a solidez do seu balanço.