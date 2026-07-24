Abertura de Wall Street: Nasdaq100 atinge mínimos de 3 meses! IA volta a estar em queda!

Os futuros das ações norte-americanas apontam para uma última sessão da semana moderada, à medida que os investidores lidam com desafios geopolíticos, expectativas de inflação em alta e preocupações crescentes quanto ao excesso de posições de investimento em IA. Apesar de alguns pontos positivos nos resultados individuais, como o da Intel, persiste um ceticismo crescente quanto à questão de saber se as atuais avaliações de mercado refletem adequadamente os riscos macroeconómicos subjacentes. Os futuros do Nasdaq 100 (US100) lideram hoje as perdas (-1,4%) e estão atualmente a testar um importante nível de suporte, representado pela média móvel exponencial de 100 dias. Os futuros do S&P 500 e do Russell 2000 registam apenas quedas modestas em comparação com o Nasdaq, fortemente orientado para a tecnologia (US500: +0,25%, US2000: +0,2%), enquanto a resiliência dos futuros do Dow Jones (US30: +0,1%) sublinha a rotação do capital para empresas mais tradicionais. Volatilidade nos setores do Nasdaq 100, sendo o setor tecnológico o que mais perdeu. Ao mesmo tempo, as preocupações com o posicionamento estão a intensificar-se, uma vez que os níveis de correlação extremamente baixos levam ao desmantelamento das posições de dispersão de volatilidade. A par das novas tarifas dos EUA que entram em vigor em 60 economias, os participantes no mercado mantêm-se cautelosos quanto a potenciais choques macroeconómicos, num contexto de prémios de risco historicamente baixos. Os 10 maiores vencedores e perdedores do Nasdaq 100. As empresas de infraestruturas de IA são as que registam maiores perdas. Análise Técnica: US100 (Futuros do Nasdaq) Os futuros do Nasdaq 100 estão a testar um ponto técnico crítico em torno dos 28 320, oscilando diretamente sobre a MME de 100 dias (28 389) e o suporte horizontal local nos 28 409. O índice enfrenta uma pressão de venda persistente após ter quebrado por baixo da sua MME de 10 dias (29 050) e da MME de 30 dias (29 394). Uma quebra sustentada abaixo desta zona de suporte chave poderá desencadear perdas mais acentuadas em direção a níveis estruturais mais baixos. No entanto, se os otimistas defenderem esta média móvel de longo prazo, uma recuperação poderá ter como alvo a resistência inicial na retração de Fibonacci de 23,6%, perto dos 28 966. Com o RSI em 38,7, o impulso de baixa domina, embora se aproxime da zona de sobrevenda. Fonte: xStation5 Notícias das empresas: Oracle (ORCL): As ações valorizaram 2,3% no mercado pós-bolsa, após a empresa ter assegurado um contrato de 10 anos com o Departamento de Defesa dos EUA no valor de 3,31 mil milhões de dólares nos primeiros cinco anos, podendo atingir os 6,99 mil milhões de dólares caso as opções sejam exercidas. O acordo abrange software instalado nas instalações, aplicações SaaS e serviços profissionais em organizações de defesa. No entanto, as ações registam atualmente uma descida de 3,2%.

As ações valorizaram 2,3% no mercado pós-bolsa, após a empresa ter assegurado um contrato de 10 anos com o Departamento de Defesa dos EUA no valor de 3,31 mil milhões de dólares nos primeiros cinco anos, podendo atingir os 6,99 mil milhões de dólares caso as opções sejam exercidas. O acordo abrange software instalado nas instalações, aplicações SaaS e serviços profissionais em organizações de defesa. No entanto, as ações registam atualmente uma descida de 3,2%. Verizon (VZ): As ações caíram 1,2% no pré-mercado, apesar de o resultado por ação (EPS) do segundo trimestre ter superado as estimativas (1,30 dólares contra 1,27 dólares estimados) e de a empresa ter revisto em alta a sua previsão de EPS para o ano inteiro para 4,99–5,04 dólares. A receita ficou aquém das estimativas, situando-se nos 34,3 mil milhões de dólares, mas o fluxo de caixa livre registou um aumento de 24,4%, para 6,4 mil milhões de dólares, o que levou a um aumento das recompras de ações para o ano inteiro até 4,5 mil milhões de dólares. No entanto, as ações registam atualmente uma subida de 2,7%.

As ações caíram 1,2% no pré-mercado, apesar de o resultado por ação (EPS) do segundo trimestre ter superado as estimativas (1,30 dólares contra 1,27 dólares estimados) e de a empresa ter revisto em alta a sua previsão de EPS para o ano inteiro para 4,99–5,04 dólares. A receita ficou aquém das estimativas, situando-se nos 34,3 mil milhões de dólares, mas o fluxo de caixa livre registou um aumento de 24,4%, para 6,4 mil milhões de dólares, o que levou a um aumento das recompras de ações para o ano inteiro até 4,5 mil milhões de dólares. No entanto, as ações registam atualmente uma subida de 2,7%. Intel (INTC): As ações subiram mais de 3% no pré-mercado após a empresa ter previsto receitas para o terceiro trimestre entre 15,8 mil milhões e 16,8 mil milhões de dólares, bem acima das estimativas de Wall Street, impulsionadas pela procura de CPUs para centros de dados de IA. A receita do segundo trimestre aumentou 25% em termos homólogos, para 16,1 mil milhões de dólares, enquanto o resultado por ação ajustado atingiu 0,42 dólares. O investimento em capital fixo para o ano inteiro está fixado em aproximadamente 20 mil milhões de dólares. No entanto, as ações registam atualmente uma descida de 3%.

As ações subiram mais de 3% no pré-mercado após a empresa ter previsto receitas para o terceiro trimestre entre 15,8 mil milhões e 16,8 mil milhões de dólares, bem acima das estimativas de Wall Street, impulsionadas pela procura de CPUs para centros de dados de IA. A receita do segundo trimestre aumentou 25% em termos homólogos, para 16,1 mil milhões de dólares, enquanto o resultado por ação ajustado atingiu 0,42 dólares. O investimento em capital fixo para o ano inteiro está fixado em aproximadamente 20 mil milhões de dólares. No entanto, as ações registam atualmente uma descida de 3%. American Express (AXP): As ações caíram mais de 3% no pré-mercado, uma vez que a receita do segundo trimestre (19,64 mil milhões de dólares) e as comissões líquidas dos cartões (2,86 mil milhões de dólares) ficaram ligeiramente aquém das expectativas, apesar de o lucro por ação ter superado as previsões, situando-se nos 4,53 dólares. A AmEx elevou a sua previsão de crescimento da receita para o ano inteiro para 10%, citando um forte dinamismo na sua carteira Consumer Platinum nos EUA e a adoção por parte da Geração Z e dos Millennials.

As ações caíram mais de 3% no pré-mercado, uma vez que a receita do segundo trimestre (19,64 mil milhões de dólares) e as comissões líquidas dos cartões (2,86 mil milhões de dólares) ficaram ligeiramente aquém das expectativas, apesar de o lucro por ação ter superado as previsões, situando-se nos 4,53 dólares. A AmEx elevou a sua previsão de crescimento da receita para o ano inteiro para 10%, citando um forte dinamismo na sua carteira Consumer Platinum nos EUA e a adoção por parte da Geração Z e dos Millennials. AMD (AMD): As ações subiram 1% nas negociações pré-mercado, uma vez que os analistas de Wall Street elevaram os preços-alvo na sequência de um evento de apresentação de novos produtos de IA. Os analistas referiram um forte potencial de valorização a longo prazo nas plataformas de GPU/CPU da AMD, o lançamento previsto do seu sistema de rack de IA «Helios» e acordos de parceria na ordem dos vários gigawatts.

Vítor Madeira Analista XTB Vítor Madeira é economista e responsável pela área de Research na XTB Portugal, com uma forte paixão pelos mercados financeiros. Dedica-se à produção de análises aprofundadas, focadas na identificação de tendências e oportunidades de investimento nas várias classes de ativos. Com vasta experiência em trading e especialização em análise técnica e fundamental, destaca-se pela capacidade de transformar informação complexa em insights claros, acessíveis e práticos para os investidores, tendo como principal foco o trading de ações. Concluiu recentemente com sucesso o Nível I do CFA e encontra-se atualmente a preparar o Nível II. O seu trabalho contribui para decisões de investimento mais informadas, reforçando a missão da XTB de promover conhecimento financeiro rigoroso e confiável. Mais sobre o analista

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