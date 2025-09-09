Resultados da Oracle: O que podemos esperar❓

A Oracle (ORCL.US), um gigante dos serviços em nuvem, é uma empresa que construiu a sua posição ao longo de décadas principalmente com base em bases de dados e software empresarial e que, atualmente, se concentra cada vez mais no desenvolvimento da computação em nuvem e da inteligência artificial. Por um lado, a Oracle ainda obtém uma parte significativa das suas receitas de sistemas de bases de dados e aplicações empresariais tradicionais, enquanto, por outro lado, o papel da Infraestrutura Oracle Cloud e dos serviços SaaS está a crescer. A empresa tornou-se um dos beneficiários do boom da IA, em parte devido a contratos de alto nível com a OpenAI e outros parceiros. Os resultados financeiros de hoje, publicados após o fecho do mercado, não serão apenas um relatório trimestral, mas também um teste à forma como o mercado avalia a estratégia da Oracle no mundo da nuvem e da IA. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app

Fonte: Xstation A curto prazo, a empresa está numa tendência ascendente muito forte - o preço das ações valorizou mais de 90% em relação aos mínimos locais em abril, e vários bancos de investimento estão a valorizar as suas previsões de preço, atingindo mesmo 300-325 USD. Isto deve-se às expectativas de um maior crescimento das receitas provenientes da nuvem, a uma carteira de encomendas crescente e a uma maior procura de infra-estruturas para modelos de IA. Ao mesmo tempo, estão a surgir vozes mais cautelosas - por exemplo, a RBC Capital acredita que a avaliação já é demasiado elevada, apontando para um possível abrandamento do crescimento da OCI. A longo prazo, as principais questões prendem-se não só com novos contratos de IA, mas também com o facto de a empresa ser capaz de manter as margens com o aumento das despesas de capital em centros de dados e equipamento. Nas últimas semanas, falou-se também de grandes despedimentos na Oracle - mais de 3.000 pessoas, principalmente nos departamentos de marketing e de apoio ao cliente, o que faz parte de uma onda mais ampla de reestruturação no sector tecnológico. Por outro lado, o mercado está a fervilhar com relatos de potenciais contratos multimilionários com a OpenAI, que entrariam em vigor a partir de 2028 e aumentariam significativamente as receitas da nuvem a longo prazo. Estes sinais contraditórios significam que os resultados de hoje serão analisados com especial atenção. Como se pode ver nos gráficos de receitas e métricas de avaliação, o crescimento da empresa é estável e as métricas muito elevadas estão a normalizar gradualmente. Atualmente, o cenário de base do mercado é que a empresa supere as previsões, tanto em termos de EPS como de receitas, apresente um forte crescimento do OCI e dê sinais claros relativamente à execução do acordo com a OpenAI e outras parcerias. Nesse caso, as ações poderiam continuar a sua recuperação dinâmica. No entanto, se a empresa desiludir, por exemplo, com receitas da nuvem inferiores às esperadas, comentários mais cautelosos em relação às margens e ao CAPEX, e uma falta de pormenores sobre os grandes contratos de IA, esse relatório pode tornar-se um pretexto para a realização de lucros e uma correção do preço das ações, depois de aumentos tão grandes nos últimos meses.

