O U.S. Bancorp encerrou o quarto trimestre de 2025 com resultados que surpreenderam positivamente o mercado. O lucro líquido do banco aumentou significativamente em comparação com o mesmo período do ano passado, e as receitas excederam as expectativas de Wall Street. A empresa está claramente a beneficiar de taxas de juro mais elevadas, ao mesmo tempo que gere de forma eficiente as suas operações para gerar lucros tanto de empréstimos como de comissões de clientes. Principais resultados financeiros para o quarto trimestre de 2025: Receita total: 7,37 mil milhões de dólares, um aumento de cerca de 5,1 % em relação ao ano anterior e ligeiramente acima das previsões dos analistas (~7,32 mil milhões de dólares)

Receita líquida de juros: 4,31 mil milhões de USD, superando modestamente as expectativas e mostrando um crescimento contínuo na receita principal de empréstimos

4,31 mil milhões de USD, superando modestamente as expectativas e mostrando um crescimento contínuo na receita principal de empréstimos EPS ajustado: 1,26 USD, 6 % acima das estimativas de consenso, reflectindo uma forte rentabilidade face às expectativas

1,26 USD, 6 % acima das estimativas de consenso, reflectindo uma forte rentabilidade face às expectativas Margem financeira líquida (NIM): 2,8 %, em conformidade com as previsões

2,8 %, em conformidade com as previsões Rácio de eficiência: 57,4 %, melhor do que o previsto, indicando um melhor controlo dos custos A base mais sólida dos resultados continua a ser a sólida base de depósitos do banco. Os clientes mantêm mais fundos no banco, o que permite ao U.S. Bancorp conceder empréstimos e financiar as suas actividades de forma eficiente. Mais depósitos significam mais oportunidades de ganhar com a diferença entre o que o banco paga aos clientes em juros de depósitos e o que ganha em empréstimos e outros produtos financeiros. Outro elemento importante é o rendimento das comissões. O banco ganha não só com empréstimos, mas também com serviços de conta, cartões, pagamentos e investimentos de clientes. Estas receitas são estáveis e previsíveis, actuando como um amortecedor durante os períodos de volatilidade do mercado. Mesmo que as taxas de juro flutuem, o banco continua a ter uma fonte de rendimento fiável. As despesas operacionais permanecem sob controlo. O banco não está a aumentar os custos tão rapidamente como as receitas, o que ajuda a manter uma margem de lucro sólida. Isto é importante porque mostra que o crescimento é real e apoiado por uma gestão eficaz. Numa perspetiva estratégica, o U.S. Bancorp demonstra a capacidade de equilibrar crescimento e segurança. O banco não assume riscos excessivos em busca de lucros mais elevados, mantendo uma elevada qualidade de crédito e uma forte liquidez. Isto mantém os resultados estáveis e reduz a vulnerabilidade a choques económicos súbitos ou perturbações do mercado. Em relação a 2026, o Banco espera manter um crescimento estável e moderado. Não há projecções espectaculares, mas há previsibilidade e consistência. Isto é importante para os investidores que procuram estabilidade a longo prazo, sabendo que o banco não persegue empreendimentos arriscados, mas constrói valor de forma constante. Principais conclusões: O U.S. Bancorp gera lucros estáveis e previsíveis através do aumento dos rendimentos de juros e de uma receita constante de taxas e comissões

Uma forte base de depósitos permite ao banco financiar empréstimos de forma eficiente e com baixo risco

Os custos operacionais são controlados, sustentando uma margem de lucro sólida

O banco mantém uma elevada qualidade de crédito e uma forte liquidez, reduzindo a vulnerabilidade às oscilações do mercado

As perspectivas para 2026 apontam para um crescimento moderado e estável, aumentando a previsibilidade para os investidores

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.