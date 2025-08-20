Resultados divergentes no setor de retalho- Target e Lowe publicam os seus resultados

Antes do início da sessão de quarta-feira em Wall Street, duas gigantes americanas do retalho, Target e Lowe, publicaram os seus resultados trimestrais. Apesar de pertencerem ao mesmo setor, ambas as empresas apresentam resultados e perspetivas completamente diferentes, o que é bastante intrigante no contexto da situação do consumidor americano.

Os resultados do setor do retalho são significativos não só para os investidores individuais, mas também podem fornecer informações importantes sobre a situação da economia americana. Isto é particularmente importante no contexto de um mercado de trabalho em contração e das expectativas de cortes nas taxas de juro pela Reserva Federal.

TARGET (TGT.US)

Apesar dos bons resultados do segundo trimestre, a queda nas vendas da cadeia de retalho americana decepcionou os investidores o suficiente para que as ações da empresa caíssem 10% no pré-mercado. Atualmente, após a abertura do mercado, as ações estão em queda de cerca de 8%.

Resultados da empresa:

EPS: US$ 2,05, expectativa de US$ 2,03

Receita: US$ 25,21 mil milhões, em comparação com a expectativa de US$ 24,93 mil milhões

As vendas comparáveis diminuíram 3,8% em relação ao ano anterior, enquanto as vendas nas lojas caíram 5,7%.

As vendas de comércio eletrónico aumentaram 4,7%, o que é relativamente baixo em comparação com os concorrentes

A margem bruta da empresa diminuiu para 29%, enquanto a margem operacional caiu para 5,2%

Há um ano, o EPS era de 2,57 e a receita era de US$ 25,45 mil milhões. As vendas em comparação com o mesmo período do ano passado caíram 1%.

Fonte: Bloomberg Finance Lp

Uma vantagem evidente para os investidores «de valor» são os rácios de avaliação muito baixos da empresa.

O P/E está agora pouco acima de 13, o P/S é de 0,5 e continua a cair. No entanto, chega-se à conclusão de que, se a empresa não melhorar os seus resultados, estas avaliações deixarão de ser baixas e passarão a refletir a nova realidade da empresa.

O novo CEO, Michael Fiddelke, pretende evitar isso. Michael Fiddelke, diretor de operações, que está na Target há 20 anos, substituirá o CEO de longa data, Brian Cornell, em 1 de fevereiro de 2026. Cornell assumirá o cargo de presidente do conselho de administração. Apesar da vasta experiência de Fiddelke, o mercado reagiu negativamente. A mudança no cargo de CEO ocorre durante um período difícil para a Target. A empresa está a passar pelo seu 11.º trimestre consecutivo de estagnação ou queda nas vendas, com as vendas no primeiro trimestre de 2025 caindo 2,8%, e a previsão para o ano inteiro permanece na faixa de uma queda baixa de um dígito. As causas são a forte concorrência no mercado retalhista, o abrandamento dos gastos dos consumidores, o impacto das tarifas e as controvérsias após a retirada da Target das iniciativas de diversidade, equidade e inclusão, que levaram a um boicote nas redes sociais e a uma diminuição nas visitas às lojas.

Considerando a queda no preço das ações após esses anúncios, o mercado não acredita nas garantias da empresa sobre a natureza temporária de seus problemas.

LOWE (LOW.US)

A Lowe, concorrente especializada no setor de renovação de casas, teve um desempenho muito melhor do que a Target. A empresa superou quase todas as expectativas e proporcionou aos investidores a perspectiva de um maior crescimento.

EPS: US$ 4,33 em comparação com os US$ 4,23 esperados

Receita: US$ 23,97 mil milhões - em linha com as expectativas.

As vendas aumentaram mais de 1% em comparação com o mesmo período do ano passado, mas isso está abaixo das expectativas do mercado de 1,3%

As vendas online aumentaram 6%

A margem bruta aumentou para 33,8%

Um problema pode ser a queda de 9% na receita líquida em comparação com o ano passado.

Entre os últimos sucessos da empresa está a recente aquisição da “Foundation Building Materials”. Esta medida visa reforçar a presença da empresa no mercado profissional. A FBM traz 40.000 clientes para a Lowe. O sucesso também é alcançado com o foco nas vendas online. Esta é uma das razões pelas quais a empresa está a ter um desempenho muito bom, apesar dos resultados mistos no setor retalhista.

A empresa também destaca a queda nos custos hipotecários, que devem impulsionar as vendas.

Os investidores estão satisfeitos com as decisões da empresa, com o preço das ações subindo 16% somente neste mês. Ainda hoje, antes da abertura do mercado, a empresa registrou um aumento de quase 3%. Um otimismo adicional é proporcionado por um dividendo de 4%.

Fonte: Bloomberg Finance Lp

Atualmente, dois representantes do setor retalhista apresentam duas abordagens fundamentalmente diferentes ao investimento. A Target é uma escolha típica para investidores que procuram valor, enquanto a Lowe promete maior expansão e crescimento.

Fonte: Bloomberg Finance Lp