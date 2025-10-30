Principais conclusões BCP reportou um lucro de 775,9 milhões de euros , um aumento de 8,7% face a 2024 , impulsionado pelo bom desempenho em Portugal e na Polónia.

reportou um , um aumento de , impulsionado pelo bom desempenho em Portugal e na Polónia. Jerónimo Martins apresentou lucros de 294 milhões de euros , crescendo 8% no primeiro semestre, com melhoria da margem EBITDA.

apresentou , crescendo no primeiro semestre, com melhoria da margem EBITDA. Apesar de resultados positivos, as ações reagiram de forma mista, refletindo um mercado cauteloso, mas com o PSI a manter tendência positiva.

A bolsa portuguesa ontem voltou a registar ganhos, subindo para máximos de 2010 e mantendo a sua sequência de ganhos diários. Os resultados do BCP e da Jerónimo Martins estiveram em destaque, com as publicações dos seus resultados após o fecho de mercado. Resultados do BCP (Banco Comercial Português) O banco portugues apresentou resultados positivos, com os lucros a aumentarem perto de 9%, mais do que se esperava. O desempenho em Portugal foi o principal motor do crescimento, mas o Bank Millennium (Polónia) também esteve em destaque ao registar uma recuperação bastante expressiva das suas métricas. Visão geral dos resultados do BCP: Resultado líquido: 775,9 milhões de euros, um aumento de 8,7% face ao mesmo período de 2024.

Rentabilidade (ROE): 14,6%, revelando uma boa rendibilidade do capital próprio.

Margem financeira: 2.166,6 milhões (+2,6%), beneficiando de uma melhoria no custo dos depósitos, apesar da descida das taxas de juro.

Comissões: 628,8 milhões (+4,0%) Após a divulgação dos resultados, as ações do BCP valorizaram cerca de 1,5%, aproximando-se dos máximos registados no Verão. Porém, esta manhã as ações do banco estão a recuar perto de 1% na abertura do mercado. Resultados da Jerónimo Martins No caso da Jerónimo Martins, os lucros do 1º semestre do ano aumentaram, cerca de 10%, mas a reação das ações da empresa foi pouco expressiva. As ações acabaram por fechar a sessão a desvalorizar perto de 0,9%. Contudo, esta manhã as ações estão a subir mais de 6% na abertura. Visão geral dos resultados da JMT: Vendas consolidadas: 17.396 milhões de euros (+6,7% face a H1 2024).

Lucro líquido: 294 milhões de euros (+8,0%).

EBITDA: 1.148 milhões (+10,3%), com margem EBITDA de 6,6% (+21 pontos base).

EBIT: 586 milhões (+11,3%).

Lucro por ação (EPS): €0,47 (+8,0%) Evolução das ações na bolsa portuguesa Após a divulgação dos resultados, as ações da Jerónimo Martins e do BCP registaram movimentos distintos, refletindo as expectativas do mercado. Ainda assim, o índice PSI mantém uma trajetória ascendente, reforçando o otimismo dos investidores em relação à economia portuguesa. xStation5

