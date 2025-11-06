A Qualcomm divulgou resultados acima do esperado para o encerramento do ano fiscal de 2025, superando as previsões consensuais em todos os principais indicadores e apresentando uma previsão otimista para o próximo trimestre. No entanto, apesar do sólido desempenho operacional, as ações caíram cerca de 2,3% no mercado pós-negociação, à medida que os investidores assimilavam um impacto fiscal pontual nos EUA e questionavam se a recente recuperação da empresa havia superado os fundamentos.

Visão geral do desempenho financeiro

Receita ajustada: $11,27 mil milhões, um aumento de 10% em relação ao ano anterior (consenso: $10,77 mil milhões)



EPS ajustado: $3,00 por ação, acima dos $2,69 do ano anterior (consenso: $2,88)



Lucro operacional ajustado: $3,81 mil milhões, +8,6% em relação ao ano anterior (consenso: $3,65 mil milhões)



Receita da QCT (segmento de chips): $9,82 mil milhões, +13% em relação ao ano anterior (consenso: $9,35 mil milhões)



Receita QTL (licenciamento): $1,41 mil milhões, -7,4% em relação ao ano anterior (consenso: $1,36 mil milhões)

O crescimento foi impulsionado principalmente pela divisão de telemóveis, que gerou US$ 6,96 mil milhões em receita (+14%), refletindo o forte lançamento de dispositivos Android e emblemáticos. O negócio automóvel cresceu 17%, para $1,05 mil milhões, enquanto o segmento de IoT expandiu-se 7,4%, para $1,81 mil milhões.

Os resultados do ano completo também revelaram um crescimento de 18% nas receitas da QCT não relacionadas com a Apple e um crescimento de 27% nas vendas combinadas de automóveis e IoT — pontos-chave que comprovam a diversificação estratégica da Qualcomm para além dos smartphones.

Previsão e impacto fiscal

Para o primeiro trimestre fiscal de 2026, a Qualcomm orientou:

Receita: $11,8 mil milhões a $12,6 mil milhões (consenso: $11,59 mil milhões)



EPS ajustado: $3,30 a $3,50 (consenso: $3,26)



Receita da QCT: $10,3 mil milhões a $10,9 mil milhões (consenso: $10,1 mil milhões)



Receita da QTL: $1,4 mil milhões a $1,6 mil milhões

Apesar das perspetivas otimistas de receita e lucro, a Qualcomm registou uma redução de 5,7 mil milhões de dólares relacionada com um ajuste na legislação fiscal dos EUA, resultando numa perda líquida de 3,12 mil milhões de dólares no trimestre. A empresa espera que a adoção da estrutura do Imposto Mínimo Alternativo (AMT) estabilize a sua taxa efetiva de imposto a longo prazo em cerca de 13-14%, abaixo do que teria enfrentado de outra forma.

Dinâmica de negócios e foco estratégico

O CEO Cristiano Amon enfatizou a transformação contínua da Qualcomm em uma empresa diversificada de semicondutores, citando a forte tração em chips automotivos, o crescimento da IoT e o novo impulso em processadores de IA e PC.

A empresa revelou recentemente a sua plataforma AI 100 Ultra e os chips Snapdragon de última geração, com o objetivo de expandir a computação de IA para centros de dados e dispositivos pessoais. O primeiro grande chip de IA para centros de dados da empresa está programado para ser comercializado em 2026, tendo a Humain, uma startup de IA apoiada pela Arábia Saudita, como cliente de lançamento.

Amon também reafirmou o otimismo em relação à pilha de condução automatizada da Qualcomm e aos novos projetos vencedores em veículos conectados — dois catalisadores de crescimento de longo prazo destinados a amortecer a perda gradual do negócio de modems da Apple, à medida que a fabricante do iPhone faz a transição para componentes internos.

Panorama competitivo e contexto macroeconómico

A Qualcomm continua profundamente ligada aos dispositivos móveis, mas a sua diversificação para computação automotiva, IoT e IA está gradualmente a equilibrar a exposição cíclica dos telemóveis. O ambiente competitivo está a mudar, particularmente com a Apple a projetar os seus próprios modems e a rival MediaTek a entrar no mercado de dispositivos Android de gama alta.

A empresa também deve se beneficiar de um descongelamento geopolítico após o presidente Donald Trump e o presidente Xi Jinping concordarem em encerrar as investigações antitruste — reduzindo potencialmente a pressão regulatória e da cadeia de abastecimento sobre o comércio de chips entre os EUA e a China.

Conclusões

O trimestre é “sólido e positivo”, citando resultados acima do esperado em todas as áreas e uma melhoria no mix de produtos. No entanto, as margens operacionais foram ligeiramente menores do que o esperado, e a reação moderada do mercado reflete as expectativas inflacionadas após uma alta das ações antes da divulgação dos resultados.

De uma perspetiva estratégica, o trimestre da Qualcomm mostra que a empresa está a navegar com sucesso pela transição. Operacionalmente, o negócio principal de chips continua a superar os concorrentes nos segmentos de consumo e industrial. O ajuste fiscal mascara o que, de outra forma, teria sido um trimestre estruturalmente forte, confirmando a força de execução em condições macroeconómicas e competitivas difíceis.

No entanto, as expectativas dos investidores tornaram-se difíceis de satisfazer na atual recuperação dos semicondutores. Tal como se viu com a AMD e a Micron, os mercados exigem agora uma aceleração comprovada dos lucros impulsionada pela IA, e não apenas uma melhoria incremental. A profunda orientação para o consumidor e a exposição mais modesta à IA da Qualcomm podem ter limitado o entusiasmo em relação a empresas como a Nvidia ou a Arm.

Dito isto, o caminho para a diversificação — através dos mercados automóvel, de IA de ponta e de PC — permanece intacto e credível. Os próximos 12 a 18 meses irão testar a capacidade da Qualcomm de capitalizar este posicionamento, especialmente com o lançamento de chips de IA para PC destinados a rivalizar com a série M da Apple e as novas linhas aceleradas por IA da AMD.

Fonte: xStation5