As ações da Netflix (NFLX.US) estão a cair mais de 6,5% após o relatório do quarto trimestre, prolongando uma retração que agora ultrapassa 38% em relação aos máximos.

A empresa superou ligeiramente as previsões de vendas e lucro líquido e, embora o fluxo de caixa livre tenha sido significativamente superior, as orientações futuras revelaram-se a principal desilusão: uma perspetiva de receitas em linha com as expectativas (e, portanto, abaixo do esperado para uma ação cotada a premium), juntamente com uma perspetiva notavelmente mais fraca para os lucros e margens operacionais.

As projeções de receita para o ano inteiro de 2026 ficaram abaixo dos $51 mil milhões, e a empresa também ficou aquém das expectativas para a sua perspectiva de margem operacional média anual.

Quando “bater estimativas” já não chega

Mollie Sivaram / Unsplash

A Netflix está a preparar-se para gastos substanciais relacionados com a sua agenda de conteúdos e a aquisição da Warner Bros. Desde o verão de 2022, quando as ações estavam a ser negociadas quase 75% abaixo do seu máximo histórico, a empresa adicionou 105 milhões de assinantes e monetizou com sucesso a sua base por via da publicidade, enquanto o preço das ações subiu mais de 6,5 vezes.

Como resultado desta espetacular reviravolta, o mercado continuou a elevar a avaliação da empresa, a ponto de estes resultados sólidos já não serem suficientes para sustentar a tendência de alta.

Resultados do quarto trimestre de 2025:

Lucro por ação (EPS): 0,56 USD vs 0,43 USD no ano anterior;

Receita: $12,05 mil milhões vs $11,97 mil milhões;

Fluxo de caixa livre (FCF): $1,87 mil milhões vs $1,46 mil milhões;

Netflix em 2026: o que esperar dos resultados

Previsão de receita para o primeiro trimestre: $12,16 mil milhões vs $12,17 mil milhões;

Previsão de EPS para o primeiro trimestre: $0,76;

Previsão de lucro operacional para o primeiro trimestre: $3,91 mil milhões vs $4,18 mil milhões;

Previsão de margem operacional para o primeiro trimestre: 32,1% vs 34,4%;

Segundo semestre de 2026: espera-se que o crescimento do lucro operacional exceda a taxa de crescimento observada no primeiro semestre;

2026: a empresa espera que a receita publicitária duplique em relação a 2025;

Recompra de ações: a empresa suspenderá as recompras para financiar a transação planejada com a Warner Bros;

Previsão de receita para 2026: $50,7-51,7 mil milhões vs $50,96 mil milhões; Previsão de margem operacional para 2026: 31,5% vs 32,4%;

Previsão de fluxo de caixa livre (FCF) para 2026: aproximadamente $11 mil milhões vs $11,93 mil milhões

Gráfico de ações Netflix (D1)

Como foram os resultados da Netflix no Q4 de 2025? Wall Street está a começar a avaliar a empresa não pelo seu crescimento, mas sim pela qualidade desse crescimento. Os resultados confirmam que o modelo de negócios da Netflix continua a funcionar e que a monetização da sua base de clientes permanece acima da média. Estima-se que, até ao final de 2025, a Netflix tenha ultrapassado os 325 milhões de assinantes, o que implica um crescimento anual de quase 8%. Embora a empresa tenha deixado de divulgar regularmente os números de assinantes, é difícil ignorar que o ecossistema continua em expansão. No entanto, essa mesma escala eleva o nível de exigência: quanto maior a Netflix fica, menos espaço há para que o «bom» seja bom o suficiente.

Para o trimestre atual, a Netflix espera um EPS de $0,76, abaixo das expectativas do mercado de $0,82. A receita está projetada em $12,2 mil milhões, essencialmente em linha com o consenso. Mas a Netflix não é mais uma ação dita “normal”, com aproximadamente 30 vezes os lucros projetados para os próximos 12 meses, qualquer perspectiva que apenas atenda às expectativas é interpretada como uma falta de surpresa positiva. E com avaliações elevadas, não há espaço para métricas medíocres.

A Netflix também afirmou que aumentará os gastos com conteúdo em 10% em 2026, após alocar cerca de $18 mil milhões em 2025. A mensagem é clara: a disputa pelo tempo dos espectadores e pela “quota de atenção” não está a diminuir, e o ciclo de investimento em conteúdo está a voltar a crescer. Isso é excelente para os utilizadores, mas o mercado está menos entusiasmado. Os investidores acostumaram-se com a Netflix a expandir as receitas mais rapidamente do que os custos e a reconstruir as margens. Esta orientação sugere que 2026 poderá ser um ano em que a melhoria das margens abrande, porque a empresa está deliberadamente a voltar a investir mais. Nesta fase do ciclo, esse é exatamente o tipo de mudança que está a levar à realização de lucros por parte dos investidores. Aquisição da Warner Bros: o que está em cima da mesa? Silas Lundquist / Unsplash Outro fator importante é a potencial aquisição dos ativos da Warner Bros. Discovery, especificamente o estúdio e o negócio de streaming. A Netflix é explícita: fechar o negócio acrescentaria 275 milhões de dólares em custos este ano, além dos 60 milhões de dólares já incorridos. É importante ressaltar que a empresa também sinalizou que iria suspender a recompra de ações para acumular dinheiro para a transação. Esse tipo de sinal tem um grande impacto em Wall Street. Quando as recompras desaparecem, o mercado imediatamente pergunta-se: o balanço patrimonial ficará mais apertado? O ROI (Retorno do Investimento) da aquisição será alto o suficiente? Estrategicamente, a Netflix quer a Warner Bros para: garantir uma das maiores e mais fortes bibliotecas de filmes/TV do mundo;

usar a propriedade intelectual para novos formatos e sequências;

expandir negócios adjacentes; Esta não é uma compra de “dois anos”, é uma compra de “uma década”. Mas os mercados normalmente não gostam de pagar adiantado por uma visão até verem números concretos no modelo. A Netflix está a entrar numa fase em que “um bom trimestre é o mínimo”. A empresa aumentou recentemente os preços, ampliou o seu negócio de publicidade e deixou de tratar as assinaturas como o único motor de crescimento. A Netflix continua a ser uma empresa notável, mas o sentimento em torno da sua avaliação está a mudar. O mercado quer execução: menos narrativa, mais números Os próximos meses vão resumir-se em: A Netflix poderá manter o impulso publicitário? A empresa espera que a receita publicitária possa duplicar em 2026 (aproximadamente $1,5 mil milhões em 2025). Se esse caminho se mantiver, algumas preocupações com as margens podem desaparecer com o tempo. O aumento dos gastos com conteúdo se traduzirá em maior “engagement”? A Netflix já percebeu que os gastos nem sempre se convertem proporcionalmente em audiência, o crescimento do “engagement” no segundo semestre do ano foi marginal. Este será um teste difícil para a estratégia. Sinergias da Warner Bros: o mercado deseja uma história de sinergia clara e quantificada, não apenas uma narrativa estratégica. Múltiplos de avaliação da Netflix

XTB Research, Bloomberg Finance L.P.