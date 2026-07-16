Resultados UnitedHealth: Crescimento e controlo de custos

As ações do UnitedHealth Group subiram quase 7 % nas negociações pré-mercado, antes da sessão de quinta-feira em Wall Street, depois de a empresa ter divulgado resultados do segundo trimestre de 2026 significativamente melhores do que o esperado. A maior surpresa não foi a receita, mas sim a rentabilidade. O mercado não só obteve a tão esperada redução nos custos com benefícios médicos, como a administração também elevou, mais uma vez, as previsões para o ano inteiro. Análise técnica do UnitedHealth Group (D1) As ações da empresa continuam bem abaixo dos níveis registados no final de 2024, mas o panorama técnico começa a apresentar-se claramente mais positivo. A mudança fundamental reside na geração de um sinal de «cruz dourada» (EMA100 e EMA200). Fonte: xStation5 Resultados O EPS ajustado situou-se nos 6,38 dólares, contra os cerca de 4,90 dólares esperados pelo mercado. A receita atingiu 112 mil milhões de dólares, ligeiramente acima dos 111,6 mil milhões de dólares registados há um ano e acima do consenso.

O resultado operacional aumentou de 5,2 mil milhões de dólares para 8 mil milhões de dólares.

O fluxo de caixa operacional totalizou 11,1 mil milhões de dólares.

O elemento mais importante do relatório foi o rácio de custos médicos (a percentagem dos prémios destinada à cobertura de prestações médicas). Este rácio desceu para 86,7%, face aos 89,4% registados no ano anterior, enquanto o mercado esperava cerca de 88,5%.

O segmento UnitedHealthcare gerou 86 mil milhões de dólares em receitas, e o lucro operacional subiu de 2,1 mil milhões de dólares para 3,9 mil milhões de dólares. A margem operacional aumentou de 2,4% para 4,6%. No entanto, a melhoria na rentabilidade foi alcançada, em parte, à custa da escala: o número de clientes atendidos diminuiu em 525 000 durante o trimestre.

A Optum também registou uma melhoria clara. O segmento gerou cerca de 4 mil milhões de dólares em lucro operacional, e a sua margem aumentou 160 pontos base. A administração destacou o desempenho mais sólido da Optum Insight e a utilização de ferramentas de IA. Ao mesmo tempo, a administração reconheceu que o regresso total ao crescimento das receitas da Optum continua a ser um processo que se estenderá por vários anos, sendo esperado apenas em 2028.

Previsões A UnitedHealth elevou a sua previsão de resultados ajustados para o ano completo de 2026 para 19,50 a 20,00 dólares por ação, face à estimativa anterior de mais de 18,25 dólares. Ao mesmo tempo, a previsão do fluxo de caixa operacional foi elevada para cerca de 24 mil milhões de dólares, e o plano de recompra de ações foi duplicado para, pelo menos, 5 mil milhões de dólares. A previsão de receitas, no entanto, manteve-se inalterada em mais de 439 mil milhões de dólares. Perspetivas A teleconferência sobre os resultados apresentou muitas informações positivas, mas a situação da empresa ainda não se tornou inequivocamente favorável. A recuperação da rentabilidade da UnitedHealth está a avançar mais rapidamente do que o mercado tinha previsto. A receita mantém-se praticamente estável e a base de clientes está a diminuir.

No entanto, a empresa está efetivamente a reduzir os seus contratos menos rentáveis e a recuperar o controlo sobre os custos.

Vítor Madeira Analista XTB Vítor Madeira é economista e responsável pela área de Research na XTB Portugal, com uma forte paixão pelos mercados financeiros. Dedica-se à produção de análises aprofundadas, focadas na identificação de tendências e oportunidades de investimento nas várias classes de ativos. Com vasta experiência em trading e especialização em análise técnica e fundamental, destaca-se pela capacidade de transformar informação complexa em insights claros, acessíveis e práticos para os investidores, tendo como principal foco o trading de ações. Concluiu recentemente com sucesso o Nível I do CFA e encontra-se atualmente a preparar o Nível II. O seu trabalho contribui para decisões de investimento mais informadas, reforçando a missão da XTB de promover conhecimento financeiro rigoroso e confiável. Mais sobre o analista

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.