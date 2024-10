Resumo da manhã (16.09.2024)

A volatilidade nos mercados bolsistas durante a sessão na região Ásia-Pacífico é limitada devido aos feriados no Japão e na China. Os mercados japoneses estão encerrados hoje devido ao Dia do Respeito pelos Idosos, enquanto os mercados chineses permanecerão fechados até amanhã devido ao Festival do Meio outono.

A volatilidade dos contratos está limitada a +/- 0,30%. O mercado na China está a negociar estável entre -0,10% e 0,10%. O índice Nikkei 225 do Japão desce 0,15%, enquanto os contratos do índice SG20cash de Singapura são negociados em baixa de 0,30%.

Os contratos de futuros sobre os índices europeus indicam uma abertura plana para a sessão a dinheiro. O DAX está a ganhar 0,10% para 18.720 pontos, enquanto o UK100 está a cair 0,10% para 8.280 pontos.

Os futuros de índices dos EUA têm uma volatilidade igualmente baixa, exceto o índice US2000, que reflecte as empresas de pequena capitalização. O US2000 está a ganhar 0,50% para 2.200 pontos, com o crescimento apoiado pelos próximos cortes nas taxas de juro pela Fed esta semana.

Historicamente, o índice de pequena capitalização tem tido o melhor desempenho no início da flexibilização da política monetária nos E.U.A. As pequenas empresas são mais sensíveis à política restritiva, pelo que o início dos cortes nas taxas está a aumentar as esperanças dos investidores.

A volatilidade no mercado cambial é igualmente baixa, com exceção do dólar americano. O índice USDIDX está a cair 0,25% para 100,5000 pontos, testando mais uma vez o limite inferior do canal de consolidação dos últimos dois anos. A redução da taxa do Fed e a comunicação de Jerome Powell durante a conferência podem ser um catalisador para uma nova tendência de queda do dólar.

O ouro está atingindo um novo ATH em US $ 2.588 por onça, ganhando 0,25% hoje. Os analistas do UBS confirmaram as suas previsões optimistas para o ouro, apontando para um potencial de crescimento de até US $ 2.700 em meados de 2025.

No sábado, a China divulgou um conjunto muito fraco de dados económicos. Ficámos a conhecer, entre outras coisas, o desemprego, a produção industrial e as vendas a retalho. Os dados foram fracos, aprofundando as leituras de julho. O crescimento da produção industrial na China abrandou para o seu nível mais baixo em cinco meses em agosto, enquanto as vendas a retalho e os preços das casas novas continuaram a diminuir.

A produção industrial em agosto aumentou 4,5% em termos anuais, abrandando em relação ao ritmo de 5,1% registado em julho e marcando o crescimento mais lento desde março (as expectativas eram de 4,8%). As vendas a retalho, um indicador-chave do consumo, cresceram apenas 2,1% em agosto, apesar do pico das viagens de verão, abrandando em relação ao crescimento de 2,7% em julho (as expetativas eram de 2,5%).

No domingo, houve provavelmente uma segunda tentativa de assassinato contra a vida de Donald Trump. O incidente ocorreu por volta das 14h00, hora local, quando os agentes dos Serviços Secretos dos EUA avistaram um potencial assassino a apontar uma arma de fogo a Donald Trump, que estava a jogar num campo de golfe. Foram disparados tiros contra o assassino, que abandonou a espingarda juntamente com duas mochilas, uma mira telescópica e uma câmara GoPro, antes de fugir num SUV. O assassino foi detido. O FBI anunciou que está a tratar o incidente no campo de golfe de Trump como uma “tentativa de assassinato” do antigo presidente.

No mercado das criptomoedas, estamos a observar um recuo que ocorreu ontem. Na tarde de sexta-feira e no sábado, o Bitcoin conseguiu se manter acima do nível de US $ 60.000. No entanto, no domingo, a pressão de venda provou ser muito forte e os preços caíram abaixo do limite para US $ 58.400. O Ethereum está a perder um pouco mais, para $2.280.

