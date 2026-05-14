Os futuros dos principais índices de Wall Street aguardam ansiosamente o início da cimeira entre Trump e Xi na China. O US30 e o US500 mantêm-se estáveis, o US2000 regista uma descida de cerca de 0,2%, enquanto o US100 , com forte presença do setor tecnológico, sobe 0,1%. O EU50 mantém-se inalterado.



e o mantêm-se estáveis, o regista uma descida de cerca de 0,2%, enquanto o , com forte presença do setor tecnológico, sobe 0,1%. O mantém-se inalterado. O presidente Donald Trump chegou a Pequim para uma cimeira com Xi Jinping. Os principais temas de discussão incluem o comércio, a remoção de tarifas mútuas e o papel da China no conflito no Médio Oriente. Trump está acompanhado por uma delegação empresarial, incluindo os CEOs da Tesla e da Nvidia. A agenda abrange também Taiwan e a inteligência artificial. Trump já afirmou que as relações entre os EUA e a China serão «melhores do que nunca».



O presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, observou que o mercado de trabalho está a melhorar, enquanto a guerra no Irão está a alimentar uma inflação elevada. Defende que se mantenha a porta aberta para subidas das taxas de juro, o que contrasta com as expectativas de Donald Trump em relação a Kevin Warsh. Kashkari salientou que o presidente do FED é apenas um dos doze votantes e deve persuadir os seus colegas a apoiar a sua política.



Os mercados acionistas asiáticos registaram ganhos moderados, apoiados pelo setor tecnológico na sequência dos recordes em Wall Street. No entanto, as ações chinesas estão a cair de máximos de vários anos devido à realização de lucros no dia em que se inicia a cimeira crucial entre Trump e Xi ( CHN.cash : -1,8%, HK.cash : -1,4%). O Hang Seng está a ser apoiado pelas ações da Alibaba. Os mercados na Austrália, no Japão ( JP225 : -0,8%) e em Singapura ( SG20.cash: -0,7%) permanecem em território negativo. Os investidores continuam a temer o impacto da guerra com o Irão nos preços do petróleo e na inflação global.



: -1,8%, : -1,4%). O Hang Seng está a ser apoiado pelas ações da Alibaba. Os mercados na Austrália, no Japão ( : -0,8%) e em Singapura ( -0,7%) permanecem em território negativo. Os investidores continuam a temer o impacto da guerra com o Irão nos preços do petróleo e na inflação global. Kazuyuki Masu, membro do conselho do Banco do Japão , apelou a aumentos das taxas de juro o mais rapidamente possível, desde que não haja um abrandamento económico significativo. Embora anteriormente apoiasse a estabilização das taxas, alerta agora para a pressão inflacionista persistente decorrente dos choques energéticos. Masu acredita que o Japão entrou numa fase de subida dos preços, exigindo medidas decisivas para manter a inflação na meta de 2%.



, apelou a desde que não haja um abrandamento económico significativo. Embora anteriormente apoiasse a estabilização das taxas, alerta agora para a pressão inflacionista persistente decorrente dos choques energéticos. Masu acredita que o Japão entrou numa fase de subida dos preços, exigindo medidas decisivas para manter a inflação na meta de 2%. O dólar está a ser negociado sem alterações, com movimentos mínimos nos pares de moedas do G10, na sequência de um recente surto de volatilidade desencadeado por dados macroeconómicos (inflação nos EUA) e na expectativa do resultado da cimeira da China. O USDJPY está a valorizar 0,1%, apesar dos comentários hawkish do Banco do Japão. O EURUSD mantém-se estável em 1,171.



está a valorizar 0,1%, apesar dos comentários hawkish do Banco do Japão. O mantém-se estável em 1,171. O petróleo está a recuperar 0,7% ( Brent / OIL para 106 dólares por barril; OIL.WTI para 101 dólares). NATGAS amplia os ganhos moderados em mais 0,7%.



para 106 dólares por barril; para 101 dólares). amplia os ganhos moderados em mais 0,7%. Os metais preciosos estão a acompanhar a volatilidade moderada observada nas moedas e no petróleo. Ouro está a recuperar 0,25% para 4.700 dólares por onça, enquanto Prata recua 0,25% para 87 dólares por onça.



está a recuperar 0,25% para 4.700 dólares por onça, enquanto recua 0,25% para 87 dólares por onça. O sentimento em relação às criptomoedas continua misto, com ganhos marginais nos principais tokens. Bitcoin sobe 0,3% para 79.800 dólares, com Ethereum também a subir 0,3% para 2.265 dólares.

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