Primeira descida dos preços nos EUA em 6 anos Em primeiro lugar, a inflação de junho nos EUA causou uma surpresa significativa. Numa base mensal, os preços caíram pela primeira vez desde 2020, no período da COVID, registando uma descida de até 0,4%;



No entanto, e talvez ainda mais importante, a inflação subjacente (2,6%), um indicador que exclui os preços mais voláteis da energia e dos alimentos, revelou-se muito inferior ao esperado. Isto levou, naturalmente, a uma reavaliação da trajetória das taxas de juro prevista pelos mercados para a Reserva Federal. Devido à recente escalada das tensões entre os EUA e o Irão, os investidores começaram, no início da semana, a prever dois aumentos por parte do FOMC antes do final do ano;



Atualmente, o cenário base é, mais uma vez, um único aumento. A probabilidade de um aumento em setembro caiu para cerca de 68%. Warsh volta a mostrar-se «hawkish» A correção teria sido mais acentuada se não fossem os comentários relativamente «hawkish» de Kevin Warsh, que prestou depoimento perante o Congresso. Afirmou que «a inflação é, de certa forma, uma escolha», atribuindo toda a responsabilidade pela estabilidade dos preços ao FED;



Assegurou que, se a política monetária for adequada, a elevada inflação dos últimos cinco anos tornar-se-á «uma coisa do passado»;



Deixou claramente claro que o banco central não aceitará mais que a inflação exceda a meta de 2%;



Quando questionado sobre uma potencial pressão por parte do Presidente Donald Trump (por exemplo, relativamente a cortes nas taxas), respondeu com firmeza que tenciona «simplesmente fazer o seu trabalho» e que, no seio do banco central, «não há lugar para a política»;



Salientou que o mercado de trabalho e a economia norte-americanos se encontram sólidos, o que é fortemente influenciado pela aceleração dos investimentos em infraestruturas de IA (centros de dados, hardware, software). No entanto, referiu que o FED está constantemente a acompanhar esta tendência, tendo em conta o seu impacto na inflação e no mercado de trabalho. Trump volta a recuar nas suas decisões Entretanto, o Presidente Trump continuou a sua comunicação caótica relativamente ao Estreito de Ormuz. Por fim, recuou na proposta de introduzir uma taxa de 20 % sobre a carga que transita pelo estreito, que se destinava a cobrir os custos da proteção da rota pelos EUA;



Após «conversações altamente produtivas» com os líderes dos países do Médio Oriente, esta taxa será substituída por acordos comerciais de grande envergadura e investimentos que os Estados do Golfo Pérsico irão direcionar para os EUA;



Trump anunciou no Truth Social que os investimentos árabes serão os «maiores da história» e se traduzirão num afluxo maciço de fábricas, instalações e equipamentos para os EUA, o que se espera que crie milhões de postos de trabalho. Como estão os mercados a reagir a tudo isto? Matérias-primas energéticas Os investidores parecem não estar a prestar muita atenção às mensagens provenientes do Presidente norte-americano. Embora o tráfego no estreito não tenha cessado completamente (alguns navios estão a passar com os transmissores desligados), continua a ser muito fortemente restringido em comparação com a situação dos primeiros dias de julho. De acordo com dados da Kpler, o número de entregas concluídas diminuiu mais de metade na semana que terminou a 12 de julho. Os preços do petróleo Brent e WTI estão novamente a subir. Atualmente, temos de pagar cerca de 85 dólares por barril de Brent e 80 dólares pelo WTI;



O gás na bolsa holandesa TTF também está a ficar mais caro, para 54 dólares por MWh. Metais preciosos Após uma subida de quase 2 % resultante de uma inflação inferior ao esperado (as taxas de rendibilidade das obrigações dos EUA caíram na altura), os metais preciosos acabaram por permanecer em níveis praticamente inalterados em relação à abertura. Isto deve-se, em parte, à retórica relativamente «hawkish» de Kevin Warsh, que limitou a reavaliação «dovish» no que diz respeito às taxas de juro da Reserva Federal. Por uma onça troy de ouro, temos de pagar aproximadamente 4030 dólares, e pela prata, 58,4 dólares. Ações Os mercados asiáticos voltam a registar ganhos. O líder é o KOSPI coreano, que hoje regista uma subida de cerca de 7%. Uma das forças motrizes por trás dos ganhos registados é o renovado afluxo de investidores estrangeiros e institucionais. Observamos também uma nova melhoria no sentimento em relação às empresas de semicondutores. A SK Hynix e a Samsung estão a registar ganhos de cerca de 10%;



O Hang Seng (+1,4 %) e o Nikkei (+1,4 %) também estão em alta;



O Índice Composto da Bolsa de Xangai está a ficar para trás (-0,1 %). Isto pode estar, em grande parte, relacionado com dados económicos menos favoráveis da China. Temos pela frente mais um dia repleto de divulgações de resultados das maiores empresas americanas. Ontem, a atenção dos investidores centrou-se particularmente nos dados da IBM. A divulgação ocorreu após aumentos muito significativos na valorização da empresa, apoiados pela expansão da computação quântica e da IA;



Desde maio de 2026, as ações da empresa subiram de cerca de 215 USD para quase 300;



A receita atingiu «apenas» 17,2 mil milhões de dólares (consenso: 17,8 mil milhões);



O crescimento das vendas de software de margem elevada diminuiu, o que os investidores interpretam como um sinal de alerta;



O CEO da empresa, Arvind Krishna, salientou que os clientes tinham começado a redirecionar as despesas de CAPEX para a memória;



O preço das ações caiu cerca de 24%, a maior queda desde 1987. Hoje, aguardamos também uma série de resultados financeiros. Antes da abertura do mercado bolsista: Johnson & Johnson, Morgan Stanley, Blackrock;



Após o fecho: United Airlines, BitMine Immersion, Kinder Morgan.

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

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