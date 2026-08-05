Este foi o tipo de relatório que deixou o mercado com muito pouco a questionar.

A Arista Networks não só superou significativamente as expectativas dos analistas, como também apresentou orientações para o próximo trimestre que, mais uma vez, ficaram bem acima do consenso do mercado. Nas negociações pré-mercado, as ações da empresa registam uma subida superior a 12%.

Os principais dados financeiros do relatório do segundo trimestre de 2026 destacam a dimensão do atual crescimento dos negócios da Arista:

Receitas: 3,04 mil milhões de dólares, o que representa um aumento de 37,7% em relação ao mesmo período do ano anterior e um aumento de 12,1% em relação ao trimestre anterior . A empresa ultrapassou a marca dos 3 mil milhões de dólares de receitas trimestrais pela primeira vez na sua história.

3,04 mil milhões de dólares, o que representa um e um . A empresa ultrapassou a marca dos 3 mil milhões de dólares de receitas trimestrais pela primeira vez na sua história. Lucro por ação ajustado (EPS): 1,02 dólares, em comparação com os cerca de 0,89 dólares esperados pelos analistas. O resultado representa um crescimento de cerca de 40% em relação ao ano anterior e um desempenho significativamente superior às estimativas de consenso.

1,02 dólares, em comparação com os cerca de 0,89 dólares esperados pelos analistas. O resultado representa um e um desempenho significativamente superior às estimativas de consenso. Margem operacional ajustada: 49,9% , em comparação com os 48,8% registados no ano anterior. Apesar do rápido crescimento da receita, a Arista continua a manter uma rentabilidade excepcionalmente elevada.

, em comparação com os 48,8% registados no ano anterior. Apesar do rápido crescimento da receita, a Arista continua a manter uma rentabilidade excepcionalmente elevada. Margem bruta: aproximadamente 65% , o que destaca a solidez do modelo de negócio da empresa e a sua capacidade de manter uma forte eficiência financeira.

aproximadamente , o que destaca a solidez do modelo de negócio da empresa e a sua capacidade de manter uma forte eficiência financeira. Receitas previstas para o terceiro trimestre de 2026: aproximadamente 3,3 mil milhões de dólares , claramente acima das expectativas anteriores do mercado.

aproximadamente , claramente acima das expectativas anteriores do mercado. EPS ajustado previsto para o terceiro trimestre: 1,06/1,08 dólares , também acima do consenso dos analistas.

, também acima do consenso dos analistas. Margem operacional prevista: 48/49% , o que sugere que o crescimento contínuo das receitas não deverá ocorrer à custa de uma deterioração significativa da rentabilidade.

, o que sugere que o crescimento contínuo das receitas não deverá ocorrer à custa de uma deterioração significativa da rentabilidade. Perspetivas para o ano completo: a administração prevê aproximadamente 12,6 mil milhões de dólares em receitas em 2026, o que representa cerca de 40% de crescimento em relação ao ano anterior.

Fonte: XTB Research Team

Este conjunto de números destaca a vertente mais importante da atual trajetória da Arista: a empresa não só está a crescer rapidamente graças aos investimentos em infraestruturas de IA, como também continua a ser uma das empresas mais rentáveis no setor mais alargado das infraestruturas tecnológicas.

O mercado recebeu exatamente o que esperava de uma das empresas mais importantes envolvidas no desenvolvimento de infraestruturas de IA. Um forte crescimento das receitas, resultados claramente acima das expectativas, uma rentabilidade muito elevada e a perspetiva de uma aceleração ainda maior nos próximos trimestres. Igualmente importante, o relatório confirma que a procura relacionada com a IA continua excepcionalmente forte e não se limita apenas aos fabricantes de semicondutores.

A Arista encerrou o segundo trimestre com receitas de 3,04 mil milhões de dólares, ultrapassando pela primeira vez na sua história a marca de 3 mil milhões de dólares em vendas trimestrais. O resultado representa um crescimento de 37,7% em relação ao mesmo período do ano anterior e um aumento de 12,1% em comparação com o trimestre anterior. A receita também excedeu as expectativas do mercado em aproximadamente 210 milhões de dólares.

O lucro por ação ajustado situou-se nos 1,02 dólares, em comparação com os cerca de 0,89 dólares esperados pelos analistas. Isto representa um crescimento de quase 40% em relação ao ano anterior e uma das surpresas positivas mais marcantes do relatório.

No entanto, a história da Arista não se resume apenas a superar as previsões. A qualidade do crescimento é igualmente importante. A empresa está a aumentar a receita a um ritmo próximo dos 40%, mantendo simultaneamente uma margem operacional ajustada de quase 50%. Esta combinação de expansão rápida e rentabilidade excecional continua a ser um dos maiores pontos fortes do seu modelo de negócio.

A margem operacional ajustada atingiu 49,9%, em comparação com os 48,8% registados no ano anterior. A Arista não está apenas a expandir as suas operações, mas também a preservar uma elevada eficiência financeira. Com receitas crescentes e uma presença comercial mais alargada, a empresa continua a gerar lucros substanciais, distinguindo-se claramente de muitas empresas que crescem a taxas próprias do setor da IA, mas com uma rentabilidade muito inferior.

Fonte: XTB Research Team

A parte mais importante da história, no entanto, reside na crescente procura por infraestruturas de rede que alimentam os centros de dados. À medida que os modelos de inteligência artificial continuam a expandir-se, a procura está a aumentar não só por processadores e chips de IA, mas também pelos sistemas que ligam milhares destes componentes e lhes permitem trocar dados de forma eficiente.

É aqui que a Arista se insere no atual boom da IA.

A empresa fornece switches de rede e soluções responsáveis pela comunicação no interior de centros de dados de grande escala. À medida que os clusters de IA se tornam mais complexos, a rede deixa de ser apenas um elemento de apoio. Tornou-se um dos componentes críticos de toda a infraestrutura, uma vez que o desempenho do sistema depende não só da potência computacional de cada chip, mas também da velocidade e eficiência da transferência de dados entre eles.

Quanto maiores se tornam os clusters de IA, mais importantes se tornam a capacidade da rede, a baixa latência e a capacidade de gerir um número crescente de ligações. A Arista beneficia da mesma tendência que impulsiona os resultados das empresas de semicondutores, mas capta valor numa parte diferente da cadeia de abastecimento tecnológica.

O relatório mais recente mostra que a procura por soluções de rede continua extremamente forte. A Arista beneficia tanto do aumento dos investimentos por parte das maiores empresas de tecnologia como da crescente procura entre os clientes empresariais. O crescimento já não é impulsionado exclusivamente por um punhado de grandes fornecedores de serviços na nuvem, o que reforça ainda mais a qualidade da expansão da empresa.

Outro elemento muito importante do relatório é a perspetiva para o terceiro trimestre. A Arista prevê receitas de aproximadamente 3,3 mil milhões de dólares. Este valor situa-se significativamente acima das expectativas anteriores do mercado e indica que a empresa continua a registar uma procura muito forte pelas suas soluções.

Ao mesmo tempo, a previsão do resultado por ação ajustado, entre 1,06 e 1,08 dólares, também ficou acima das expectativas do mercado. A administração prevê que as margens operacionais ajustadas se mantenham entre 48 % e 49 %, o que demonstra que um maior crescimento das receitas não deverá ocorrer à custa de uma compressão significativa das margens.

Na prática, os investidores receberam não só resultados muito sólidos relativos ao segundo trimestre, mas também a confirmação de que a dinâmica atual poderá manter-se nos próximos meses.

Isto reveste-se de particular importância no contexto mais alargado do investimento em inteligência artificial. Nos últimos trimestres, os investidores têm questionado cada vez mais se os gastos de capital recorde das maiores empresas tecnológicas em centros de dados iriam continuar e se a procura de infraestruturas de IA se manteria suficientemente forte para justificar a escala destes investimentos.

Os resultados da Arista constituem mais um argumento de que o atual ciclo de investimento em IA permanece intacto.

A procura de IA não se esgota na aquisição de chips. A construção de centros de dados em grande escala requer a expansão de todo o ecossistema de infraestruturas de apoio, e as redes tornaram-se um dos elementos mais importantes para permitir a utilização eficiente de clusters de computação cada vez mais potentes. O aumento das receitas da Arista demonstra que o investimento nesta área continua altamente ativo.

É claro que isto não significa que todos os riscos tenham desaparecido. As ações da Arista estão cotadas com elevadas expectativas de crescimento contínuo, e a empresa continua dependente dos níveis de despesas dos principais clientes de serviços na nuvem. Com a sua atual valorização, o mercado continuará a exigir um crescimento forte e uma rentabilidade sustentada.

No entanto, o relatório de hoje mostra que a Arista continua a corresponder a essas expectativas.

Arista Networks (D1)