Os índices bolsistas dos EUA recuperaram ontem uma pequena parte das suas perdas recentes, à medida que os preços do petróleo e as taxas de rendibilidade das obrigações registaram uma descida, o que melhorou ligeiramente o apetite pelo risco antes da divulgação dos resultados da Nvidia, após o fecho do mercado norte-americano, um acontecimento fundamental para a recuperação mais generalizada do setor da IA. O Nasdaq 100 apresentou um desempenho superior, enquanto as ações do setor dos semicondutores recuperaram após várias sessões de desempenho fraco. Hoje, os futuros de Wall Street registam uma ligeira descida, com a atenção centrada não só nos resultados da Nvidia, mas também nos dados do PCE dos EUA, às 13h30 GMT, e no mercado do petróleo, onde os preços caíram acentuadamente para cerca de 85 dólares por barril. Os futuros do petróleo Brent (OIL) caíram para cerca de 85 dólares por barril, num contexto de esperanças de que os embarques de petróleo através do Estreito de Ormuz possam ser retomados e de sinais de que o risco de uma nova escalada do conflito possa estar a diminuir. A descida dos preços da energia reduziu as preocupações com a inflação e apoiou as obrigações do Estado.

O ouro registou hoje uma descida de cerca de 0,3%, recuando para 4 650 dólares por onça, enquanto a Bitcoin se mantém na faixa dos 78 000/79 000 dólares. O Índice MSCI Ásia-Pacífico subiu cerca de 1%, apoiado por ganhos de quase 3% na Samsung e na SK Hynix e por uma recuperação mais generalizada em todo o setor dos semicondutores. A taxa de rendibilidade dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos caiu cerca de 7 pontos base, à medida que os preços do petróleo diminuíram. O dólar canadiano enfraqueceu na sequência de uma escalada no conflito comercial entre o Canadá e os EUA.

O par AUD/USD está a subir na sequência de dados de inflação da Austrália superiores ao esperado. O IPC global aumentou 3,5% em termos homólogos, contra os 3,3% previstos e os 3,8% registados anteriormente, enquanto a inflação média ajustada situou-se nos 3,6% em termos homólogos, contra os 3,5% previstos e os 3,6% registados anteriormente. O Banco ANZ prevê que o Banco Central da Austrália aumente as taxas de juro em 25 pontos base em novembro.

Os dados macroeconómicos de ontem foram mistos. A confiança dos consumidores norte-americanos caiu para o seu nível mais baixo desde o início do ano, à medida que as avaliações das condições empresariais e das perspetivas do mercado de trabalho se deterioraram. Os investidores mantêm-se relativamente cautelosos antes da divulgação, hoje, do indicador de inflação preferido da Reserva Federal.

De acordo com notícias não confirmadas da imprensa, os EUA e o Irão poderão ter chegado a um acordo sobre um cessar-fogo, com um anúncio oficial a ser feito potencialmente nos próximos dias. A agência russa RIA Novosti foi uma das primeiras a divulgar a informação, o que os mercados interpretaram como conferindo alguma credibilidade a tal cenário.

Diz-se que o potencial acordo inclui a liberdade de navegação pelo Estreito de Ormuz e o reinício das negociações ao abrigo do memorando de Islamabad. Anteriormente, a Axios noticiou que Marco Rubio tinha indicado que os ataques ao Irão seriam suspensos, pelo menos temporariamente.

Washington e Teerão não confirmaram qualquer acordo , embora Omã e o Irão tenham proposto, separadamente, um mecanismo provisório destinado a restabelecer o tráfego através do estreito. Fontes iranianas sugerem que os negociadores continuam a exigir que os EUA regressem ao memorando original e implementem a Cláusula 5, que Teerão interpreta como lhe concedendo o direito de determinar as regras de trânsito através do Estreito de Ormuz.

, embora Omã e o Irão tenham proposto, separadamente, um mecanismo provisório destinado a restabelecer o tráfego através do estreito. Fontes iranianas sugerem que os negociadores continuam a exigir que os EUA regressem ao memorando original e implementem a Cláusula 5, que Teerão interpreta como lhe concedendo o direito de determinar as regras de trânsito através do Estreito de Ormuz. As posições de ambas as partes parecem, portanto, relativamente inalteradas, o que sugere que os progressos continuam a ser limitados. Ontem, cinco navios que transportavam mercadorias atravessaram o Estreito de Ormuz, um número muito inferior à média de 15 navios nos últimos 10 dias.

Isabel Schnabel, membro da Comissão Executiva do BCE, afirmou que a economia europeia parece estar a evoluir a um ritmo cada vez mais sólido e que uma economia mais forte requer taxas de juro mais elevadas. Ao mesmo tempo, salientou que a situação nos mercados da energia e do gás continua a ser preocupante.

A Intuit e a Zoom Communications divulgaram os seus resultados financeiros ontem, após o fecho dos mercados nos EUA. Apesar de resultados relativamente sólidos, as suas ações registaram quedas de cerca de 10 % e 5 %, respetivamente. Petróleo (D1) Os futuros do petróleo atingiram a MME200 de 200 sessões pela primeira vez desde meados de junho e, até ao momento, estabilizaram-se em torno desse nível, conforme indicado pelas baquetas mais curtas das velas. A configuração técnica continua a parecer favorecer os vendedores, com um topo duplo visível perto dos 93,5-94 dólares. Caso o nível dos 85 dólares não se mantenha como suporte, a próxima zona-chave situa-se entre os 78 e os 80 dólares por barril, com base na evolução dos preços. Fonte: xStation5

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.