Situação dos mercados asiáticos e dos futuros A sessão asiática decorre num clima um tanto pessimista, após uma forte recuperação durante a sessão de ontem. O índice KOSPI da Coreia do Sul está a recuar em relação aos máximos históricos, à medida que surgem dúvidas quanto à continuidade da recuperação das ações do setor dos semicondutores.



da Coreia do Sul está a recuar em relação aos máximos históricos, à medida que surgem dúvidas quanto à continuidade da recuperação das ações do setor dos semicondutores. As quedas nos índices da Ásia e da Oceânia limitam-se a menos de 0,5%. Os futuros dos EUA registam uma ligeira retração, o US500 está em baixa menos de 0,2%, enquanto o US100 negoceia 0,4% abaixo. Geopolítica: EUA, Irão e China Trump estaria a considerar um regresso aos bombardeamentos no Irão devido à falta de progressos nas negociações nucleares. No entanto, não se esperam decisões importantes antes da próxima visita de Trump à China.



Alguns responsáveis norte-americanos duvidam que os negociadores paquistaneses estejam a transmitir plenamente a posição de Trump. Além disso, alegadamente estão a apresentar condições mais favoráveis para o Irão, o que está a suscitar nos EUA o desejo de negociações diretas. A Casa Branca continua dividida quanto à perspetiva de novas operações militares no Irão. Mercado cambial e o Banco do Japão O yuan continua a valorizar-se. O yuan onshore atingiu o seu nível mais alto face ao dólar desde março de 2024.



continua a valorizar-se. O yuan onshore atingiu o seu nível mais alto face ao dólar desde março de 2024. Scott Bessent deslocou-se ao Japão, onde as primeiras duas horas de conversações com o ministro das Finanças Katayama se centraram na fraqueza excessiva do iene, nos minerais críticos e na IA. Entretanto, o USDJPY regressou à zona dos 157,5 , compensando significativamente o impacto das recentes intervenções.



deslocou-se ao Japão, onde as primeiras duas horas de conversações com o ministro das Finanças Katayama se centraram na fraqueza excessiva do iene, nos minerais críticos e na IA. Entretanto, o regressou à zona dos , compensando significativamente o impacto das recentes intervenções. O resumo das opiniões da última reunião do Banco do Japão indica que os aumentos das taxas de juro continuam em cima da mesa, especialmente tendo em conta que o Japão ainda mantém algumas das taxas de juro reais mais baixas do mundo. Mudanças na Reserva Federal (Fed) Kevin Warsh será provavelmente anunciado hoje como novo membro do Conselho de Governadores para um mandato de 14 anos. Amanhã, está prevista a votação final sobre a sua candidatura a Presidente da Reserva Federal (para um mandato de 4 anos). Jerome Powell deverá deixar o cargo de Presidente na próxima sexta-feira. Matérias-primas O JP Morgan alerta para a possibilidade de o petróleo atingir os 150 dólares por barril e a inflação chegar aos 4% . Segundo o banco, a oferta diminuiu em abril em quase 14 milhões de barris por dia (bpd), enquanto a procura caiu pouco mais de 4 milhões de bpd. Curiosamente, isto representa quase o dobro da queda na procura observada durante a crise financeira de 2008, apesar de o atual preço de 100 dólares ser menos prejudicial para a economia global do que era há 18 anos.



alerta para a possibilidade de o petróleo atingir os e a inflação chegar aos . Segundo o banco, a oferta diminuiu em abril em quase 14 milhões de barris por dia (bpd), enquanto a procura caiu pouco mais de 4 milhões de bpd. Curiosamente, isto representa quase o dobro da queda na procura observada durante a crise financeira de 2008, apesar de o atual ser menos prejudicial para a economia global do que era há 18 anos. Os preços do petróleo estão a subir ligeiramente na manhã desta terça-feira, 12 de maio, na sequência de fortes ganhos no início da semana. O Brent está a ser negociado um pouco abaixo dos 105 dólares , enquanto o WTI se aproxima dos 99 dólares por barril.



está a ser negociado um pouco abaixo dos , enquanto o se aproxima dos por barril. O gás natural registou uma forte recuperação durante a sessão de ontem, na sequência das previsões de uma onda de calor nos EUA, que se espera que impulsione a procura.



registou uma forte recuperação durante a sessão de ontem, na sequência das previsões de uma onda de calor nos EUA, que se espera que impulsione a procura. O ouro está a registar uma ligeira retração, mas mantém-se acima dos 4.700 dólares por onça . Da mesma forma, a Bitcoin registou uma ligeira descida de 0,7% , mas mantém o seu nível acima dos 81.000 dólares .



está a registar uma ligeira retração, mas mantém-se acima dos . Da mesma forma, registou uma ligeira descida de , mas mantém o seu nível acima dos . EURUSD está a perder terreno durante a sessão asiática, anulando toda a recuperação da sessão de abertura de segunda-feira, embora se mantenha acima de 1,1750. Dados macroeconómicos e notícias empresariais O índice NAB Business Conditions da Austrália caiu para 3 (anteriormente 6). Embora não seja um indicador primário para a Austrália, poderá potencialmente sinalizar uma pausa em novos aumentos das taxas de juro nos próximos meses.



da Austrália caiu para (anteriormente 6). Embora não seja um indicador primário para a Austrália, poderá potencialmente sinalizar uma pausa em novos aumentos das taxas de juro nos próximos meses. The Information relata que a OpenAI poderá poupar até 97 mil milhões de dólares até 2030, na sequência de um acordo recente com a Microsoft para flexibilizar a sua parceria. Prevê-se que as receitas combinadas da distribuição das soluções da OpenAI sejam limitadas a 38 mil milhões de dólares .



relata que a poderá poupar até até 2030, na sequência de um acordo recente com a Microsoft para flexibilizar a sua parceria. Prevê-se que as receitas combinadas da distribuição das soluções da OpenAI sejam limitadas a . A Alphabet planeia a sua primeira emissão de obrigações denominadas em ienes, no valor de vários milhares de milhões de dólares. As receitas estão destinadas a projetos de infraestruturas de IA com um valor projetado de 190 mil milhões de dólares. Calendário Económico Hoje, às 14:30 CET, serão divulgados os dados relativos à inflação do IPC dos EUA. As expectativas do mercado situam-se em 3,7% a/a e 0,6% m/m. Petróleo (D1) O petróleo mantém-se em níveis elevados, à espera do desenrolar da situação no Médio Oriente. O suporte principal situa-se próximo da média móvel de 50 dias e a resistência mais próxima está localizada nos 110 dólares por barril. Fonte: xStation5

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