O petróleo atingiu máximos de seis meses e as ações globais ficaram sob pressão, uma vez que as crescentes tensões em torno do Irão prejudicaram o apetite pelo risco. O Brent subiu 0,5%, para $72 por barril, depois de Donald Trump afirmar que o Irão tem, no máximo, 15 dias para chegar a um acordo nuclear, e os EUA enviaram forças marinhas adicionais para o Médio Oriente. O ganho semanal do petróleo agora ultrapassa 6%.



Para além da geopolítica, os investidores irão concentrar-se nos dados económicos e na inflação do PCE que serão divulgados na sexta-feira nos EUA. A atenção intensificou-se depois das atas da última reunião da FED terem confirmado as preocupações contínuas dos decisores políticos em relação às pressões sobre os preços. O Supremo Tribunal dos EUA também marcou a sexta-feira como mais um dia de deliberações relacionadas com medidas tarifárias, e os mercados globais aguardam uma decisão nesta matéria.



Nas ações asiáticas, prevaleceu a cautela: o índice MSCI Ásia caiu 0,4%, seguindo quedas semelhantes em Wall Street. Ao mesmo tempo, os futuros dos índices de ações dos EUA e da Europa subiram cerca de 0,3%, sugerindo alguma estabilização no sentimento após a onda inicial de aversão ao risco.



A Coreia do Sul continua a destacar-se globalmente: o mercado acionista local subiu 2%, reforçando a sua posição como o mercado acionista com melhor desempenho a nível mundial desde o início do ano. Os ganhos estão a ser impulsionados de forma consistente pela Samsung e pela SK Hynix, que estão a beneficiar da renovada escassez no mercado de chips de memória.



O dólar americano está a caminho de sua melhor semana em quatro meses, à medida que os mercados continuam a reduzir as expectativas de futuros cortes nas taxas de juros pela FED. A procura por ativos seguros continua a ser um importante suporte para o dólar em virtude do elevado risco geopolítico, enquanto os preços mais altos do petróleo aumentam o risco de um retorno das pressões inflacionárias e de uma pausa prolongada da FED.



Donald Trump anunciou que está a “instruir o Secretário da Guerra e outros departamentos e agências relevantes a iniciar o processo de identificação e divulgação de arquivos do governo relacionados com vida alienígena e extraterrestre, fenómenos aéreos não identificados (UAP) e objetos voadores não identificados (OVNIs).” PETRÓLEO (D1) O petróleo reagiu duas vezes ao suporte na área de $58-60 por barril e agora está cerca de 20% acima dessas mínimas. Anteriormente, após romper acima da média móvel exponencial EMA200, os preços avançaram em dezembro de 2024 e novamente em junho de 2025. No entanto, em ambas as ocasiões, as altas acabaram por enfraquecer, com os vendedores a recuperar o controlo do mercado. Fonte: xStation5

