Mercado Bolsista Poucos vestígios restam em Wall Street da euforia inicial desencadeada pelas notícias de um cessar-fogo entre os EUA e o Irão;



Os principais índices norte-americanos estão atualmente a registar perdas;



O S&P 500 registou uma descida de cerca de 0,3% , o Nasdaq 100 caiu quase 0,7% , enquanto apenas o Dow Jones se mantém ligeiramente em território positivo;



, , enquanto apenas A pressão centra-se principalmente no setor dos semicondutores e nas empresas ligadas ao mercado das memórias;



e nas empresas ligadas ao mercado das memórias; A Micron desce mais de 5,5% , a Sandisk cai quase 12% e a Nvidia desce mais de 5%;



, e Entretanto, as hiperescaladoras estão a registar um desempenho ligeiramente melhor, apresentando ganhos hoje;



A deterioração do sentimento foi impulsionada por notícias sobre os progressos da China no desenvolvimento do seu próprio equipamento de fabrico de semicondutores , o que poderá ameaçar a posição da líder europeia do setor, a ASML , no futuro;



, o que poderá ameaçar a posição da líder europeia do setor, a , no futuro; Os relatos indicam que Pequim está a desenvolver equipamento DUV (Litografia Ultravioleta Profunda) nacional, uma tecnologia fundamental utilizada na produção de chips avançados;



nacional, uma tecnologia fundamental utilizada na produção de chips avançados; Esta notícia acentuou as preocupações dos investidores relativamente à crescente concorrência no setor dos semicondutores e ao seu potencial impacto nos resultados futuros dos fabricantes ocidentais;



e ao seu Além disso, as tensões tecnológicas entre os EUA e a China foram realçadas pela declaração de Donald Trump sobre a concorrência na IA: «Eles estão de olho em nós, nós estamos de olho neles»;



sobre a concorrência na IA: Estas palavras foram interpretadas como um sinal de que a batalha estratégica pelo domínio na IA e nas tecnologias-chave continua a ser um dos principais temas do mercado;



continua a ser um dos principais temas do mercado; Consequentemente, o segmento da IA e dos semicondutores foi o mais afetado — um setor que serviu como principal motor de crescimento em Wall Street nos últimos anos;



foi o mais afetado — um setor que serviu como principal motor de crescimento em Wall Street nos últimos anos; Os investidores receiam que o desenvolvimento da indústria chinesa de chips possa limitar a vantagem a longo prazo das empresas tecnológicas americanas e europeias;



A sessão no Velho Continente terminou num clima decididamente mais otimista;



O sentimento em relação às ações europeias foi impulsionado principalmente pelo cessar-fogo no Golfo Pérsico , que atenuou os receios de uma nova escalada e de pressões sobre os preços da energia;



, que atenuou os receios de uma nova escalada e de pressões sobre os preços da energia; O FTSE 100 do Reino Unido registou uma subida de 0,4% , tal como o CAC 40 da França;



, tal como o da França; O DAX da Alemanha subiu mais de 1,3%, enquanto o IBEX 35 de Espanha encerrou o dia com uma subida de 0,8%. Geopolítica e Macroeconomia Sem dúvida, o principal catalisador dos acontecimentos no mercado na primeira metade do dia foi a cessação das hostilidades entre os Estados Unidos e o Irão;



Donald Trump afirmou que os EUA decidiram suspender novos ataques contra o Irão na sequência de um pedido das nações mediadoras para dar mais uma oportunidade às negociações;



para dar mais uma oportunidade às negociações; O Presidente dos EUA indicou que estão atualmente em curso conversações intensas com o Irão , embora tenha salientado que o tempo para alcançar um avanço é limitado;



, embora tenha salientado que Simultaneamente, Trump sublinhou que, caso não se chegue a um acordo, os EUA estão preparados para retomar uma ação militar decisiva;



Para os mercados, isto traduz-se, acima de tudo, numa redução da pressão a curto prazo relacionada com os riscos de escalada do conflito e com potenciais aumentos dos preços da energia;



relacionada com os riscos de escalada do conflito e com potenciais aumentos dos preços da energia; Os preços mais baixos do petróleo atenuam os receios de um recomeço da inflação , servindo como um fator positivo para os ativos de risco e influenciando as expectativas quanto às futuras decisões da Reserva Federal;



, servindo como um fator positivo para os ativos de risco e influenciando Ao mesmo tempo, os mercados mantêm-se cautelosos, uma vez que o atual cessar-fogo ainda não sinaliza uma resolução duradoura para o conflito;



A retórica de Trump indica que se trata apenas de uma pausa temporária para as negociações , em vez de um fim definitivo da ação militar;



, em vez de um fim definitivo da ação militar; Caso as negociações fracassem, um ressurgimento das tensões no Médio Oriente poderia, mais uma vez, traduzir-se num aumento dos preços do petróleo e num agravamento do sentimento nos mercados financeiros globais;



poderia, mais uma vez, traduzir-se num aumento dos preços do petróleo e num Atualmente, os mercados estão focados em saber se os esforços diplomáticos conduzirão a um acordo duradouro entre os EUA e o Irão;



entre os EUA e o Irão; A manutenção do cessar-fogo serviria de impulso para o sentimento do mercado, garantindo um menor risco geopolítico, menos pressão sobre os preços da energia e uma redução das preocupações quanto ao impacto do conflito na economia global. Matérias-primas As notícias sobre o cessar-fogo refletiram-se imediatamente no mercado petrolífero, onde os preços do crude registaram uma queda acentuada devido à diminuição dos receios de uma nova escalada no Médio Oriente e de potenciais perturbações no abastecimento energético global;



devido à diminuição dos receios de uma nova escalada no Médio Oriente e de potenciais perturbações no abastecimento energético global; A redução do prémio de risco geopolítico desencadeou uma clara onda de vendas do crude Brent, que reagiu às perspetivas de atenuação das tensões entre Washington e Teerão. Metais preciosos Prevalece um otimismo cautelosamente equilibrado no mercado dos metais preciosos;



no mercado dos metais preciosos; Os futuros do ouro registam uma subida de cerca de 0,5% , aproximando-se do nível dos 4 100 dólares;



, aproximando-se do Os futuros da prata registam uma subida de 0,7%, oscilando em torno dos 58 dólares. Criptomoedas O otimismo também se faz sentir no mercado de ativos digitais;



O Bitcoin valoriza cerca de 0,3% , testando o nível dos 65 000 dólares;



, testando o O Ethereum sobe quase 1%, sendo negociado em torno dos 1 940 dólares.

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

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