S&P 500 em novo recorde, FED endurece o tom e dólar reage O índice S&P 500 ultrapassou hoje a marca de 7.000 pontos pela primeira vez na história. Embora os futuros tenham oscilado perto desse nível por vários dias, eles também atingiram novos máximos históricos hoje.



No entanto, uma ligeira inclinação hawkish na decisão da FED provocou uma pequena correção em Wall Street.



O Fed manteve as taxas de juro inalteradas e mudou a sua retórica de «dovish» para «moderada». Apesar disso, o mercado provavelmente antecipou comentários ainda mais hawkish.



O Fed apontou para uma estabilização da taxa de desemprego e uma redução dos fatores de risco no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, observou uma inflação persistente e um aumento da atividade económica.



Powell enfatizou que o Fed permanecerá independente. Ele alertou que, se essa independência fosse perdida, isso significaria o fim da credibilidade do banco central.



Um evento importante hoje foi a aparição televisiva de Scott Bessent , onde ele se moveu para resgatar o dólar após a liquidação de ontem. O EUR/USD havia testado anteriormente o nível 1,20.



Bessent afirmou que os EUA não intervieram no iene e reafirmou que o dólar continua a ser uma moeda forte. O dólar enfraqueceu na terça-feira, após os comentários de Trump de que se sentia «confortável» com uma moeda mais fraca para melhorar a competitividade dos EUA. No entanto, a fraqueza do dólar contradizia a necessidade de promover o aumento das necessidades de financiamento dos EUA junto dos investidores globais.



O par EUR/USD testou o nível 1,20 durante a conferência de imprensa de Powell.



O petróleo bruto continua a sua recuperação, com o WTI atualmente a testar níveis acima de 63 dólares por barril, o mais alto desde setembro de 2025. Isto está relacionado com o risco crescente de um ataque dos EUA ao Irão.



A mobilização das forças de ataque rápido dos EUA continua no Médio Oriente. Os protestos antigovernamentais no Irão estão a ser brutalmente reprimidos, ultrapassando os limites estabelecidos por Trump. Trump está a pressionar o Irão a assinar um novo acordo nuclear com os EUA.



Embora o Irão tenha inicialmente sugerido um ataque retaliatório no caso de uma intervenção dos EUA, agora está a sinalizar uma disposição para negociar.



A ASML anunciou resultados recordes para o quarto trimestre de 2025 e para o ano inteiro , com receitas de 32,7 mil milhões de euros e lucro líquido de 9,6 mil milhões de euros. As ações inicialmente subiram mais de 7%, atingindo máximos históricos, mas depois recuaram aproximadamente 2% devido às preocupações dos analistas em relação às orientações.



A LVMH reportou receitas de 80 mil milhões de euros em 2025 (uma queda orgânica de 1%), com um lucro operacional de 17,7 mil milhões de euros (queda de 9%) e um lucro líquido de 10,9 mil milhões de euros (queda de 13%). As ações caíram aproximadamente 8% após a divulgação.



Após o encerramento de Wall Street, a Microsoft divulgará os seus resultados, com um crescimento previsto de quase 40% para a nuvem Azure, embora permaneçam preocupações em relação ao CAPEX de IA. A Meta também deverá divulgar os seus resultados, com foco em IA e no Metaverso. Espera-se que a Tesla registe um declínio nas vendas em relação ao ano anterior, mas a atenção dos investidores poderá mudar para a Robotaxi, segmentos não automotivos e margens gerais dos veículos.



O ouro atinge novos máximos históricos, subindo aproximadamente 3% para US$ 5.330 por onça. A prata também subiu para $114, embora a um ritmo ligeiramente mais lento do que o ouro. As taxas de arrendamento da prata estão caindo abaixo de 1%, enquanto a COMEX mais uma vez aumentou os requisitos de margem para posições em prata.

