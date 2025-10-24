Três mercados a serem acompanhados na próxima semana (24.10.2024)

Três mercados a serem observados

A semana passada apresentou um volume significativo de atividade no mercado. Observamos a primeira correção significativa no preço do ouro em algum tempo, uma recuperação dinâmica nos preços do petróleo após as sanções dos EUA às empresas petrolíferas russas, bem como o atraso na divulgação dos dados de inflação dos EUA e o primeiro conjunto de resultados trimestrais mistos das gigantes tecnológicas de Wall Street.

Os próximos dias, no entanto, prometem ser ainda mais intensos. Os principais eventos incluem decisões de política monetária de dois grandes bancos centrais — o Federal Reserve e o Banco do Japão, uma possível reunião entre os presidentes Trump e Xi, sem mencionar os últimos relatórios financeiros das restantes ações das Magnificent 7. Consequentemente, o foco principal dos analistas será o par USD/JPY, o índice US100 e o mercado de OURO.

USD/JPY

A escolha da pró-estímulo Sanae Takaichi como primeira-ministra do Japão levou a um enfraquecimento acentuado do iene. Em meio a planos para aumentar os gastos do governo e emitir dívida adicional no Japão, o par USD/JPY está vulnerável a uma valorização adicional, podendo atingir níveis não vistos desde o início do ano.

Esta semana é crucial devido às decisões duplas dos bancos centrais. Na quarta-feira à noite, será anunciada a posição do Federal Reserve; embora se espere amplamente uma redução das taxas de juro, o Fed poderá manter um tom ligeiramente hawkish. Por outro lado, o Banco do Japão, apesar da inflação se aproximar dos 3%, é altamente provável que mantenha as taxas inalteradas por mais uma reunião.

A manutenção do status quo pelo BoJ favoreceria a continuação da tendência ascendente do USD/JPY.

No entanto, qualquer sinal de abertura para um aumento das taxas em dezembro poderia desencadear uma reversão acentuada e uma queda significativa no par. A decisão do BoJ está prevista para a sessão de negociação asiática na quinta-feira.

US100

A quarta-feira promete ser um dia crucial para os índices de ações. Além da decisão do Fed, os investidores estarão atentos aos relatórios de lucros de várias gigantes tecnológicas americanas. Após o encerramento do mercado em Wall Street, receberemos relatórios da Microsoft, Alphabet e Meta. No início da semana, serão divulgados os resultados da Caterpillar, Boeing e Verizon, entre outras.

Na quinta-feira, após o encerramento, o mercado analisará os resultados da Apple e da Amazon, enquanto as negociações pré-mercado analisarão os relatórios da Eli Lilly e da Mastercard. Evidentemente, o futuro imediato tem uma importância decisiva para manter os índices de ações perto de máximos históricos.

Além disso, está prevista para quinta-feira uma possível reunião entre os presidentes Trump e Xi na conferência da APEC na Coreia do Sul. A segunda metade da semana tem potencial para gerar uma enorme volatilidade nos principais mercados. Após as reações mistas aos resultados da Netflix e da Tesla, o mercado está a prever surpresas positivas das restantes gigantes tecnológicas.

OURO

Após quatro meses de consolidação, o preço do ouro iniciou uma tendência ascendente muito forte em agosto. O principal catalisador foi a perceção de uma «mudança de rumo» por parte da Reserva Federal. O banco central dos EUA começou a reduzir as taxas de juro em setembro e, apesar dos dados incompletos devido ao encerramento do governo, espera-se que continue o ciclo com outra redução em outubro.

A questão central, no entanto, diz respeito a dezembro e às perspetivas de novas reduções no próximo ano. Um tom ligeiramente mais hawkish na comunicação da Fed na quarta-feira poderia empurrar o ouro para níveis ainda mais baixos.

No entanto, a potencial reunião entre Trump e Xi na quinta-feira também deve ser considerada. Um diálogo positivo e construtivo poderia reduzir a aversão ao risco global, potencialmente levando o preço do ouro para abaixo de US$ 4.000. Por outro lado, se os EUA optarem por impor restrições à exportação para a China (por exemplo, em relação a software americano), isso poderia desencadear outra onda de valorização do ouro, visando novos máximos históricos.