Ações dos EUA Índices bolsistas dos EUA recuperam-se com o alívio e o apetite pelo risco: Wall Street registou uma subida acentuada à medida que a pressão pós-FOMC se dissipava e o apetite pelo risco aumentava na sequência da assinatura histórica do acordo de paz entre os EUA e o Irão. Os futuros do Nasdaq lideraram os ganhos generalizados (US100: +2,0% após o rollover), seguidos de perto pelo índice de pequena capitalização Russell 2000 (US2000: +1,3% após o rollover), o S&P 500 (US500: +0,9% após o rollover) e o Dow Jones Industrial Average (US30: +0,2% após o rollover). Ações Europeias Índices europeus recuperam-se apesar das divergências regionais: Os mercados acionistas europeus registaram uma sessão de recuperação sólida, embora tenham surgido divergências claras entre os índices dos países centrais e dos periféricos. O índice abrangente Euro Stoxx 50 liderou o grupo em alta (EU50: +1,4%), seguido de perto pelo CAC40 francês (FRA40: +1,4%), pelo FTSE MIB italiano (ITA40: +1,1%), pelo DAX alemão (DE40: +1,0%) e pelo AEX neerlandês (NED25: +0,9%). Entretanto, os futuros do IBEX 35 espanhol (SPA35) mantiveram-se estáveis, enquanto o FTSE 100 do Reino Unido (UK100: -0,3%) e o WIG20 da Polónia (W20: -1,5%) ficaram significativamente aquém dos seus homólogos continentais. Notícias empresariais A Amazon de olho no mercado de chips de IA para empresas para desafiar a Nvidia: A Amazon está, alegadamente, em negociações para vender os seus chips Trainium personalizados diretamente a centros de dados externos. Esta mudança estratégica transformaria a AWS de um fornecedor de infraestruturas de nuvem fechadas e de uso interno num concorrente direto no mercado comercial, ameaçando o monopólio da Nvidia e impulsionando a fragmentação do mercado de hardware.



A Amazon está, alegadamente, em negociações para vender os seus chips Trainium personalizados diretamente a centros de dados externos. Esta mudança estratégica transformaria a AWS de um fornecedor de infraestruturas de nuvem fechadas e de uso interno num concorrente direto no mercado comercial, ameaçando o monopólio da Nvidia e impulsionando a fragmentação do mercado de hardware. A Apple antecipa aumentos de preços devido ao aumento dos custos dos chips: O CEO cessante, Tim Cook, alertou que os aumentos nos preços do hardware são inevitáveis devido a um aumento insustentável nos custos da memória. Impulsionados pela forte procura de IA e pelas perturbações nas cadeias de abastecimento de hélio causadas pela guerra no Médio Oriente, os preços globais dos smartphones poderão subir 20%, o que poderá representar um acréscimo de até 150 dólares no próximo iPhone 18.



O CEO cessante, Tim Cook, alertou que os aumentos nos preços do hardware são inevitáveis devido a um aumento insustentável nos custos da memória. Impulsionados pela forte procura de IA e pelas perturbações nas cadeias de abastecimento de hélio causadas pela guerra no Médio Oriente, os preços globais dos smartphones poderão subir 20%, o que poderá representar um acréscimo de até 150 dólares no próximo iPhone 18. A Accenture desencadeia uma onda de vendas no setor global de consultoria de TI após a revisão em baixa das previsões: A Accenture registou uma queda de 16,7% após ter comunicado que as receitas do terceiro trimestre ficaram aquém das expectativas e ter reduzido a sua previsão de crescimento para o ano inteiro para 3%/4%. As previsões pessimistas desencadearam vendas generalizadas no setor, devido aos receios crescentes de que a rápida adoção da IA generativa esteja a substituir os orçamentos tradicionais de consultoria tecnológica. Economia e Bancos Centrais Os pedidos de subsídio de desemprego nos EUA descem para 226 mil num contexto de baixos níveis de despedimentos: Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego diminuíram em 4 000, para 226 000, em linha com as expectativas e confirmando um cenário de estabilidade no mercado de trabalho. Embora os despedimentos iniciais se mantenham historicamente baixos, os pedidos de subsídio de desemprego contínuos subiram ligeiramente para 1,81 milhões, indicando uma reintegração profissional ligeiramente mais lenta para os trabalhadores despedidos.



Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego diminuíram em 4 000, para 226 000, em linha com as expectativas e confirmando um cenário de estabilidade no mercado de trabalho. Embora os despedimentos iniciais se mantenham historicamente baixos, os pedidos de subsídio de desemprego contínuos subiram ligeiramente para 1,81 milhões, indicando uma reintegração profissional ligeiramente mais lenta para os trabalhadores despedidos. O Banco de Inglaterra mantém a taxa de juro de referência em 3,75% após votação dividida com tendência restritiva: O BoE manteve a sua taxa de juro de referência inalterada em 3,75%, na sequência de uma votação dividida com tendência restritiva, por 7 votos contra 2. A minoria dissidente defendeu um aumento, tendo o Comité de Política Monetária (MPC) sublinhado as pressões inflacionistas persistentes e elevadas, bem como os potenciais efeitos salariais, apesar da reabertura do Estreito de Ormuz.



O BoE manteve a sua taxa de juro de referência inalterada em 3,75%, na sequência de uma votação dividida com tendência restritiva, por 7 votos contra 2. A minoria dissidente defendeu um aumento, tendo o Comité de Política Monetária (MPC) sublinhado as pressões inflacionistas persistentes e elevadas, bem como os potenciais efeitos salariais, apesar da reabertura do Estreito de Ormuz. O Banco Nacional Suíço mantém a taxa de política monetária em 0% com aviso sobre o mercado cambial: O SNB manteve a sua taxa de juro trimestral em 0,0%, assinalando um ano inteiro de política inalterada. O presidente Martin Schlegel manifestou uma maior disponibilidade para intervir ativamente no mercado cambial, a fim de conter a valorização rápida e excessiva do franco suíço.O Norges Bank mantém a taxa em 4,25% e sinaliza um futuro aperto monetário: O banco central da Noruega manteve a sua taxa de juro inalterada em 4,25%, mas adotou uma postura «hawkish», reforçando a orientação explícita de que provavelmente será necessário outro aumento da taxa numa próxima reunião para arrefecer a inflação persistente. FX, Energia e Metais Preciosos Índice do Dólar sobe para máximos de vários meses: O índice do dólar norte-americano subiu ( USDIDX: +0,4% ) para o seu nível mais elevado desde maio de 2025, impulsionado pelo «dot plot» hawkish de ontem da Reserva Federal e pelos comentários de Donald Trump sobre potenciais subidas das taxas. As moedas escandinavas ( USDSEK: +0,9% , USDNOK: +1,4% ) e o franco suíço ( USDCHF: +0,8% ) registaram os piores desempenhos do G10. Por outro lado, o USDJPY prolongou a sua trajetória desconfortavelmente elevada acima dos 160,00 (+0,6%), a libra esterlina desceu na sequência da decisão do Banco de Inglaterra de manter as taxas inalteradas ( GBPUSD: -0,5% ) e o EURUSD caiu 0,3%, para 1,1465.



O índice do dólar norte-americano subiu ( ) para o seu nível mais elevado desde maio de 2025, impulsionado pelo «dot plot» hawkish de ontem da Reserva Federal e pelos comentários de Donald Trump sobre potenciais subidas das taxas. As moedas escandinavas ( , ) e o franco suíço ( ) registaram os piores desempenhos do G10. Por outro lado, o prolongou a sua trajetória desconfortavelmente elevada acima dos 160,00 (+0,6%), a libra esterlina desceu na sequência da decisão do Banco de Inglaterra de manter as taxas inalteradas ( ) e o caiu 0,3%, para 1,1465. Gás Natural dispara com os dados da EIA, enquanto o Petróleo Bruto se estabiliza: O petróleo bruto ampliou ligeiramente as suas perdas recentes, com os futuros do Brent ( OIL ) a descerem 0,6% para 78,30 dólares por barril, à medida que os prémios de risco geopolítico diminuíram após o acordo de paz. Em contrapartida, os futuros do gás natural ( NATGAS ) dispararam 2,9% na sequência de um relatório de armazenamento da EIA altamente otimista, que revelou uma injeção semanal de inventário inferior ao esperado, de 73 Bcf (contra a previsão de 76 Bcf), levando o armazenamento total para níveis inferiores aos do ano passado.



O petróleo bruto ampliou ligeiramente as suas perdas recentes, com os futuros do Brent ( ) a descerem 0,6% para 78,30 dólares por barril, à medida que os prémios de risco geopolítico diminuíram após o acordo de paz. Em contrapartida, os futuros do gás natural ( ) dispararam 2,9% na sequência de um relatório de armazenamento da EIA altamente otimista, que revelou uma injeção semanal de inventário inferior ao esperado, de 73 Bcf (contra a previsão de 76 Bcf), levando o armazenamento total para níveis inferiores aos do ano passado. O dólar dominante pressiona o Ouro e a Prata: Os metais preciosos foram negociados em forte território negativo, enfrentando fortes ventos contrários decorrentes do aumento das taxas de rendibilidade reais e de um dólar americano forte. Os futuros do Ouro (GOLD) caíram 0,6%, para 4 230 dólares por onça, enquanto os da Prata (SILVER) desceram 2,7%, para 66,10 dólares por onça.

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