EUA O mercado norte-americano não registou negociações hoje devido ao feriado, o que reduziu significativamente o volume e a volatilidade. Os futuros apontam para uma melhoria moderada do sentimento após as quedas de ontem; o US100 fechou com uma subida de 1,18%. Notícias empresariais, EUA: A Anthropic terá tomado medidas para travar a «especulação» de dados e algoritmos por parte de empresas chinesas. Ao mesmo tempo, a Alibaba proibiu a utilização do Claude a nível interno, invocando «preocupações de segurança».



Realizou-se no Irão o funeral do anterior «Líder Supremo», onde, segundo relatos da imprensa, estiveram presentes muitos responsáveis governamentais iranianos que não eram vistos em público há meses. O mercado está a interpretar isto como uma confirmação de que o conflito entre os EUA e o Irão chegou ao fim.



De acordo com a Reuters, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, terá afirmado que o desenvolvimento da IA agente está a avançar mais lentamente do que o esperado. Ao mesmo tempo, o responsável pela «Superinteligência» da Meta, Alexander Wang, anunciou publicamente que os modelos internos de IA da empresa alcançaram os produtos dos líderes do setor, a OpenAI e a Anthropic.



Michael Burry anunciou que assumiu uma posição curta na Micron, citando avaliações desfasadas dos fundamentos e a natureza cíclica da empresa.



Donald Trump concedeu uma entrevista à CNBC. Entre as declarações relevantes para o mercado, o presidente dos EUA afirmou que o seu objetivo é que «40 a 60 % da produção global de chips se situe nos EUA» e que «o crescimento do PIB dos EUA deverá situar-se em cerca de 12 a 13 %».



O presidente afirmou ainda que tenciona prosseguir com os esforços para destituir Lisa Cook (Fed) do seu cargo, na sequência de uma decisão judicial.



A Tesla e a Apple estão a sustentar as valorizações das empresas chinesas que abastecem estes conglomerados. As empresas chinesas estão a registar um aumento da procura e da produção entre determinadas empresas. Europa O mercado europeu encontra-se dividido entre a atual distensão nas relações entre os EUA e o Irão, as preocupações com os níveis de reservas de gás e a política do BCE. A maioria dos índices europeus encerra o dia em alta. Entre os futuros dos índices europeus, o SPA35 e o NED25 lideram as valorizações, com subidas superiores a 1%. Notícias empresariais, Europa: Os preços do gás na Europa subiram para os níveis mais elevados das últimas três semanas. Tal deve-se às preocupações com os baixos níveis de existências na Europa, especialmente tendo em conta as temperaturas extremas em todo o continente.



As principais empresas europeias do setor dos semicondutores estão em alta. A ASML, a Nokia, a STM e a ASM registam subidas superiores a 3%, impulsionadas pelas expectativas de novas encomendas provenientes da Ásia e dos EUA. Muitos analistas salientam que a Europa poderá estar particularmente bem posicionada para registar novos ganhos: a estrutura económica única da UE permite-lhe tirar partido de uma série de benefícios decorrentes da expansão das infraestruturas de IA, evitando simultaneamente custos elevados.



As ações da Auto1 registam uma subida superior a 5%. A empresa alemã de venda de automóveis usados recebeu uma recomendação do JP Morgan. O banco de investimento destaca vários indicadores operacionais em melhoria.



A Critical Metals e a European Lithium Limited assinaram uma versão atualizada do seu acordo relativo à aquisição da empresa europeia. Ambas as ações registam uma descida superior a 2%. Forex As maiores oscilações no mercado cambial verificam-se no AUDUSD e no GBPJPY. A inflação relativamente elevada no Reino Unido e na Austrália está a obrigar o mercado a antecipar taxas de juro mais elevadas. Estas moedas registam uma subida de cerca de 0,2% face ao resto do cabaz de moedas principais. Matérias-primas A volatilidade nas matérias-primas é limitada pela ausência de negociação nos EUA.

A prata e o zinco registam uma subida (+2 %)

O gás natural e o ouro registam uma subida (+1 %)

Criptomoedas É visível uma clara melhoria no sentimento no mercado das criptomoedas, com ganhos generalizados em todo o mercado.

O Bitcoin registou uma subida de cerca de 1 % e voltou a situar-se acima dos 62 000 USD

O Ethereum e o Chainlink registaram uma subida de 2 % cada um.



João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

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